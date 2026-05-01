Путешествие по главным локациям Шри-Ланки с пляжным отдыхом, сёрфингом и сафари в нацпарке

Встретить закат на Малом пике Адама, заглянуть в храмы, посмотреть на животных и зажигательные танцы
Вас ждёт идеальное знакомство со Шри-Ланкой через яркие эмоции, увлекательные активности и главные места.

Мы прогуляемся по Негомбо, поднимемся на легендарную Львиную скалу Сигирии, где дух истории ощущается с каждым шагом.

купающихся слонов в Пиннавеле, заглянем в золотые пещеры Дамбуллы и побываем в Канди — культурном сердце острова.

Посетим чайные плантации Нувара-Элии, прокатимся на поезде сквозь джунгли и горы, полюбуемся закатом на Малом пике Адама и понаблюдаем за животными в национальном парке «Яла» во время сафари.

Несколько дней проведём у океана: вы поныряете с черепахами, освоите сёрфинг на мягких волнах Хиккадувы, исследуете колониальный форт Галле и насладитесь вечерами под шум прибоя.

Описание тура

Организационные детали

Заселение в отель гарантировано с 14:00.
Рекомендуем обменять около $100 в аэропорту.
Рекомендуется SIM-карта Dialog.
За 3 дня до вылета — информация по трансферу.
За 2 недели до старта создаётся общий чат в WhatsApp.
Приблизительные личные расходы: $300–500.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Негомбо, приветственный ужин

Встретимся в аэропорту и поедем в уютный отель в прибрежном городе Негомбо. Уже по дороге вы ощутите первые нотки Шри-Ланки: ароматы специй, тёплый океанский воздух и лёгкий бриз.

Днём будет свободное время, чтобы восстановиться после перелёта. Затем совершим неспешную прогулку по окрестностям: пальмы, улочки, небольшие прибрежные кафе с морепродуктами, порция манго-ласси и океан буквально у ног.

Вечером соберёмся за общим столом. Вас ждёт приветственный ужин на берегу, тосты, знакомство и мягкое погружение в размеренный шри-ланкийский ритм.

2 день

Наблюдение за слонами, Львиная скала, отдых в отеле

Позавтракав, отправимся в знаменитый слоновий питомник Пиннавела. Увидим, как купаются добродушные гиганты, понаблюдаем за ними с обзорных площадок и сделаем памятные фотографии.

Днём продолжим путь в Сигирию. Пообедаем в тропическом саду, а затем совершим подъём к Львинoй скале — древней крепости, возвышающейся над джунглями. По дороге нам откроются захватывающие панорамы, а история этого места буквально оживёт под ногами.

Вечером заселимся в отель, расслабимся у бассейна и поужинаем под звуки джунглей.

3 день

Пещеры Дамбуллы, сад специй, Канди, танцевальное шоу, храм Зуба Будды

Утром посетим золотые пещеры Дамбуллы, затем заедем в сад специй, где вдохнём ароматы корицы, ванили и куркумы. После побываем в храме Матале — месте тишины и особой атмосферы.

Днём по живописной дороге отправимся в Канди. Пообедаем с видом на озеро и познакомимся с городом — зелёным, живым и культурным центром острова.

Вечером посетим традиционное танцевальное шоу, после которого отправимся в храм Зуба Будды — одно из главных духовных мест Шри-Ланки. Затем заселимся в отель и отдохнём.

4 день

Ботанический сад, подъём на башню Амбулувава, водопад Рамбода, вечер в горах

Сегодня прогуляемся по Королевскому ботаническому саду Перадении, где увидим редкие деревья, коллекции орхидей и гигантские бамбуки.

Затем поднимемся на Амбулуваву — белоснежную башню с круговой панорамой на горы и облака. После обеда направимся к водопаду Рамбода, где ощутим мощь падающей воды и сделаем фотографии у радужных брызг.

Вечером заселимся в горный отель. Ужин пройдёт на высоте среди чайных плантаций и свежего прохладного воздуха.

