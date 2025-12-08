Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровенный Звенигород
Увлекательное путешествие по Звенигороду на вашем авто. Узнайте о старинных монастырях, исторических событиях и знаменитых личностях
21 дек в 10:00
28 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Прогулка на сапах в Звенигороде
Индивидуальная водная прогулка на сапах с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника. Откройте для себя уникальные места Подмосковья
Начало: У монастыря
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
7500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 декабря 2025Звенигород очень маленький город, в нём не так много достопримечательностей и тем не менее, Дмитрий смог сделать экскурсию увлекательной. Всё
- ЕЕлена19 ноября 2025Несмотря на промозглую погоду и дождь, экскурсия прошла просто замечательно. Максимум информации, Мария во время заводила нас обогреться. Такое было чувство, что мы в гостях у экскурсовода.
- ААртур23 октября 2025С нами в этот день была гид из команды Дмитрия! Мы категорически довольны, Мария супер ТОП ГИД! Все прекрасно, интересно и классно! Мария прекрасный человек, увлеченный своим делом! Спасибо Мария, Спасибо Дмитрий, процветания вам ребята! Лучшие!
- OOxana6 октября 2025Ксения, замечательный гид, спасибо ей большое за экскурсию. Было очень интересно, планируем вернуться.
- ООльга20 сентября 2025Ксения не только замечательный экскурсовод, но и прекрасной души человек! Глубокие знания истории города, душевность, чувство юмора- все это сделало наш субботний осенний день волшебным. Всем рекомендуем ♥️ Ксения, спасибо Вам огромное 🫶
- ИИлья8 сентября 2025Огромное спасибо Ксении за отличную экскурсию по Звенигороду.
Маршрут и содержание попали в сердечко.
Всем настоятельно рекомендую
- ЗЗинаида19 августа 2025Экскурсия отличная, очень понравилось: экскурсовод Ксения эрудированная, пунктуальная, интересно рассказывает, видно, что любит свой город и свое дело) грамотно выстроен маршрут (достаточно насыщенный) однозначно рекомендую👍
- ИИрина11 августа 2025Выражаем большую благодарность Ксении!
Мы прекрасно провели время и остались под большим впечатлением от экскурсии.
Ксения — пунктуальная, начитанная, тактичная и настоящий
- ААнна10 августа 2025Экскурсия по Звенигороду, несмотря на капризы природы в виде то начинающего, то прекращающегося дождя, удалась на славу. Дмитрий - увлекательный
- ООксана9 августа 2025Отличная экскурсия. Были семьей с девочками 15 и 18 лет, всем понравилось. Посмотрели город и монастырь. Понравилось гулять в монастыре Саввы Сторожевского, очень красивое место с особенной энергетикой. Время прошло быстро, даже устать не успели🙂.
- ЭЭлла28 июля 2025Прекрасная экскурсия с Ксенией! Все очень понравилось! Рекомендуем!
- ННадежда27 июля 2025Нам всë очень понравилось!
Большое спасибо!
- ММиронкина21 июля 2025Хочу выразить благодарность нашему гиду, Ксении, за увлекательную экскурсию по Звенигороду. За несколько часов мы посетили главные места города, услышали
- ООльга21 июля 2025Нашей группе все очень понравилось. спасибо огромное Ксении!
- ААлексей18 июля 2025Благодарим за экскурсию. Ксения позитивно, с душой познакомила нас с городом и его (как оказалось) богатой историей. Очень довольны. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!!!
- ННаталия9 июля 2025Замечательно провели время с детьми. Экскурсия интересна и детям и взрослым.
Ксения, спасибо большое!
- ННадежда6 июля 2025Экскурсия прошла очень увлекательно! Дети довольны! Дмитрий очень эрудированый и талантливый гид,всем рекомендую.
- ООльга6 июля 2025Замечательная экскурсия! Емко, познавательно, но не утомительно. Все хорошо продумано и спланировано. Большое спасибо, Ксения! Рекомендую всем
- ЕЕлена4 июля 2025Спасибо! Дмитрию
- ООльга1 июля 2025Ксения очень позитивная и приятная девушка!!!!) Рассказывает интересно и не нудно!! Куча интересных фактов и событий. Экскурсия и маршрут были очень интересными! С удовольствием отвечала на наши вопросы, пофоткала нас на удачных точках, порекомендовала где покушать и погулять после экскурсии)
