-
15%
Индивидуальная
до 12 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: На ул. Московской в Звенигороде
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
13 600 ₽
16 000 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Звенигороду + посещение Музея русского десерта
Увлекательное и вкусное знакомство с городом Юрия Долгорукова
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны древнего Звенигорода
Открыть для себя историю, искусство, природу и архитектуру центра подмосковного Ренессанса
Начало: На Московской улице
14 окт в 11:00
15 окт в 11:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в октябре 2025
Сейчас в Звенигороде в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 13 600 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 27 ⭐ отзывов, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь