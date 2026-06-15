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Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе

Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Куршскую косу нужно не просто увидеть, а исследовать. Особенно если вы путешествуете с детьми.

Я устрою для них увлекательный «заповедный» урок: среди песчаных дюн поговорим о природных зонах и местных обитателях. Раскроем историю средневековых битв и береговой обороны. Увидим самые волшебные места на побережье и загадаем там желания — чтобы уж наверняка!
4.9
66 отзывов
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе

Описание экскурсии

Всё то, что неизвестно…

Куршскую косу недаром называют «музеем природных зон». Бескрайние дюны, величественные леса, верховые болота и уютные песчаные пляжи — и всё это на узкой полоске суши. А интересных мест и загадок здесь ещё больше! Я составила маршрут для самых взыскательных путешественников — детей. Познакомлю их с местной флорой и фауной. Помогу разобраться в истории с географией. Удивлю легендами и повериями.

Ужасно интересно!

Программу поездки мы составим вместе: перед началом вы расскажете мне, чем увлекаются дети, что уже успели посетить. А я спланирую маршрут, интересный всем: искателям приключений, мечтателям и любителям дикой природы. И конечно, буду готова отвечать на вопросы юных почемучек — приятно видеть, как во время поездки у детей горят глаза и просыпается любопытство.

Стандартная детская программа включает несколько из этих локаций на выбор:

  • Королевский бор — охотничьи угодья прусских королей, питомник гигантской туи и часть старинного почтового тракта
  • Орнитологическая станция «Фрингилла» — рассказы о ловле и кольцевании птиц от учёных-орнитологов
  • Визит-центр «Музейный комплекс» — дендрарий и интерактивные стенды о местных животных и растениях
  • Музей суеверий — выставка резных изделий, языческих символов и оберегов, того, во что верили наши предки
  • Танцующий лес — место загадок, переплетения веток и вопросов о том, как природа создала такое уникальное место, где можно встретить дерево-дракона и дерево-альфа
  • Высота Мюллера/Высота Эфа — смотровые площадки с восхитительными видами на море, залив, озеро и поселок в окружении лесов

По желанию программу можно подстроить: добавить природные локации (озеро Лебедь, Росситенский лес), архитектурные достопримечательности (кирхи, старинные дома, школа) или не туристические места (довоенное кладбище)

Организационные детали

  • При бронировании экскурсии укажите, пожалуйста, какие объекты интересуют вас больше всего — это поможет мне спланировать поездку
  • Мы проводим экскурсии даже в непогоду. Отмена заказа из-за погодных условий исключительно в ответственности путешественников
  • Дополнительно оплачиваются:
    — Экологический сбор
    — Входные билеты на орнитологическую станцию
    — Входные билеты в Музей суеверий

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 498 туристов
Привет, меня зовут Екатерина! Родилась и выросла в корне Куршской косы — курортном городе Зеленоградске Калининградской области. Провожу индивидуальные пешие и автомобильные экскурсии по Калининградской области. Со мной вы откроете уникальные пейзажи нашего края — Куршскую косу, Виштынецкую возвышенность — и окунётесь в атмосферу Восточной Пруссии, прикоснувшись к кирхам и замкам Тевтонского ордена.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
4
3
2
1
1
Виктория
прекрасный гид, интересное повествование, большой объем информации и локаций. нам с малышом было комфортно в компании экскурсовода). рекомендую!
прекрасный гид, интересное повествование, большой объем информации и локаций. нам с малышом было комфортно в компании экскурсовода). рекомендую!
прекрасный гид, интересное повествование, большой объем информации и локаций. нам с малышом было комфортно в компании экскурсовода). рекомендую!
прекрасный гид, интересное повествование, большой объем информации и локаций. нам с малышом было комфортно в компании экскурсовода). рекомендую!
прекрасный гид, интересное повествование, большой объем информации и локаций. нам с малышом было комфортно в компании экскурсовода). рекомендую!
прекрасный гид, интересное повествование, большой объем информации и локаций. нам с малышом было комфортно в компании экскурсовода). рекомендую!
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И
Екатерина - замечательный рассказчик и прекрасный водитель! Пять часов с ней пролетели очень быстро и увлекательно. Мы накормили разных птиц в заливе, поднялись на высоту Эфа, увидели дюны, скрывающие поселок
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после песчаной катастрофы, узнали три способа остановить движение дюн, поняли, как лесники считают животных, удивились местной профессии «кусатель ворон» и даже попробовали лепешку с «куршской вороной», заехали в жилой поселок и увидели, как сейчас здесь живут люди, полюбовались танцующим лесом и узнали версии его возникновения, закрепили новые знания в музее косы - это было супер-путешествие! Рекомендую!

