Экскурсии проводятся с сопровождением профессиональных гидов-водителей с многолетним опытом проведения экскурсий в горах.

Мы проводим экскурсии в маленьких группах (до 6-8 участников), поэтому гид сможет уделить внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.

Гид останавливается только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.

В отличие от автобусных экскурсий, никто никого не торопит (мы выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников экскурсии), а программа экскурсии представлена в расширенном варианте.

Мы сможем останавливаться для фотосессии в любом понравившемся для вас месте по пути экскурсии.

Комфортный маленький транспорт: внедорожники (УАЗ «Патриот», «Митсубиси Паджеро», «Тойота Секвойя», «Рено Дастер») и минивэны («Фольксваген Каравелла», «Хёндэ Гранд Старекс», «Хёндэ Старекс», «Мерседес-Бенц Спринтер»).

Мы заберём вас от вашего места проживания в Железноводске.

Баксанское ущелье После продолжительной части пути по равнинной Кабардино-Балкарии мы постепенно въезжаем в живописное Баксанское ущелье, на пути по которому мы несколько раз будем переезжать одноимённую реку — Баксан. Поляна Азау и Эльбрус Конечной точкой ущелья является поляна Азау, которая и есть часть великого Эльбруса. У вас будет возможность подняться на канатной дороге на высоту до 3750 метров над уровнем моря (станция Гара-Баши), с которой открывается великолепный вид на Баксанское ущелье, по которому мы и попали на Эльбрус! Ущелье Адыр-Су и Докторский перевал В пути по Баксанскому ущелью мы порой будем сворачивать то влево, то вправо — чтобы увидеть все красоты этого ущелья. Одним из таких «поворотов» будет красивое ущелье Адыр-Су, которое через автомобильный фуникулёр и несколько километров бездорожья по безлюдным и нетронутым цивилизацией местам в конце концов приводит к священной горе Уллу-Тау. Поляна нарзанов Следующей остановкой будет Поляна нарзанов (не путать с Долиной нарзанов!), на которой вам доведётся отведать настоящий горный нарзан! Озеро Гижгит Следующей локацией является Былымское озеро или, как его чаще называют, Гижгит. Гряда озёр, сливающихся в одно большое море посреди скал и обрывов, имеет характерный бирюзово-зелёный оттенок, который переливается на солнце и делает фотографии ещё более насыщенными. Именно через Гижгит ведёт дорога к перевалу Ак-Топрак и далее к Чегемским водопадам. Кстати, озеро является одной из визитных карточек Кабардино-Балкарии! Преимущества выбора нашей экскурсии: