Показать всё
Мини-группа
до 10 чел.
Сказания зеленоградских улиц
Обзорная экскурсия по историческому центру и ключевым достопримечательностям
Начало: На улице Ленина
Расписание: в будние дни в 10:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00
8 июл в 10:00
9 июл в 10:00
1900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Столица кошек - Зеленоградск
Обзорная экскурсия по городу, где на каждом шагу история и котики
Начало: Недалеко от вокзала
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Зеленоградска)
Увлекательное путешествие по Балтийскому побережью с посещением лучших мест. Прогулка по пляжам, уютным улочкам и историческим местам
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Владислав - очень старательный и душевный экскурсовод! Он явно переживает за каждое слово и хочет сделать маршрут лучше.
У меня были
У меня были
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Для меня всегда главным приоритетом- пешая прогулка по городу. детально его изучить. Это у меня получилось, большое спасибо Владиславу. В
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсия прошла прекрасно, даже несмотря на холодную погоду время пролетело незаметно, было рассказано много интересных исторических фактов о городе
Вам был полезен этот отзыв?
В
Спасибо Владу за отличную экскурсию)
Не смотря на штормовой ветер, мы отлично провели время!
Не смотря на штормовой ветер, мы отлично провели время!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Хочу выразить благодарность Владиславу за проведенную экскурсию! Несмотря на то, что группа не собралась и я была одна, ничего не
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 19 отзывов в Зеленоградске в категории "Тортилин пруд"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Тортилин пруд»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2026
Сейчас в Зеленоградске в категории "Тортилин пруд" можно забронировать 3 экскурсии от 1900 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Зеленоградске на 2026 год по теме «Тортилин пруд», 19 ⭐ отзывов, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь