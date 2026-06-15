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на экскурсии и не хотела оставлять гида даже по возвращении в отель.

По программе - за базовые 6 часов успели:

1. доехать до крайней смотровой точки Куршской косы - озера Лебедь от отеля в Зеленоградске (с учетом контроля на въезде заняло где-то час). На протяжении всего часа по дороге Екатерина рассказывала интересные факты о городе, природном парке, истории региона. Не скучно и часто с прямым обращением к ребенку, так что девочка была полностью вовлечена в происходящее и даже не заметила как пролетел час в пути 2. Посетить смотровую у озера Лебедь - приятный маршрут по деревянным настилам, чистейший воздух и красивая природа. Весь маршрут в комфортном темпе, ознакомились с травками и цветами, сделали фото. Все это с учетом всяких приготовлений заняло где-то минут 50 3. Сходить к морю у озера Лебедь и поиграть в волнах. Самое яркое впечатление - длинная гряда песчаного пляжа и свободные волны Балтики. Нереальная красота. И еще 30-40минут экскурсии 4. Танцующий лес с учетом дороги еще минут 40, но тут мы уже торопились, необходимо было оставить время на полноценный обед и к 15.00 попасть в орнитологическую станцию. Но литовский торт (по совету Екатерины) и грибочки все же успели купить в сувенирных киосках по дороге.

5. Обед в Альтримо с видом на Куршский залив. Ребенок не фанат фаст-фуда, так что по рекомендации Екатерины попали в этот ресторан. Ни разу не пожалели. Несмотря на то, что по таймингу обед занял час, но пока ждали блюд немного прогулялись по берегу залива, территории отеля и ресторана, сделали фото. Очень красивая локация. Неплохая кухня и быстрое обслуживание в ресторане.

6. Орнитологическая станция, еще час с учетом дороги. При этом по совету Екатерины приехали прямо к 15.00 и без ожидания сразу перешли к экскурсии. Птиц в сетях, к сожалению, не застали. Но послушали увлекательный рассказ орнитолога на примере ранее словленной птички и летучей мышки. Привезли со станции отличный сувенир - детскую книгу, написанную орнитологом для своей дочери, с очень трогательными иллюстрациями. Время на станцию с учетом дороги от ресторана также час.



На этом в принципе наши 6 часов закончились (то есть комфортно с обедом в базовую экскурсию можно уместить 3 точки с учетом обеда). Но:

1. Екатерина пошла нам на встречу и продлила за дополнительную плату экскурсию еще и на Королевский бор. При этом прогулка по бору была не менее основательной и неторопливой, как и базовые точки экскурсии. Чуть больше часа прогулялись по комфортным лесным дорожкам, обращая внимания на растения, декорации леса и следы жизнедеятельности животных. Очень познавательно. По времени еще чуть больше часа. Вот именно туда в идеале взять с собой средство против москитов - комаров нашли только там.

2. Минут 15-20 путь до отеля в Зеленоградске. Приятным бонусом - живая лиса на расстоянии вытянутой руки на обочине!! Спасибо Екатерине - остановилась и дала ее подробно рассмотреть



Итого.

Плюсы: Екатерина учла все наши пожелания. Интересный рассказ и умение общаться с детьми полностью переключили внимание нашей девочки на гида, так что взрослые тоже смогли понаслаждаться видами и, к примеру, послушать экскурсию на орнитологической станции, которая ребенку оказалась не очень интересна, так что она просто прогулялась вокруг с Екатериной и послушала ее рассказ. Ребенок не просто прослушал, но и запомнил не раз повторенную Екатериной информацию о растениях, животных и т. д. По возвращению всех детей в саду несколько дней ждали экспедиции в поисках куриной слепоты, заячьей капусты и мышиного гороха)))

Екатерина по-настоящему любит свой город, Куршскую косу, да и весь регион, много делает для его развития как волонтер, и этот энтузиазм не может не передастся всем, кто ее слушает! Уверяю!!

Минусы: вообще никаких даже за уши притянуть невозможно.

Очень рекомендую экскурсию с Екатериной всем путешественникам с детьми!! Точно не пожалеете!



Екатерина, спасибо Вам огромное, здоровья и успехов. Поездка с Вами одно из самых теплых воспоминаний от этой поездки по Калининградской области!