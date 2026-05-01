Мы прогуляемся по Негомбо, поднимемся на легендарную Львиную скалу Сигирии, где дух истории ощущается с каждым шагом.
Увидим
Описание тура
Организационные детали
Заселение в отель гарантировано с 14:00.
Рекомендуем обменять около $100 в аэропорту.
Рекомендуется SIM-карта Dialog.
За 3 дня до вылета — информация по трансферу.
За 2 недели до старта создаётся общий чат в WhatsApp.
Приблизительные личные расходы: $300–500.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Негомбо, приветственный ужин
Встретимся в аэропорту и поедем в уютный отель в прибрежном городе Негомбо. Уже по дороге вы ощутите первые нотки Шри-Ланки: ароматы специй, тёплый океанский воздух и лёгкий бриз.
Днём будет свободное время, чтобы восстановиться после перелёта. Затем совершим неспешную прогулку по окрестностям: пальмы, улочки, небольшие прибрежные кафе с морепродуктами, порция манго-ласси и океан буквально у ног.
Вечером соберёмся за общим столом. Вас ждёт приветственный ужин на берегу, тосты, знакомство и мягкое погружение в размеренный шри-ланкийский ритм.
Наблюдение за слонами, Львиная скала, отдых в отеле
Позавтракав, отправимся в знаменитый слоновий питомник Пиннавела. Увидим, как купаются добродушные гиганты, понаблюдаем за ними с обзорных площадок и сделаем памятные фотографии.
Днём продолжим путь в Сигирию. Пообедаем в тропическом саду, а затем совершим подъём к Львинoй скале — древней крепости, возвышающейся над джунглями. По дороге нам откроются захватывающие панорамы, а история этого места буквально оживёт под ногами.
Вечером заселимся в отель, расслабимся у бассейна и поужинаем под звуки джунглей.
Пещеры Дамбуллы, сад специй, Канди, танцевальное шоу, храм Зуба Будды
Утром посетим золотые пещеры Дамбуллы, затем заедем в сад специй, где вдохнём ароматы корицы, ванили и куркумы. После побываем в храме Матале — месте тишины и особой атмосферы.
Днём по живописной дороге отправимся в Канди. Пообедаем с видом на озеро и познакомимся с городом — зелёным, живым и культурным центром острова.
Вечером посетим традиционное танцевальное шоу, после которого отправимся в храм Зуба Будды — одно из главных духовных мест Шри-Ланки. Затем заселимся в отель и отдохнём.
Ботанический сад, подъём на башню Амбулувава, водопад Рамбода, вечер в горах
Сегодня прогуляемся по Королевскому ботаническому саду Перадении, где увидим редкие деревья, коллекции орхидей и гигантские бамбуки.
Затем поднимемся на Амбулуваву — белоснежную башню с круговой панорамой на горы и облака. После обеда направимся к водопаду Рамбода, где ощутим мощь падающей воды и сделаем фотографии у радужных брызг.
Вечером заселимся в горный отель. Ужин пройдёт на высоте среди чайных плантаций и свежего прохладного воздуха.
Чайная фабрика, Элла, подъём на Малый пик Адама
В этот день посетим чайную фабрику и попробуем свежий цейлонский чай прямо с плантаций. Затем прогуляемся по Нувара-Элии — «маленькой Англии».
Днём отправимся в Эллу. Пообедаем, сделаем фотоостановку у знаменитого Девятиарочного моста и после этого совершим хайкинг на Малый пик Адама. С вершины полюбуемся захватывающим закатом.
Вечером заселимся в отель, поужинаем и отдохнём под звёздным горным небом.
Водопад Равана, сафари в национальном парке, вечер у океана
Утром отправимся в поездку на поезде сквозь джунгли и горы. Затем заедем к водопаду Равана, где желающие смогут искупаться. Днём продолжим путь в национальный парк «Яла». Здесь вас ждёт сафари: мы увидим слонов, павлинов, буйволов, а если повезёт — и леопарда.
Вечером приедем к океану, заселимся в Велигаме и поужинаем в пляжном ресторане, наслаждаясь морским воздухом и расслабляющей атмосферой.
Снорклинг, сёрфинг, пляжный отдых
Проснёмся под шум океана и позавтракаем свежими тропическими фруктами и цейлонским кофе под пальмами. Затем отправимся в Хиккадуву на снорклинг: увидим коралловые рифы, ярких рыб и морских черепах в прозрачной воде. После попробуем сёрфинг — идеальные условия подойдут даже для новичков.
Днём пообедаем у океана, а после посвятим время отдыху на пляже. Вечером соберёмся за ужином в уютном ресторане с видом на закат. Хиккадува оживёт огоньками кафе, смехом и ощущением остановившегося времени.
Форт Галле, черепашья ферма, снорклинг, отдых
Утром отправимся к легендарному форту Галле — колониальной жемчужине острова. Прогуляемся по узким улочкам, увидим старинные голландские дома и массивные каменные стены. Затем посетим черепашью ферму Хиккадувы, а после — снорклинг для желающих. Обед пройдёт на берегу океана с панорамным видом.
Вечером вернёмся в отель, отдохнём у бассейна или на пляже и поужинаем под шум волн и последние лучи солнца.
Свободное время, отъезд
Утром никуда спешить не будем. Вас ждёт поздний завтрак с видом на пляж Хиккадува. Проведём время в атмосфере полного расслабления: будем купаться, принимать солнечные ванны, пить кокосовую воду и делать фотографии на память. Во второй половине дня — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|$1350
|1-местное проживание
|$1840
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 6 ужинов
- Групповой трансфер из/в аэропорт в дни начала и окончания тура
- Русскоговорящий гид-турлидер
- Все входные билеты по программе
- Джип-сафари в национальном парке
- Билеты на поезд в Элле
- Посещение пляжей и локаций в дни сёрфинга
- Снорклинг
- Черепашья ферма
- Урок сёрфинга и пляжные дни
- Подобранные рестораны и кафе европейского уровня
- Поддержка 24/7
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Негомбо и обратно из Коломбо
- Обеды, часть ужинов
- Дополнительные трансферы и экскурсии
- Доплата за 1-местное проживание - $490 (необходимо, если не найдётся подселение)