Найдено 3 экскурсии в категории « Национальный парк «Яла» » в Галле на русском языке, цены от $135. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Джиппинг 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 2 чел. Джип-сафари в национальном парке Яла Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами Начало: По договорённости $580 за всё до 2 чел. На машине Джиппинг 13 часов 1 отзыв Индивидуальная до 2 чел. Галле и национальный парк Яла Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику Начало: По месту вашего проживания $370 за всё до 2 чел. На автобусе Джиппинг 3 часа Мини-группа до 6 чел. Джип-сафари в национальном парке Яла. Групповая экскурсия Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник и пятницу в 03:00 $135 за человека Другие экскурсии Галле

