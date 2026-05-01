Встретимся в аэропорту и поедем в уютный отель в прибрежном городе Негомбо. Уже по дороге вы ощутите первые нотки Шри-Ланки: ароматы специй, тёплый океанский воздух и лёгкий бриз.

Днём будет свободное время, чтобы восстановиться после перелёта. Затем совершим неспешную прогулку по окрестностям: пальмы, улочки, небольшие прибрежные кафе с морепродуктами, порция манго-ласси и океан буквально у ног.

Вечером соберёмся за общим столом. Вас ждёт приветственный ужин на берегу, тосты, знакомство и мягкое погружение в размеренный шри-ланкийский ритм.