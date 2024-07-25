Императорский дуб – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Императорский дуб» в Зеленоградске, цены от 1 620 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Пешая
46 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 4 550 за всё до 2 чел.
Квест-экскурсия «В поисках самого старого Кранца»
Пешая
скидка
40%
15 отзывов
2 часа
Квест
Индивидуальный квест по историческим местам Зеленоградска
Погрузитесь в историю Зеленоградска, участвуя в квест-экскурсии. Найдите старейший дом, узнайте о королевском курорте и получите памятный подарок
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 09:30
1 сен в 09:30
от 27001 620 за человека
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Авторская фотопрогулка по Зеленоградску для любителей Балтики. Узнайте историю города и сделайте великолепные фотографии в живописных местах
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
8 сен в 16:00
9 сен в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    25 июля 2024
    Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
    Очень приятный и необычный формат. Город увидеть и себя запечатлеть. Задорно, позитивно, заряжающе. Ждём фото…
  • К
    Кирилл
    17 июля 2023
    Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Экскурсия очень понравилась. Юлия - прекрасный рассказчик, очень любит свой город, узнали много нового и интересного про Кранц-Зеленоградск. Однозначно рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    11 июля 2023
    Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по городу! Было познавательно. Посмотрели на город другими глазами, узнав его историю, а также, чем живет современный Зеленоградск. Оптимально выстроен маршрут экскурсии и подача информации. Было интересно как родителям, так и сыну-подростку. Рекомендуем на все 100%!
  • И
    Ирина
    5 июля 2023
    Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию! Провели время с интересом, очень камерно и уютно. В духе самого Кранца:) Юля очень
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    приятный в общении человек, рассказала много, показала множество старых фотографий для понимания атмосферы прошлого, но ощущения перегруженности не возникло. Очень грамотно выверена экскурсионная нагрузка. В конце уже после нашей встречи Юля дала много полезных рекомендаций как по времяпрепровождению, так и по покупкам. И даже выдала приятный маленький подарочек:) В общем, Юлю рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Императорский дуб»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
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  3. Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Высота Мюллера
  10. Кирха Святой Барбары
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Императорский дуб" можно забронировать 3 экскурсии от 1 620 до 8 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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