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Тортилин пруд – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Тортилин пруд» в Зеленоградске, цены от 1900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Сказания зеленоградских улиц
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сказания зеленоградских улиц
Обзорная экскурсия по историческому центру и ключевым достопримечательностям
Начало: На улице Ленина
Расписание: в будние дни в 10:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00
8 июл в 10:00
9 июл в 10:00
1900 ₽ за человека
Столица кошек - Зеленоградск
Пешая
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Столица кошек - Зеленоградск
Обзорная экскурсия по городу, где на каждом шагу история и котики
Начало: Недалеко от вокзала
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3000 ₽ за человека
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Зеленоградска)
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Зеленоградска)
Увлекательное путешествие по Балтийскому побережью с посещением лучших мест. Прогулка по пляжам, уютным улочкам и историческим местам
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
19 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ирина
Столица кошек - Зеленоградск
Владислав - очень старательный и душевный экскурсовод! Он явно переживает за каждое слово и хочет сделать маршрут лучше.
У меня были
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небольшие сложности с восприятием из-за манеры речи (немного непривычный темп), но это скорее особенности моего слуха. Зато сам по себе он человек замечательный - мягкий, приветливый, отвечал на вопросы. Кому важны эмоции от общения - смело идите👍🏻

Владислав - очень старательный и душевный экскурсовод! Он явно переживает за каждое слово и хочет сделать маршрут лучше.
Владислав - очень старательный и душевный экскурсовод! Он явно переживает за каждое слово и хочет сделать маршрут лучше.
Владислав - очень старательный и душевный экскурсовод! Он явно переживает за каждое слово и хочет сделать маршрут лучше.
Владислав - очень старательный и душевный экскурсовод! Он явно переживает за каждое слово и хочет сделать маршрут лучше.+1
Владислав - очень старательный и душевный экскурсовод! Он явно переживает за каждое слово и хочет сделать маршрут лучше.
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Валентина
Столица кошек - Зеленоградск
Для меня всегда главным приоритетом- пешая прогулка по городу. детально его изучить. Это у меня получилось, большое спасибо Владиславу. В
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этот раз у меня получилась индивидуальная программа, что не могло не порадовать! Самостоятельно я бы конечно всего не увидела, даже и не знала куда идти. Маршрут лаконичный, по кругу главной прибрежной части, по всем основным улочкам.

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Д
Столица кошек - Зеленоградск
Экскурсия прошла прекрасно, даже несмотря на холодную погоду время пролетело незаметно, было рассказано много интересных исторических фактов о городе
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В
Столица кошек - Зеленоградск
Спасибо Владу за отличную экскурсию)
Не смотря на штормовой ветер, мы отлично провели время!
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Л
Столица кошек - Зеленоградск
Хочу выразить благодарность Владиславу за проведенную экскурсию! Несмотря на то, что группа не собралась и я была одна, ничего не
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отменили. Владислав познакомил меня с городом, с историей, прошли по знаковым местам. Накануне экскурсии прислал ознакомительный фильм по истории земель, и когда во время экскурсии ты видишь и слышишь знакомые имена и места, получаешь более глубокое осмысление. Это настолько увлекло,что я еще раз уже самостоятельно прошла по данному маршруту. Благодаря Владиславу, я познакомилась с городом, в который захотелось приехать еще, и не один раз. Спасибо!!!!!

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Всего 19 отзывов в Зеленоградске в категории "Тортилин пруд"

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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Тортилин пруд»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сказания зеленоградских улиц;
  2. Столица кошек - Зеленоградск;
  3. Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Зеленоградска).
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса;
  2. Танцующий лес;
  3. Набережная;
  4. Замок Шаакен;
  5. Балтийское море;
  6. Водонапорная башня;
  7. Кирха Святой Барбары;
  8. Станция Фрингилла;
  9. Замок Нессельбек;
  10. Высота Эфа.
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2026
Сейчас в Зеленоградске в категории "Тортилин пруд" можно забронировать 3 экскурсии от 1900 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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