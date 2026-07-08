Есть места, где природа и история создают декорации библейского масштаба. Одно из них — Джердапское ущелье. Здесь могучий Дунай разделяет две страны, две культуры и два мира — славянский и романский. Мы исследуем неприступную Голубацкую крепость, прикоснёмся к наследию Римской империи и на катере подойдём к самому большому скальному монументу Европы — лику царя Децебала.

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Описание экскурсии

9:00 — выезд из Белграда. Около 2–2,5 ч займёт дорога до первой остановки.

Голубацкая крепость (1,5 ч). Мы посетим одну из самых красивых средневековых цитаделей Сербии, пройдём по безопасному «зелёному маршруту», а лицензированный гид расскажет, почему за эту крепость столетиями сражались разные империи.

1–1,5 часа — свободное время и обед в аутентичном местном ресторанчике

Круиз на скоростном катере (1 ч 20 мин). Это кульминация путешествия. Мы окажемся между Сербией и Румынией, войдём в самое сердце Железных ворот, где Дунай сжимается между гигантскими скалами, подплывём к мемориальной плите римского императора Траяна и увидим грандиозный 40-метровый лик дакийского царя Децебала.

20:30–21:00 — возвращение в Белград

Во время путешествия поговорим о борьбе за Голубацкую крепость, походах Траяна против Дакии, судьбе царя Децебала, Джердапском ущелье, которое называют Железными воротами Европы, а также о жизни и традициях придунайских регионов Сербии.

Организационные детали