5 дней
Обзорный тур по Шри-Ланке: подъём на Сигирию, древняя столица Цейлона и загадочные руины и храмы
Покорить Львиную скалу, погулять по Королевскому ботаническому саду и увидеть храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
«6-12 человек — микроавтобус Toyota Coaster / Mitsubishi Rosa, Nissan Civillian»
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
$835 за человека
10 дней
Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана
Увидеть все главные достопримечательности острова, отправиться на сафари и посетить чайную фабрику
Начало: Коломбо, аэропорт, 11:00
24 мар в 11:00
14 апр в 11:00
$1500 за человека
9 дней
Йога-тур на Шри-Ланке в мини-группе: практики, пляжи и экскурсии
Помедитировать с видом на океан, поплавать с черепахами и обновиться на аюрведическом массаже
Начало: Коломбо, аэропорт, в первой половине дня (время вс...
«Передвижения по острову на микроавтобусе, такси или тук-туках»
1 фев в 10:00
$1350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На микроавтобусе»
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