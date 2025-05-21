Удивительная Шри-Ланка: древние храмы, подъём на Сигирию и милые слоны

Преодолеть 1200 ступеней за лучшим видом, побывать в храме Зубы Будды и увидеть национальное шоу
Отправляемся в тур по Шри-Ланке.

За одно путешествие посетим Анурадхапуру — первую столицу Сингальского королевства, и археологический комплекс Михинтале — священное место для жителей острова.

Осмотрим пещерный храм Дамбулла, понаблюдаем за купанием
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слонов в питомнике и окажемся на вершине скального плато Сигирия. А ещё заглянем в храм Келания Раджа Маха Вихара и узнаем его необычную историю. В стоимость тура входит комфортабельное проживание и двухразовое питание.

Удивительная Шри-Ланка: древние храмы, подъём на Сигирию и милые слоны
Удивительная Шри-Ланка: древние храмы, подъём на Сигирию и милые слоны
Удивительная Шри-Ланка: древние храмы, подъём на Сигирию и милые слоны
Ближайшие даты:
21
мая22
мая23
мая24
мая25
мая26
мая27
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Условия отмены:
Бесплатная отмена тура возможна за 14 дней до начала.

Проживание. Будем жить в отелях:

  • Дамбулла или Сигирия: Sigiriana by Thilanka / Elephas resort
  • Канди: Hotel Thilanka / Topaz / Tree of Life

Возможно размещение в аналогичных отелях.

*Фото отелей для примера взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины в отеле, а также минеральная вода (1 л в день на человека). Обеды оплачиваются отдельно.

Транспорт. Транспорт зависит от количества людей в группе, везде есть кондиционер:

  • 1-2 человека — легковая машина Toyota Axio / Aqua / Similar
  • 3-6 человек — минивэн Toyota KDH flat / high roof
  • 6-12 человек — микроавтобус Toyota Coaster / Mitsubishi Rosa, Nissan Civillian

Дети. Участие возможно с любого возраста, обязательно в сопровождении родителей.

Уровень сложности. Будем подниматься на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время подъёма — около 40 минут в одну сторону.

Виза. Нужна. Оплачивается отдельно.

Тур доступен для бронирования в любой день с 01.11. по 30.04.

Программа тура по дням

1 день

Анурадхапура и Михинтале

Встретим вас в аэропорту и отправимся в Анурадхапуру, чтобы увидеть руины первой столицы Сингальского королевства. Затем переедем в Михинталу. Именно отсюда по острову начал распространяться буддизм. После переместимся в Дамбуллу, заселимся в отель и отдохнём.

Анурадхапура и МихинталеАнурадхапура и МихинталеАнурадхапура и МихинталеАнурадхапура и МихинталеАнурадхапура и МихинталеАнурадхапура и МихинталеАнурадхапура и Михинтале
2 день

Подъём на гору Сигирия и посещение Полоннарувы

Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем к скальному плато Сигирия, а затем поднимемся на самый верх по лестнице за головокружительными видами. Предстоит преодолеть примерно 1200 ступеней, подъём займёт 1–2 часа. После поедем в Полоннаруву — средневековую столицу Шри-Ланки. Вас ждёт увлекательная экскурсия по руинам, а к вечеру вернёмся в отель.

Подъём на гору Сигирия и посещение ПолоннарувыПодъём на гору Сигирия и посещение ПолоннарувыПодъём на гору Сигирия и посещение ПолоннарувыПодъём на гору Сигирия и посещение Полоннарувы
3 день

Пещерный храм и храм Зуба Будды

Сегодня побываем в пещерном храме Дамбулла, а оттуда оправимся в Канди. Заселимся в отель. После небольшого отдыха вас ждёт экскурсия в храм Зуба Будды, а ещё увидим национальное шоу с танцами.

Пещерный храм и храм Зуба БуддыПещерный храм и храм Зуба БуддыПещерный храм и храм Зуба БуддыПещерный храм и храм Зуба БуддыПещерный храм и храм Зуба БуддыПещерный храм и храм Зуба Будды
4 день

Приют для слонов Пиннавела и храмовый комплекс Келания

Позавтракаем и поедем в приют для слонов Пиннавела. Здесь спасают слонят, которые остались без родителей, и раненых животных. Понаблюдаем за тем, как обитателей приюта купают, а затем переместимся в храмовый комплекс Келания Раджа Маха Вихара. На этом наш тур завершён, мы отвезём вас в аэропорт Коломбо.

Приют для слонов Пиннавела и храмовый комплекс КеланияПриют для слонов Пиннавела и храмовый комплекс КеланияПриют для слонов Пиннавела и храмовый комплекс КеланияПриют для слонов Пиннавела и храмовый комплекс Келания

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$663
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги русскоязычного лицензированного гида
  • Минеральная вода в машине (1 л в день на человека)
  • Все местные налоги
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Шри-Ланки и обратно
  • Обеды
  • Доплата за 1-местное размещение - $100
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Виза
  • Стоимость тура для ребёнка - $110 (если ребёнок с 2 взрослыми в 1 номере, максимальное кол во детей - 2)
  • В даты 24.12. и 31.12. доплата за тур - $70 за взрослого и $35 за ребёнка
  • Обратите внимание: после внесения предоплаты в 15% также необходимо перевести 50% суммы непосредственно организатору за 14 дней до начала тура
  • Минимальное количество участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Бандаранаике, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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