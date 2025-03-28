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Описание тура
Организационные детали
На Шри-Ланке в это время смена сезонов, в центре острова иногда могут идти дожди, температура воздуха 25–32 градуса, хотя в районе Нувара-Элии температура может опускаться вечером и ночью до 15.
Берём лёгкую одежду:
майки, шорты, сарафаны, сланцы, удобную обувь для трекингов (кеды, лёгкие кроссовки),
толстовку,
лёгкую кофту,
штаны.
маленький зонтик на всякий случай,
дождевик,
солнечные очки,
крем от загара SPF 50+,
кепку или панаму,
средство от комаров (можно купить на месте).
Аптечка:
противовирусное,
жаропонижающее,
что-то от аллергии, если есть реакции,
таблетки от укачивания (по дороге есть серпантины),
спазмолитическое,
от диареи или запора,
ваши специальные лекарства, которые вы употребляете.
По маршруту предусмотрено посещение храмов, для входа в храм необходимо иметь одежду, прикрывающую плечи и колени, обувь и головные уборы перед входом в храмы необходимо снимать.
Проживание. 2-местное размещение в 4-звёздочных отелях: Granbell Hotel, Sigiri Asna Nature Resort, Mount Blue Kandy, Tea Bush Ramboda (Hill Cottage), Oak Ray La Ella Breeze (Soul Ella), Tamarind Tree (Elephant Reach Hotel), Agnus Unawatuna или аналогичных.
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусах или минивэнах Toyota с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Виза. Оформляется по прилёте.
Уровень сложности. В программе предусмотрены треккинги, подъём на Малый пик Адама и Сигирию (по 30-45 минут в одну сторону).
Программа тура по дням
Прибытие в Коломбо, посещение слоновьего питомника
Добро пожаловать на Шри-Ланку! Утром мы встречаем вас в аэропорту и отправляемся в слоновий питомник, где можно увидеть, как слоны купаются и играют. Мы сможем покормить их и сделать фото на память. Затем нас ждёт ланч и переезд в Сигирию. По прибытии заселяемся в отель и заканчиваем день за ужином.
Подъём на Сигирию, храм Дамбулла и поездка в Канди
Рано утром поднимемся на Сигирию — одну из самых впечатляющих достопримечательностей острова. После завтрака отправляемся в древний город Полоннаруву, который когда-то был столицей Шри-Ланки. Осмотрим руины и храмы, узнаем о богатой истории этого места.
На обратном пути остановимся в пещерном храме Дамбулла. Затем отправимся в Канди, посетив по дороге Сад специй в Матале, где узнаем о выращивании местных пряностей.
Храм Зуба Будды и башня Амбулувава
После завтрака мы отправимся к Храму Зуба Будды, где хранится одна из самых священных реликвий буддизма. Храм включён в список наследия ЮНЕСКО.
После этого нас ждёт прогулка по Королевскому ботаническому саду в Канди, а затем посещение башни Амбулувава. Смельчаки могут подняться наверх, откуда открывается потрясающий вид. Вечером переезжаем в Нувара-Элию.
Нувара-Элия и переезд в Эллу
Сегодня мы исследуем Нувара-Элию, горный город, построенный англичанами на высоте 1868-1884 метров. Этот район идеально подходит для выращивания чая. Мы заглянем на плантации, узнаем, как выращивают и собирают знаменитый цейлонский чай, а также попробуем себя в его сборе и насладимся церемонией чаепития с видом на горные долины.
Затем нас ждёт живописная поездка на поезде до Эллы, по пути откроются пейзажи, которые по праву считаются одними из лучших на Шри-Ланке. По прибытии посетим знаменитый Девятиарочный мост, после чего заселимся в отель.
Малый пик Адама, водопад Диялума и сафари в парке «Яла»
Рано утром отправимся встречать рассвет на Малом пике Адама. Этот лёгкий трекинг приведёт нас на высоту 1400 метров, откуда откроется панорама чайных плантаций и горных пейзажей.
После завтрака направимся к водопаду Диялума, второму по высоте на Шри-Ланке, где можно искупаться. Во второй половине дня нас ждёт сафари в национальном парке «Яла», а вечером — переезд в отель на побережье.
Форт Галле и черепашья ферма
Позавтракав, отправимся на черепашью ферму, где можно познакомиться с обитателями поближе. Затем посетим голландский Форт Галле — уникальное место с богатой историей.
После обеда вернёмся в отель.
Свободный день
Этот день посвящён полноценному отдыху на пляже. Купание, прогулки по побережью, отдых под пальмами и наслаждение природой!
Окончание тура
После завтрака вас ждёт трансфер в аэропорт. Прощаемся с Шри-Ланкой и ждём вас снова!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|127 404 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Сафари в парке «Яла»
Что не входит в цену
- Перелёт до Коломбо и обратно
- Остальное питание
- Страховка