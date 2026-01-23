Индивидуальная
до 2 чел.
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Начало: В любом отеле от Калутары до Унаватуна
Завтра в 07:00
25 янв в 07:00
$280 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Магия южного побережья Шри-Ланки - из Галле
Прочувствовать колорит острова - от древних храмов до заката над океаном
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от $295 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Галле - к чудесам южной Шри-Ланки
На ферму морских черепах и к месторождениям символа нежности и удачи
Завтра в 07:00
25 янв в 07:00
$300 за всё до 2 чел.
Сколько стоит экскурсия по Галле в январе 2026
Сейчас в Галле в категории "Аюрведический сад" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 300. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
