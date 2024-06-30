Данная экскурсия пригодится тем, кто устал от обычного отдыха на пляже и ищет новые впечатления.
Мы предлагаем погрузиться в мир величественных Кавказских гор, исследуя разнообразные природные и архитектурные достопримечательности. Горное приключение позволит вам увидеть знаковые и очень фотогеничные уголки этого региона.
Мы предлагаем погрузиться в мир величественных Кавказских гор, исследуя разнообразные природные и архитектурные достопримечательности. Горное приключение позволит вам увидеть знаковые и очень фотогеничные уголки этого региона.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Эта необычная, насыщенная разноплановыми природными и рукотворными локациями экскурсия для тех, кто устал от пассивного досуга: довольно лежать на пляже! Позвольте нам показать вам уникальный мир величественных Кавказских гор! В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и очень фотогеничные уголки Кавказа. Что вас ждет:• Восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране, через который проходит очень живописная дорога.
- По желанию сделаем остановку у Нарзанных источников, чтобы оценить Необычные Сырные пещеры неизменно впечатляют гостей удивительными пейзажами и структурой породы (остановка по желанию)/ • Действующий храм, датированный Х столетием, будет интересен паломникам и ценителям древнего зодчества.
- Сказочно прекрасное озеро Кара-Кёль, находящееся в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, на территории Карачаево-Черкессии в поселке Теберда, порадует любителей оригинальных фотосессий и колоритных легенд.
- Знаменитая дорога Домбай — Теберда может считаться приключением сама по себе.
- Река Уллу-Муруджу по праву носит титул одной из самых чистых в России и Европе.
- В курортном посёлке Домбай вы сможете подняться на канатной дороге, пообедать в кафе с чудесным видом, сделать красивые фото и купить сувениры.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Сырные пещеры
- Нарзанные источники
- Храм Х века
- Озеро Кара-Кёль
- Дорога на Домбай
- Река Уллу-Муруджу
- Поселок Домбай
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по всему марштуру
Что не входит в цену
- Питание
- Канатные дороги
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- После бронирования наш менеджер свяжется с Вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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