Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
25 янв в 08:00
$580 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Галле и национальный парк Яла
Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику
Начало: По месту вашего проживания
26 янв в 08:00
27 янв в 08:00
$370 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла. Групповая экскурсия
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и пятницу в 03:00
26 янв в 03:00
30 янв в 03:00
$135 за человека
