Воспользуйтесь уникальной возможностью увидеть самые знаменитые природные достопримечательности Кавказа всего за один день! Вы поднимитесь на канатной дороге на высоту до 3750 метров над уровнем моря, насладитесь видами величественного Эльбруса, побываете в нескольких ущельях и на озерах Гижгит.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Гора Чегет (по желанию)
- Поляна Азау
- Поляна нарзанов
- Ущелье Адыр-Су
- Озеро Гижгит
Описание экскурсии
Баксанское ущелье После продолжительной части пути по равнинной Кабардино-Балкарии мы постепенно въезжаем в живописное Баксанское ущелье, на пути по которому мы несколько раз будем переезжать одноимённую реку — Баксан. Поляна Азау и Эльбрус Конечной точкой ущелья является поляна Азау, которая и есть часть великого Эльбруса. У вас будет возможность подняться на канатной дороге на высоту до 3750 метров над уровнем моря (станция Гара-Баши), с которой открывается великолепный вид на Баксанское ущелье, по которому мы и попали на Эльбрус! Ущелье Адыр-Су и Докторский перевал В пути по Баксанскому ущелью мы порой будем сворачивать то влево, то вправо — чтобы увидеть все красоты этого ущелья. Одним из таких «поворотов» будет красивое ущелье Адыр-Су, которое через автомобильный фуникулёр и несколько километров бездорожья по безлюдным и нетронутым цивилизацией местам в конце концов приводит к священной горе Уллу-Тау. Поляна нарзанов Следующей остановкой будет Поляна нарзанов (не путать с Долиной нарзанов!), на которой вам доведётся отведать настоящий горный нарзан! Озеро Гижгит Следующей локацией является Былымское озеро или, как его чаще называют, Гижгит. Гряда озёр, сливающихся в одно большое море посреди скал и обрывов, имеет характерный бирюзово-зелёный оттенок, который переливается на солнце и делает фотографии ещё более насыщенными. Именно через Гижгит ведёт дорога к перевалу Ак-Топрак и далее к Чегемским водопадам. Кстати, озеро является одной из визитных карточек Кабардино-Балкарии! Преимущества выбора нашей экскурсии:
- Экскурсии проводятся с сопровождением профессиональных гидов-водителей с многолетним опытом проведения экскурсий в горах.
- Мы проводим экскурсии в маленьких группах (до 6-8 участников), поэтому гид сможет уделить внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.
- Гид останавливается только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.
- В отличие от автобусных экскурсий, никто никого не торопит (мы выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников экскурсии), а программа экскурсии представлена в расширенном варианте.
- Мы сможем останавливаться для фотосессии в любом понравившемся для вас месте по пути экскурсии.
- Комфортный маленький транспорт: внедорожники (УАЗ «Патриот», «Митсубиси Паджеро», «Тойота Секвойя», «Рено Дастер») и минивэны («Фольксваген Каравелла», «Хёндэ Гранд Старекс», «Хёндэ Старекс», «Мерседес-Бенц Спринтер»).
- Мы заберём вас от вашего места проживания в Железноводске.
См. рпсписание
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Группа до 6 человек
|22 200 ₽
|Группа до 4 человек
|16 700 ₽
|Группа до 8 человек
|29 600 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Гора Чегет (по желанию)
- Поляна Азау
- Поляна нарзанов
- Ущелье Адыр-Су
- Озеро Гижгит
Что включено
- Услуги профессионального гида-водителя
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу на гору Чегет - 900 руб. (прогулочный билет)
- Билеты на канатную дорогу на гору Эльбрус (+ экосбор) - 1800 руб. /чел.
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах г. Железноводска
Когда и сколько длится?
Когда: См. рпсписание
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Ориентировочное время выезда: 7:30 - 8:00 (вы можете самостоятельно корректировать время выезда с помощью менеджера)
- Менеджер свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей выезда. Информацию с точным временем выезда и автомобилем мы сообщим вам к 8-9 часам вечера накануне выезда
- Рекомендую взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питаться в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный/для загара
- Дождевик (если он требуется)
- Паспорт (и свидетельство о рождении ребёнка до 12 лет для скидки на канатную дорогу)
- Наличные деньги
- Форма одежды - по сезону, желательно многослойная:
- Куртка (или ветровка, или пуховик - в зависимости от времени года)
- Кофта
- Футболка
- Штаны (или джинсы)
- Удобная закрытая обувь
- Или подобный набор одежды на ваш вкус (главное условие - многослойность, так как именно такая одежда подходит под практически любые погодные условия)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска
Похожие экскурсии из Железноводска
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемые впечатления
Проведите день, погружаясь в красоту Кабардино-Балкарии: от озера Гижгит до величественного Эльбруса
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
1800015 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов из Железноводска
Поднимитесь к облакам на Эльбрусе, исследуйте озеро Гижгит и насладитесь красотами Поляны нарзанов и горы Чегет
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
52504 200₽ за человека