Екатерина - замечательный рассказчик и прекрасный водитель! Пять часов с ней пролетели очень быстро и увлекательно.
Екатерина - замечательный рассказчик и прекрасный водитель! Пять часов с ней пролетели очень быстро и увлекательно.
Екатерина - замечательный рассказчик и прекрасный водитель! Пять часов с ней пролетели очень быстро и увлекательно.
Екатерина - замечательный рассказчик и прекрасный водитель! Пять часов с ней пролетели очень быстро и увлекательно.
Екатерина - замечательный рассказчик и прекрасный водитель! Пять часов с ней пролетели очень быстро и увлекательно.
Екатерина - замечательный рассказчик и прекрасный водитель! Пять часов с ней пролетели очень быстро и увлекательно.
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Алена
С Екатериной было очень комфортно и интересно, видно, что гид отлично владеет информацией и влюблен в свое дело. Программа была подобрана с учетом возможностей детей и все очень остались довольны! ♥️ спасибо большое ☺️
С Екатериной было очень комфортно и интересно, видно, что гид отлично владеет информацией и влюблен в
С Екатериной было очень комфортно и интересно, видно, что гид отлично владеет информацией и влюблен в
С Екатериной было очень комфортно и интересно, видно, что гид отлично владеет информацией и влюблен в
С Екатериной было очень комфортно и интересно, видно, что гид отлично владеет информацией и влюблен в
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Э
Путешествие по Куршской косе с Екатериной оставило самые светлые и теплые впечатления у всей нашей семьи.
Екатерина прекрасный рассказчик, который умеет вовлечь в разговор даже застенчивого ребенка и преподнести материал в
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максимально доступной форме. Много интересных сведений о природе и истории места, маршрут был составлен в соответствии с нашими индивидуальными пожеланиями, как раз настолько, чтобы влюбиться в прекрасные «места силы» Куршской косы, познакомиться с музеями и оставить часть локаций на будущее путешествие. Перегруза информацией и усталости ребенка удалось избежать. Будем с нетерпением ждать возможности вернуться еще раз! Огромное спасибо Екатерине, можем смело рекомендовать экскурсию в компании с ней всем!

Путешествие по Куршской косе с Екатериной оставило самые светлые и теплые впечатления у всей нашей семьи.
Путешествие по Куршской косе с Екатериной оставило самые светлые и теплые впечатления у всей нашей семьи.
Путешествие по Куршской косе с Екатериной оставило самые светлые и теплые впечатления у всей нашей семьи.
Путешествие по Куршской косе с Екатериной оставило самые светлые и теплые впечатления у всей нашей семьи.
Путешествие по Куршской косе с Екатериной оставило самые светлые и теплые впечатления у всей нашей семьи.
Путешествие по Куршской косе с Екатериной оставило самые светлые и теплые впечатления у всей нашей семьи.
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А
Ездили на экскурсию на Куршскую косу с Екатериной 08.06.2024. 2 взрослых + ребенок почти 6 лет.
Просто сказать понравилось мало, поездка превзошла мои ожидания, ребенок в стойком восторге провел 7,5 часов
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на экскурсии и не хотела оставлять гида даже по возвращении в отель.
По программе - за базовые 6 часов успели:
1. доехать до крайней смотровой точки Куршской косы - озера Лебедь от отеля в Зеленоградске (с учетом контроля на въезде заняло где-то час). На протяжении всего часа по дороге Екатерина рассказывала интересные факты о городе, природном парке, истории региона. Не скучно и часто с прямым обращением к ребенку, так что девочка была полностью вовлечена в происходящее и даже не заметила как пролетел час в пути 2. Посетить смотровую у озера Лебедь - приятный маршрут по деревянным настилам, чистейший воздух и красивая природа. Весь маршрут в комфортном темпе, ознакомились с травками и цветами, сделали фото. Все это с учетом всяких приготовлений заняло где-то минут 50 3. Сходить к морю у озера Лебедь и поиграть в волнах. Самое яркое впечатление - длинная гряда песчаного пляжа и свободные волны Балтики. Нереальная красота. И еще 30-40минут экскурсии 4. Танцующий лес с учетом дороги еще минут 40, но тут мы уже торопились, необходимо было оставить время на полноценный обед и к 15.00 попасть в орнитологическую станцию. Но литовский торт (по совету Екатерины) и грибочки все же успели купить в сувенирных киосках по дороге.
5. Обед в Альтримо с видом на Куршский залив. Ребенок не фанат фаст-фуда, так что по рекомендации Екатерины попали в этот ресторан. Ни разу не пожалели. Несмотря на то, что по таймингу обед занял час, но пока ждали блюд немного прогулялись по берегу залива, территории отеля и ресторана, сделали фото. Очень красивая локация. Неплохая кухня и быстрое обслуживание в ресторане.
6. Орнитологическая станция, еще час с учетом дороги. При этом по совету Екатерины приехали прямо к 15.00 и без ожидания сразу перешли к экскурсии. Птиц в сетях, к сожалению, не застали. Но послушали увлекательный рассказ орнитолога на примере ранее словленной птички и летучей мышки. Привезли со станции отличный сувенир - детскую книгу, написанную орнитологом для своей дочери, с очень трогательными иллюстрациями. Время на станцию с учетом дороги от ресторана также час.

