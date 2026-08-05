Из Белграда - в Джердап, где Сербия встречается с Румынией
Исследовать Голубацкую крепость, пройти на катере по Дунаю и прикоснуться к живой истории
Есть места, где природа и история создают декорации библейского масштаба. Одно из них — Джердапское ущелье. Здесь могучий Дунай разделяет две страны, две культуры и два мира — славянский и романский.
Мы исследуем неприступную Голубацкую крепость, прикоснёмся к наследию Римской империи и на катере подойдём к самому большому скальному монументу Европы — лику царя Децебала.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Белграда. Около 2–2,5 ч займёт дорога до первой остановки.
Голубацкая крепость (1,5 ч). Мы посетим одну из самых красивых средневековых цитаделей Сербии, пройдём по безопасному «зелёному маршруту», а лицензированный гид расскажет, почему за эту крепость столетиями сражались разные империи.
1–1,5 часа — свободное время и обед в аутентичном местном ресторанчике
Круиз на скоростном катере (1 ч 20 мин). Это кульминация путешествия. Мы окажемся между Сербией и Румынией, войдём в самое сердце Железных ворот, где Дунай сжимается между гигантскими скалами, подплывём к мемориальной плите римского императора Траяна и увидим грандиозный 40-метровый лик дакийского царя Децебала.
20:30–21:00 — возвращение в Белград
Во время путешествия поговорим о борьбе за Голубацкую крепость, походах Траяна против Дакии, судьбе царя Децебала, Джердапском ущелье, которое называют Железными воротами Европы, а также о жизни и традициях придунайских регионов Сербии.
Организационные детали
Экскурсия проходит на новом комфортабельном минибусе Mercedes-Benz Sprinter (2025 г.) с Wi-Fi, питьевой водой и пледами
В стоимость входят билеты в Голубацкую крепость и прогулка на скоростном катере
Обед оплачивается отдельно по меню
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Сава Центар или отеля «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы лицензированный туроператор в Сербии.
Работаем с туристами и экспатами, организуем экскурсии, однодневные и многодневные туры по Сербии и Балканам.
Наша команда — это профессиональные гиды, координаторы и водители с опытом работы. читать дальшеуменьшить
Уделяем особое внимание комфорту, логистике и официальному оформлению поездок.
Работаем как группами любого размера — располагаем собственным транспортом различной вместимости, включая туристические автобусы.
С радостью покажем Сербию и соседние страны — как классические маршруты, так и менее туристические места.
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