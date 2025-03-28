Знакомство со страной начнём с приюта для слонов «Пиннавела», где животных спасают, заботятся о них и выхаживают раненых.
Затем заглянем в удивительный пещерный
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Условия отмены:
Бесплатная отмена тура возможна за 14 дней до начала.
Проживание. Будем жить в отелях:
- Дамбулла или Сигирия: Sigiriana by Thilanka / Elephas resort
- Канди: Hotel Thilanka / Topaz / Tree of Life
Возможно размещение в аналогичных отелях. 1-, 2-местные номера.
*Фото отелей для примера взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины в отеле, а также минеральная вода (1 л в день на человека). Обеды оплачиваются отдельно.
Транспорт. Транспорт зависит от количества людей в группе, везде есть кондиционер:
- 1-2 человека — легковая машина Toyota Axio / Aqua / Similar
- 3-6 человек — минивэн Toyota KDH flat / high roof
- 6-12 человек — микроавтобус Toyota Coaster / Mitsubishi Rosa, Nissan Civillian
Дети. Участие возможно с любого возраста, обязательно в сопровождении родителей.
Уровень сложности. Будем подниматься на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время — около 40 минут в одну сторону.
Виза. Необходимо электронное разрешение на въезд.
Тур доступен для бронирования в любой день
Программа тура по дням
Приют для слонов и пещерный храм
Встретим вас в аэропорту имени Бандаранаике и отправимся в приют для слонов. Здесь спасают слонят, которые остались без родителей, и раненых животных. Понаблюдаем за тем, как обитателей приюта купают, а затем поедем в отель в Дамбулле. После небольшого отдыха посетим пещерный храм.
К вечеру вернёмся в отель.
Подъём на гору Сигирия и экскурсия в храм Зуба Будды
Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем к скальному плато Сигирия, а затем поднимемся на самый верх по лестнице за головокружительными видами. Предстоит преодолеть примерно 1200 ступеней, подъём займёт 1-2 часа. Дальше отправимся в Канди, а по пути заедем на фабрику батика в Матале, где вручную окрашивают ткани. В Саду специй вдоволь надышимся ароматами и увидим, как растут пряные травы.
Заселимся в отель. После небольшого отдыха вас ждёт экскурсия в храм Зуба Будды, а если будет возможность, увидим национальное шоу с танцами.
Королевский ботанический сад
После завтрака выселимся из отеля и отправимся в Королевский ботанический сад Перадения, где собрана уникальная коллекция необычных растений, а ещё есть целая аллея деревьев, которые сажали выдающиеся люди разных эпох. После экскурсии отвезём вас в аэропорт Коломбо.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$454
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги русскоязычного лицензированного гида
- Минеральная вода в машине (1 л в день на человека)
- Все местные налоги
Что не входит в цену
- Билеты до Шри-Ланки и обратно
- Обеды
- Доплата за 1-местное размещение - $75
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Стоимость тура для ребёнка - $110 (если ребёнок с двумя взрослыми в одном номере, максимальное кол-во детей - 2)
- В даты высокого сезона (24.12 и 31.12) доплата за тур - $70 за взрослого и $35 за ребёнка
- Обратите внимание: после внесения предоплаты в 15% также необходимо перевести 50% суммы непосредственно организатору за 14 дней до начала тура
- Минимальное количество участников - 2 человека