2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 4 550₽ за всё до 2 чел.
скидка
40%
2 часа
Квест
Индивидуальный квест по историческим местам Зеленоградска
Погрузитесь в историю Зеленоградска, участвуя в квест-экскурсии. Найдите старейший дом, узнайте о королевском курорте и получите памятный подарок
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 09:30
1 сен в 09:30
от 27001 620₽ за человека
2.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Авторская фотопрогулка по Зеленоградску для любителей Балтики. Узнайте историю города и сделайте великолепные фотографии в живописных местах
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
8 сен в 16:00
9 сен в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин25 июля 2024Очень приятный и необычный формат. Город увидеть и себя запечатлеть. Задорно, позитивно, заряжающе. Ждём фото…
- ККирилл17 июля 2023Экскурсия очень понравилась. Юлия - прекрасный рассказчик, очень любит свой город, узнали много нового и интересного про Кранц-Зеленоградск. Однозначно рекомендуем!
- ННаталья11 июля 2023Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по городу! Было познавательно. Посмотрели на город другими глазами, узнав его историю, а также, чем живет современный Зеленоградск. Оптимально выстроен маршрут экскурсии и подача информации. Было интересно как родителям, так и сыну-подростку. Рекомендуем на все 100%!
- ИИрина5 июля 2023Очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию! Провели время с интересом, очень камерно и уютно. В духе самого Кранца:) Юля очень
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Императорский дуб»
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