На этом в принципе наши 6 часов закончились (то есть комфортно с обедом в базовую экскурсию можно уместить 3 точки с учетом обеда). Но:
1. Екатерина пошла нам на встречу и продлила за дополнительную плату экскурсию еще и на Королевский бор. При этом прогулка по бору была не менее основательной и неторопливой, как и базовые точки экскурсии. Чуть больше часа прогулялись по комфортным лесным дорожкам, обращая внимания на растения, декорации леса и следы жизнедеятельности животных. Очень познавательно. По времени еще чуть больше часа. Вот именно туда в идеале взять с собой средство против москитов - комаров нашли только там.
2. Минут 15-20 путь до отеля в Зеленоградске. Приятным бонусом - живая лиса на расстоянии вытянутой руки на обочине!! Спасибо Екатерине - остановилась и дала ее подробно рассмотреть

Итого.
Плюсы: Екатерина учла все наши пожелания. Интересный рассказ и умение общаться с детьми полностью переключили внимание нашей девочки на гида, так что взрослые тоже смогли понаслаждаться видами и, к примеру, послушать экскурсию на орнитологической станции, которая ребенку оказалась не очень интересна, так что она просто прогулялась вокруг с Екатериной и послушала ее рассказ. Ребенок не просто прослушал, но и запомнил не раз повторенную Екатериной информацию о растениях, животных и т. д. По возвращению всех детей в саду несколько дней ждали экспедиции в поисках куриной слепоты, заячьей капусты и мышиного гороха)))
Екатерина по-настоящему любит свой город, Куршскую косу, да и весь регион, много делает для его развития как волонтер, и этот энтузиазм не может не передастся всем, кто ее слушает! Уверяю!!
Минусы: вообще никаких даже за уши притянуть невозможно.
Очень рекомендую экскурсию с Екатериной всем путешественникам с детьми!! Точно не пожалеете!

Екатерина, спасибо Вам огромное, здоровья и успехов. Поездка с Вами одно из самых теплых воспоминаний от этой поездки по Калининградской области!

Ездили на экскурсию на Куршскую косу с Екатериной 08.06.2024. 2 взрослых + ребенок почти 6 лет.
Ездили на экскурсию на Куршскую косу с Екатериной 08.06.2024. 2 взрослых + ребенок почти 6 лет.
Ездили на экскурсию на Куршскую косу с Екатериной 08.06.2024. 2 взрослых + ребенок почти 6 лет.
Ездили на экскурсию на Куршскую косу с Екатериной 08.06.2024. 2 взрослых + ребенок почти 6 лет.
Ездили на экскурсию на Куршскую косу с Екатериной 08.06.2024. 2 взрослых + ребенок почти 6 лет.
Ездили на экскурсию на Куршскую косу с Екатериной 08.06.2024. 2 взрослых + ребенок почти 6 лет.
Ездили на экскурсию на Куршскую косу с Екатериной 08.06.2024. 2 взрослых + ребенок почти 6 лет.
Ездили на экскурсию на Куршскую косу с Екатериной 08.06.2024. 2 взрослых + ребенок почти 6 лет.+2
Ездили на экскурсию на Куршскую косу с Екатериной 08.06.2024. 2 взрослых + ребенок почти 6 лет.
Ездили на экскурсию на Куршскую косу с Екатериной 08.06.2024. 2 взрослых + ребенок почти 6 лет.
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Ольга
Рекомендую! Екатерина - восхитительный экскурсовод! Экскурсия прошла замечательно. Целый день, но совершенно не какой усталости. Интересно и взрослому и ребенку 10 лет. При проведении экскурсии узнали много познавательного. Исторические факты,
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реальные события настоящего времени и легенды, очень интересно! Экскурсия проводится очень не принуждено и комфортно, все в удовольствие. Обязательно еще будем обращаться! Екатерина очень мягкий, тактичный и добрый человек! Желаю ей успехов! Когда человек горит своей работой - от экскурсии получаешь двойное удовольствие!

Рекомендую! Екатерина - восхитительный экскурсовод! Экскурсия прошла замечательно. Целый день, но совершенно не какой усталости. Интересно
Рекомендую! Екатерина - восхитительный экскурсовод! Экскурсия прошла замечательно. Целый день, но совершенно не какой усталости. Интересно
Рекомендую! Екатерина - восхитительный экскурсовод! Экскурсия прошла замечательно. Целый день, но совершенно не какой усталости. Интересно
Рекомендую! Екатерина - восхитительный экскурсовод! Экскурсия прошла замечательно. Целый день, но совершенно не какой усталости. Интересно
Рекомендую! Екатерина - восхитительный экскурсовод! Экскурсия прошла замечательно. Целый день, но совершенно не какой усталости. Интересно
Рекомендую! Екатерина - восхитительный экскурсовод! Экскурсия прошла замечательно. Целый день, но совершенно не какой усталости. Интересно
Рекомендую! Екатерина - восхитительный экскурсовод! Экскурсия прошла замечательно. Целый день, но совершенно не какой усталости. Интересно
Рекомендую! Екатерина - восхитительный экскурсовод! Экскурсия прошла замечательно. Целый день, но совершенно не какой усталости. Интересно
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