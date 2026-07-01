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Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДолиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Бывшая столица Сербии, археологические раскопки, средневековая крепость и другие знаковые места
«Посетим знаменитую средневековую крепость Голубац, построенную в 14 веке, реконструкция которой завершена несколько лет назад»
4 июл в 08:30
12 авг в 08:30
€330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: У вашего отеля
«Руины римского города и крепость Смедерево»
3 июл в 08:00
5 июл в 08:00
€369 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дунайский маршрут: в колыбель европейской цивилизации из Белграда
Путешествие вдоль Дуная из Белграда - это возможность окунуться в историю римских легионов и средневековых крепостей, наслаждаясь живописными видами
«13:00–15:00 — Голубацкая крепость»
16 июл в 08:00
18 июл в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Крепости Дуная: Смедерево и Голубац
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Увидим величественную крепость Голубац, охраняющую вьезд в национальный парк Джердап»
€370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От вин до крепости: путешествие по Сремским Карловцам и Нови-Саду
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Петроварадинская крепость Далее нас ожидает прогулка по Петроварадинской крепости с панорамным видом на Дунай и город Нови-Сад, а затем посетим и центр Нови-сада»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
€330 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Долиной Дуная: монастырь Туман, Голубацкая крепость и Серебряное озеро
Путешествие вглубь Сербии: откройте для себя Голубацкую крепость, монастырь Туман и Серебряное озеро в одном туре. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: В вашей гостинице
«Голубацкая крепость — средневековое крепостное сооружение, построенное в XIV веке на берегу Дуная, у входа в национальный парк Джердап (Железные ворота), на границе с Румынией»
Расписание: ежедневно кроме понедельника
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
€320 за человека
Групповая
до 18 чел.
Из Белграда - в Джердап: туда, где Сербия встречается с Румынией
Исследовать Голубацкую крепость, пройти на катере по Дунаю и прикоснуться к живой истории
Начало: У Сава Центар или отеля «Москва»
«Мы посетим одну из самых красивых средневековых цитаделей Сербии, пройдём по безопасному «зелёному маршруту», а лицензированный гид расскажет, почему за эту крепость столетиями сражались разные империи»
18 июл в 09:00
€129 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Погрузитесь в атмосферу Нови Сада с его музыкой и историей. Узнайте, почему Петроварадин называют «Гибралтаром на Дунае»
Начало: По договоренности
«Мы увидим четырехсотлетнюю Петроварадинскую крепость — одну из самых больших в Европе — с километрами подземных ходов, часть из которых доступны путешественникам»
€300 за всё до 4 чел.
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