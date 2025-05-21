За одно путешествие посетим Анурадхапуру — первую столицу Сингальского королевства, и археологический комплекс Михинтале — священное место для жителей острова.
Осмотрим пещерный храм Дамбулла, понаблюдаем за купанием
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Условия отмены:
Бесплатная отмена тура возможна за 14 дней до начала.
Проживание. Будем жить в отелях:
- Дамбулла или Сигирия: Sigiriana by Thilanka / Elephas resort
- Канди: Hotel Thilanka / Topaz / Tree of Life
Возможно размещение в аналогичных отелях.
*Фото отелей для примера взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины в отеле, а также минеральная вода (1 л в день на человека). Обеды оплачиваются отдельно.
Транспорт. Транспорт зависит от количества людей в группе, везде есть кондиционер:
- 1-2 человека — легковая машина Toyota Axio / Aqua / Similar
- 3-6 человек — минивэн Toyota KDH flat / high roof
- 6-12 человек — микроавтобус Toyota Coaster / Mitsubishi Rosa, Nissan Civillian
Дети. Участие возможно с любого возраста, обязательно в сопровождении родителей.
Уровень сложности. Будем подниматься на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время подъёма — около 40 минут в одну сторону.
Виза. Нужна. Оплачивается отдельно.
Тур доступен для бронирования в любой день с 01.11. по 30.04.
Программа тура по дням
Анурадхапура и Михинтале
Встретим вас в аэропорту и отправимся в Анурадхапуру, чтобы увидеть руины первой столицы Сингальского королевства. Затем переедем в Михинталу. Именно отсюда по острову начал распространяться буддизм. После переместимся в Дамбуллу, заселимся в отель и отдохнём.
Подъём на гору Сигирия и посещение Полоннарувы
Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем к скальному плато Сигирия, а затем поднимемся на самый верх по лестнице за головокружительными видами. Предстоит преодолеть примерно 1200 ступеней, подъём займёт 1–2 часа. После поедем в Полоннаруву — средневековую столицу Шри-Ланки. Вас ждёт увлекательная экскурсия по руинам, а к вечеру вернёмся в отель.
Пещерный храм и храм Зуба Будды
Сегодня побываем в пещерном храме Дамбулла, а оттуда оправимся в Канди. Заселимся в отель. После небольшого отдыха вас ждёт экскурсия в храм Зуба Будды, а ещё увидим национальное шоу с танцами.
Приют для слонов Пиннавела и храмовый комплекс Келания
Позавтракаем и поедем в приют для слонов Пиннавела. Здесь спасают слонят, которые остались без родителей, и раненых животных. Понаблюдаем за тем, как обитателей приюта купают, а затем переместимся в храмовый комплекс Келания Раджа Маха Вихара. На этом наш тур завершён, мы отвезём вас в аэропорт Коломбо.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$663
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги русскоязычного лицензированного гида
- Минеральная вода в машине (1 л в день на человека)
- Все местные налоги
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Шри-Ланки и обратно
- Обеды
- Доплата за 1-местное размещение - $100
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Виза
- Стоимость тура для ребёнка - $110 (если ребёнок с 2 взрослыми в 1 номере, максимальное кол во детей - 2)
- В даты 24.12. и 31.12. доплата за тур - $70 за взрослого и $35 за ребёнка
- Обратите внимание: после внесения предоплаты в 15% также необходимо перевести 50% суммы непосредственно организатору за 14 дней до начала тура
- Минимальное количество участников - 2 человека