5 день

Чайная фабрика, Элла, подъём на Малый пик Адама

В этот день посетим чайную фабрику и попробуем свежий цейлонский чай прямо с плантаций. Затем прогуляемся по Нувара-Элии — «маленькой Англии».

Днём отправимся в Эллу. Пообедаем, сделаем фотоостановку у знаменитого Девятиарочного моста и после этого совершим хайкинг на Малый пик Адама. С вершины полюбуемся захватывающим закатом.

Вечером заселимся в отель, поужинаем и отдохнём под звёздным горным небом.

6 день

Водопад Равана, сафари в национальном парке, вечер у океана

Утром отправимся в поездку на поезде сквозь джунгли и горы. Затем заедем к водопаду Равана, где желающие смогут искупаться. Днём продолжим путь в национальный парк «Яла». Здесь вас ждёт сафари: мы увидим слонов, павлинов, буйволов, а если повезёт — и леопарда.

Вечером приедем к океану, заселимся в Велигаме и поужинаем в пляжном ресторане, наслаждаясь морским воздухом и расслабляющей атмосферой.

7 день

Снорклинг, сёрфинг, пляжный отдых

Проснёмся под шум океана и позавтракаем свежими тропическими фруктами и цейлонским кофе под пальмами. Затем отправимся в Хиккадуву на снорклинг: увидим коралловые рифы, ярких рыб и морских черепах в прозрачной воде. После попробуем сёрфинг — идеальные условия подойдут даже для новичков.

Днём пообедаем у океана, а после посвятим время отдыху на пляже. Вечером соберёмся за ужином в уютном ресторане с видом на закат. Хиккадува оживёт огоньками кафе, смехом и ощущением остановившегося времени.

8 день

Форт Галле, черепашья ферма, снорклинг, отдых

Утром отправимся к легендарному форту Галле — колониальной жемчужине острова. Прогуляемся по узким улочкам, увидим старинные голландские дома и массивные каменные стены. Затем посетим черепашью ферму Хиккадувы, а после — снорклинг для желающих. Обед пройдёт на берегу океана с панорамным видом.

Вечером вернёмся в отель, отдохнём у бассейна или на пляже и поужинаем под шум волн и последние лучи солнца.

9 день

Свободное время, отъезд

Утром никуда спешить не будем. Вас ждёт поздний завтрак с видом на пляж Хиккадува. Проведём время в атмосфере полного расслабления: будем купаться, принимать солнечные ванны, пить кокосовую воду и делать фотографии на память. Во второй половине дня — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание$1350
1-местное проживание$1840
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 6 ужинов
  • Групповой трансфер из/в аэропорт в дни начала и окончания тура
  • Русскоговорящий гид-турлидер
  • Все входные билеты по программе
  • Джип-сафари в национальном парке
  • Билеты на поезд в Элле
  • Посещение пляжей и локаций в дни сёрфинга
  • Снорклинг
  • Черепашья ферма
  • Урок сёрфинга и пляжные дни
  • Подобранные рестораны и кафе европейского уровня
  • Поддержка 24/7
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Негомбо и обратно из Коломбо
  • Обеды, часть ужинов
  • Дополнительные трансферы и экскурсии
  • Доплата за 1-местное проживание - $490 (необходимо, если не найдётся подселение)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Негомбо, 14:00
Завершение: Коломбо, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Коломбо
Провёл экскурсии для 0 туристов
Всем привет! Пара слов обо мне. Я путешественник и основатель travel-сообщества, посетил больше 35 стран, организовал порядка 100 туров, проехал свыше 100 000 км за рулём по разным странам, да и
в целом передвигался на всех видах транспорта, кроме ракеты! Водил группу на Эльбрус, 100% участников восхождения достигли цели! Сейчас я уже у своей мечты и делаю для вас классные туры по Латинской Америке. Наша команда состоит из талантливых ребят, которые любят своё дело и горят путешествиями! Мы умеем работать с VIP-сегментом и высокими чеками и сможем выполнить любой ваш запрос. Сделаем всё возможное, чтобы вам было хорошо за оговоренный бюджет.

Тур входит в следующие категории Коломбо

