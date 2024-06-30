По желанию сделаем остановку у Нарзанных источников, чтобы оценить Необычные Сырные пещеры неизменно впечатляют гостей удивительными пейзажами и структурой породы (остановка по желанию)/ • Действующий храм, датированный Х столетием, будет интересен паломникам и ценителям древнего зодчества.

Сказочно прекрасное озеро Кара-Кёль, находящееся в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, на территории Карачаево-Черкессии в поселке Теберда, порадует любителей оригинальных фотосессий и колоритных легенд.

Знаменитая дорога Домбай — Теберда может считаться приключением сама по себе.

Река Уллу-Муруджу по праву носит титул одной из самых чистых в России и Европе.

В курортном посёлке Домбай вы сможете подняться на канатной дороге, пообедать в кафе с чудесным видом, сделать красивые фото и купить сувениры.

Эта необычная, насыщенная разноплановыми природными и рукотворными локациями экскурсия для тех, кто устал от пассивного досуга: довольно лежать на пляже! Позвольте нам показать вам уникальный мир величественных Кавказских гор! В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и очень фотогеничные уголки Кавказа. Что вас ждет:• Восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране, через который проходит очень живописная дорога.