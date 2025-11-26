Поездка на мотоциклах из Звенигорода - это не только скорость и свежий воздух, но и возможность увидеть уникальные места Подмосковья.
Участники оценят остатки крепостных валов Рузского кремля, прогуляются по улицам древнего
6 причин купить эту экскурсию
- 🏍️ Незабываемые эмоции от поездки на мотоцикле
- 🏰 Посещение исторических мест Подмосковья
- ⛪ Уникальные архитектурные памятники
- 🌳 Прекрасные виды и природа
- 🎟️ Все билеты включены в стоимость
- 🧥 Защита от непогоды предоставляется
Что можно увидеть
- Рузский кремль
- Успенская церковь
- Новоиерусалимский монастырь
Описание экскурсии
Рузский кремль. Вы оцените остатки крепостных валов. А со смотровых площадок полюбуетесь видами на реку Рузу, Заречье, Висельную и Ивановскую горы, городские храмы.
Клин. Проедем по улицам старинного города. И конечно, заглянем в самый древний его архитектурный памятник — Успенскую церковь.
Новоиерусалимский монастырь в Истре. И наконец, посетим одну из самых известных и почитаемых обителей центральной части России.
Организационные детали
- Едем на мотоциклах Yamaha Royal Star Venture, Honda Gold Wing, Honda Golg Wing, Victory Vision Tour. Вы — на пассажирском сиденье
- В пути мы будем около 3,5 часов, ещё 1,5 часа предусмотрены для остановок с выходами
- Все билеты включены в стоимость. В случае непогоды мы предоставляем перчатки, дождевики
- С вами буду я или другой опытный водитель со стажем от 8 лет
Важно знать
- В поездке могут участвовать дети от 14 лет с письменного разрешения родителей
- Вес пассажира — до 130 кг. Не рекомендуем поездку людям с болезнями сердца, позвоночника, а также беременным женщинам
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вознесенского собора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Николай — ваша команда гидов в Звенигороде
Провели экскурсии для 129 туристов
Опыт езды на мотоцикле более 10 лет. Увлекаюсь мотоциклами с детства, всю жизнь езжу только на мото. Ни одного ДТП! Могу ехать быстро и агрессивно, либо наоборот — максимально спокойно и неспешно. Работаю с командой надёжных мотоводителей. Вместе мы отвезём вас в самые живописные уголки столицы и Московской области.
Входит в следующие категории Звенигорода
