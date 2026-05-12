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отменили. Владислав познакомил меня с городом, с историей, прошли по знаковым местам. Накануне экскурсии прислал ознакомительный фильм по истории земель, и когда во время экскурсии ты видишь и слышишь знакомые имена и места, получаешь более глубокое осмысление. Это настолько увлекло,что я еще раз уже самостоятельно прошла по данному маршруту. Благодаря Владиславу, я познакомилась с городом, в который захотелось приехать еще, и не один раз. Спасибо!!!!!