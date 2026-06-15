Я устрою для них увлекательный «заповедный» урок: среди песчаных дюн поговорим о природных зонах и местных обитателях. Раскроем историю средневековых битв и береговой обороны. Увидим самые волшебные места на побережье и загадаем там желания — чтобы уж наверняка!
Описание экскурсии
Всё то, что неизвестно…
Куршскую косу недаром называют «музеем природных зон». Бескрайние дюны, величественные леса, верховые болота и уютные песчаные пляжи — и всё это на узкой полоске суши. А интересных мест и загадок здесь ещё больше! Я составила маршрут для самых взыскательных путешественников — детей. Познакомлю их с местной флорой и фауной. Помогу разобраться в истории с географией. Удивлю легендами и повериями.
Ужасно интересно!
Программу поездки мы составим вместе: перед началом вы расскажете мне, чем увлекаются дети, что уже успели посетить. А я спланирую маршрут, интересный всем: искателям приключений, мечтателям и любителям дикой природы. И конечно, буду готова отвечать на вопросы юных почемучек — приятно видеть, как во время поездки у детей горят глаза и просыпается любопытство.
Стандартная детская программа включает несколько из этих локаций на выбор:
- Королевский бор — охотничьи угодья прусских королей, питомник гигантской туи и часть старинного почтового тракта
- Орнитологическая станция «Фрингилла» — рассказы о ловле и кольцевании птиц от учёных-орнитологов
- Визит-центр «Музейный комплекс» — дендрарий и интерактивные стенды о местных животных и растениях
- Музей суеверий — выставка резных изделий, языческих символов и оберегов, того, во что верили наши предки
- Танцующий лес — место загадок, переплетения веток и вопросов о том, как природа создала такое уникальное место, где можно встретить дерево-дракона и дерево-альфа
- Высота Мюллера/Высота Эфа — смотровые площадки с восхитительными видами на море, залив, озеро и поселок в окружении лесов
По желанию программу можно подстроить: добавить природные локации (озеро Лебедь, Росситенский лес), архитектурные достопримечательности (кирхи, старинные дома, школа) или не туристические места (довоенное кладбище)
Организационные детали
- При бронировании экскурсии укажите, пожалуйста, какие объекты интересуют вас больше всего — это поможет мне спланировать поездку
- Мы проводим экскурсии даже в непогоду. Отмена заказа из-за погодных условий исключительно в ответственности путешественников
- Дополнительно оплачиваются:
— Экологический сбор
— Входные билеты на орнитологическую станцию
— Входные билеты в Музей суеверий
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Екатерина прекрасный рассказчик, который умеет вовлечь в разговор даже застенчивого ребенка и преподнести материал в
Просто сказать понравилось мало, поездка превзошла мои ожидания, ребенок в стойком восторге провел 7,5 часов