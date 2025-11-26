Мои заказы

На мотоциклах из Звенигорода - в Рузу, Клин и Истру

Путешествие на мотоциклах по Подмосковью: Руза, Клин, Истра. Оцените крепостные валы и древние храмы
Поездка на мотоциклах из Звенигорода - это не только скорость и свежий воздух, но и возможность увидеть уникальные места Подмосковья.

Участники оценят остатки крепостных валов Рузского кремля, прогуляются по улицам древнего
Клина, заглянут в Успенскую церковь и посетят Новоиерусалимский монастырь. Экскурсия позволит познакомиться с историей мотокультуры и прочувствовать дух старинных городов. Все билеты включены в стоимость, а в случае непогоды предоставляются перчатки и дождевики

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏍️ Незабываемые эмоции от поездки на мотоцикле
  • 🏰 Посещение исторических мест Подмосковья
  • ⛪ Уникальные архитектурные памятники
  • 🌳 Прекрасные виды и природа
  • 🎟️ Все билеты включены в стоимость
  • 🧥 Защита от непогоды предоставляется
На мотоциклах из Звенигорода - в Рузу, Клин и Истру© Николай
Что можно увидеть

  • Рузский кремль
  • Успенская церковь
  • Новоиерусалимский монастырь

Описание экскурсии

Рузский кремль. Вы оцените остатки крепостных валов. А со смотровых площадок полюбуетесь видами на реку Рузу, Заречье, Висельную и Ивановскую горы, городские храмы.

Клин. Проедем по улицам старинного города. И конечно, заглянем в самый древний его архитектурный памятник — Успенскую церковь.

Новоиерусалимский монастырь в Истре. И наконец, посетим одну из самых известных и почитаемых обителей центральной части России.

Организационные детали

  • Едем на мотоциклах Yamaha Royal Star Venture, Honda Gold Wing, Honda Golg Wing, Victory Vision Tour. Вы — на пассажирском сиденье
  • В пути мы будем около 3,5 часов, ещё 1,5 часа предусмотрены для остановок с выходами
  • Все билеты включены в стоимость. В случае непогоды мы предоставляем перчатки, дождевики
  • С вами буду я или другой опытный водитель со стажем от 8 лет

Важно знать

  • В поездке могут участвовать дети от 14 лет с письменного разрешения родителей
  • Вес пассажира — до 130 кг. Не рекомендуем поездку людям с болезнями сердца, позвоночника, а также беременным женщинам

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Вознесенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваша команда гидов в Звенигороде
Провели экскурсии для 129 туристов
Опыт езды на мотоцикле более 10 лет. Увлекаюсь мотоциклами с детства, всю жизнь езжу только на мото. Ни одного ДТП! Могу ехать быстро и агрессивно, либо наоборот — максимально спокойно и неспешно. Работаю с командой надёжных мотоводителей. Вместе мы отвезём вас в самые живописные уголки столицы и Московской области.

Входит в следующие категории Звенигорода

