Экспресс-тур по Шри-Ланке, чтобы увидеть самое интересное: слоны, Сигирия и Дамбулла

Подняться на Львиную скалу, побывать в Саду специй и посетить храм Зуба Будды
Приглашаем в короткое, но яркое путешествие по городам Шри-Ланки.

Знакомство со страной начнём с приюта для слонов «Пиннавела», где животных спасают, заботятся о них и выхаживают раненых.

Затем заглянем в удивительный пещерный
читать дальше

храм Дамбулла — здесь находится самая большая коллекция статуй Будды.

На следующий день вас ждёт подъём на скальное плато Сигирия: преодолеем около 1200 ступеней, и перед нами откроется головокружительный вид на море лесов и джунглей.

А ещё понаблюдаем, как растут пряности, погуляем по Королевскому ботаническому саду и заедем на фабрику батика в Матале, где ткани окрашивают по старинной технологии.

Экспресс-тур по Шри-Ланке, чтобы увидеть самое интересное: слоны, Сигирия и Дамбулла
Экспресс-тур по Шри-Ланке, чтобы увидеть самое интересное: слоны, Сигирия и Дамбулла
Экспресс-тур по Шри-Ланке, чтобы увидеть самое интересное: слоны, Сигирия и Дамбулла
Ближайшие даты:
28
мар4
апр11
апр18
апр25
апр26
апр27
апр
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Условия отмены:
Бесплатная отмена тура возможна за 14 дней до начала.

Проживание. Будем жить в отелях:

  • Дамбулла или Сигирия: Sigiriana by Thilanka / Elephas resort
  • Канди: Hotel Thilanka / Topaz / Tree of Life

Возможно размещение в аналогичных отелях. 1-, 2-местные номера.

*Фото отелей для примера взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины в отеле, а также минеральная вода (1 л в день на человека). Обеды оплачиваются отдельно.

Транспорт. Транспорт зависит от количества людей в группе, везде есть кондиционер:

  • 1-2 человека — легковая машина Toyota Axio / Aqua / Similar
  • 3-6 человек — минивэн Toyota KDH flat / high roof
  • 6-12 человек — микроавтобус Toyota Coaster / Mitsubishi Rosa, Nissan Civillian

Дети. Участие возможно с любого возраста, обязательно в сопровождении родителей.

Уровень сложности. Будем подниматься на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время — около 40 минут в одну сторону.

Виза. Необходимо электронное разрешение на въезд.

Тур доступен для бронирования в любой день

Программа тура по дням

1 день

Приют для слонов и пещерный храм

Встретим вас в аэропорту имени Бандаранаике и отправимся в приют для слонов. Здесь спасают слонят, которые остались без родителей, и раненых животных. Понаблюдаем за тем, как обитателей приюта купают, а затем поедем в отель в Дамбулле. После небольшого отдыха посетим пещерный храм.

К вечеру вернёмся в отель.

Приют для слонов и пещерный храмПриют для слонов и пещерный храмПриют для слонов и пещерный храмПриют для слонов и пещерный храмПриют для слонов и пещерный храмПриют для слонов и пещерный храм
2 день

Подъём на гору Сигирия и экскурсия в храм Зуба Будды

Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем к скальному плато Сигирия, а затем поднимемся на самый верх по лестнице за головокружительными видами. Предстоит преодолеть примерно 1200 ступеней, подъём займёт 1-2 часа. Дальше отправимся в Канди, а по пути заедем на фабрику батика в Матале, где вручную окрашивают ткани. В Саду специй вдоволь надышимся ароматами и увидим, как растут пряные травы.

Заселимся в отель. После небольшого отдыха вас ждёт экскурсия в храм Зуба Будды, а если будет возможность, увидим национальное шоу с танцами.

Подъём на гору Сигирия и экскурсия в храм Зуба БуддыПодъём на гору Сигирия и экскурсия в храм Зуба БуддыПодъём на гору Сигирия и экскурсия в храм Зуба БуддыПодъём на гору Сигирия и экскурсия в храм Зуба БуддыПодъём на гору Сигирия и экскурсия в храм Зуба БуддыПодъём на гору Сигирия и экскурсия в храм Зуба Будды
3 день

Королевский ботанический сад

После завтрака выселимся из отеля и отправимся в Королевский ботанический сад Перадения, где собрана уникальная коллекция необычных растений, а ещё есть целая аллея деревьев, которые сажали выдающиеся люди разных эпох. После экскурсии отвезём вас в аэропорт Коломбо.

Королевский ботанический садКоролевский ботанический садКоролевский ботанический садКоролевский ботанический сад

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$454
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги русскоязычного лицензированного гида
  • Минеральная вода в машине (1 л в день на человека)
  • Все местные налоги
Что не входит в цену
  • Билеты до Шри-Ланки и обратно
  • Обеды
  • Доплата за 1-местное размещение - $75
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Стоимость тура для ребёнка - $110 (если ребёнок с двумя взрослыми в одном номере, максимальное кол-во детей - 2)
  • В даты высокого сезона (24.12 и 31.12) доплата за тур - $70 за взрослого и $35 за ребёнка
  • Обратите внимание: после внесения предоплаты в 15% также необходимо перевести 50% суммы непосредственно организатору за 14 дней до начала тура
  • Минимальное количество участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Бандаранаике, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Коломбо

Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
На машине
3 дня
2 отзыва
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
26 мар в 08:00
27 мар в 08:00
$375 за человека
Душа Шри-Ланки: тропики, древности, слоны и сафари на джипах (индивидуальный тур)
На машине
Джиппинг
6 дней
2 отзыва
Душа Шри-Ланки: тропики, древности, слоны и сафари на джипах (индивидуальный тур)
Исследовать буддийское и колониальное наследие и вблизи рассмотреть диких животных
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
20 сен в 04:00
$2300 за всё до 2 чел.
Индивидуальный экспресс-тур по Шри-Ланке: Сигирия, Дамбулла, Канди
На машине
2 дня
Индивидуальный экспресс-тур по Шри-Ланке: Сигирия, Дамбулла, Канди
Подняться на вершину Львиной скалы, погулять по ботаническому саду и посетить древние храмы
Начало: Коломбо или любой другой город острова (забираем и...
29 мар в 06:00
5 апр в 06:00
$1350 за всё до 2 чел.