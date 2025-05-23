Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Условия отмены:

Бесплатная отмена тура возможна за 14 дней до начала.

Проживание. Будем жить в отелях:

Дамбулла или Сигирия : Sigiriana by Thilanka / Elephas resort

: Sigiriana by Thilanka / Elephas resort Канди : Hotel Thilanka / Topaz / Tree of Life

: Hotel Thilanka / Topaz / Tree of Life Нувара-Элия : Heaven Seven/ The Blackpool Resort & Spa

: Heaven Seven/ The Blackpool Resort & Spa Хаттон : The Argyle Luxury Boutique

: The Argyle Luxury Boutique Хамбантота: Peacock Beach Resort and Spa

Возможно размещение в аналогичных отелях.

*Фото отелей для примера взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины в отеле, а также минеральная вода (1 л в день на человека) и дегустация чая. Обеды оплачиваются отдельно.

Транспорт. Транспорт зависит от количества людей в группе, везде есть кондиционер:

1-2 человека — легковая машина Toyota Axio / Aqua / Similar

3-6 человек — минивэн Toyota KDH flat / high roof

6-12 человек — микроавтобус Toyota Coaster / Mitsubishi Rosa, Nissan Civillian

Дети. Участие возможно с любого возраста, обязательно в сопровождении родителей.

Уровень сложности. Будем подниматься на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время подъёма — 1-2 часа в одну сторону.

Виза. Нужна. Оплачивается отдельно.

Тур доступен для бронирования в любой день с 01.11. по 30.04.