Увидеть Шри-Ланку во всей красе: Форт Галле, Нувара-Элия, нацпарк «Плато Хортона» и Сигирия

Узнать, каков на вкус цейлонский чай, устроить джип-сафари и понаблюдать за купанием слонов
В туре вы увидите как знаменитые места Шри-Ланки, так и необычные локации, которые редко включают в туры.

Мы побываем в слоновьем питомнике и заглянем в необычный пещерный храм, поднимемся на Сигирию
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и насладимся национальным шоу с танцами.

Посетим чайную плантацию и фабрику и продегустируем напиток, погуляем по Саду специй и Королевскому ботаническому саду.

А ещё вас ждёт сафари на джипах по национальному парку «Плато Хортона», треккинг к подножию Малого пика Адама и экскурсии по городкам Канди, Нувара-Элия и Галле.

Увидеть Шри-Ланку во всей красе: Форт Галле, Нувара-Элия, нацпарк «Плато Хортона» и Сигирия
Увидеть Шри-Ланку во всей красе: Форт Галле, Нувара-Элия, нацпарк «Плато Хортона» и Сигирия
Увидеть Шри-Ланку во всей красе: Форт Галле, Нувара-Элия, нацпарк «Плато Хортона» и Сигирия
Ближайшие даты:
23
мая30
мая6
июн13
июн20
июн27
июн4
июл
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Условия отмены:
Бесплатная отмена тура возможна за 14 дней до начала.

Проживание. Будем жить в отелях:

  • Дамбулла или Сигирия: Sigiriana by Thilanka / Elephas resort
  • Канди: Hotel Thilanka / Topaz / Tree of Life
  • Нувара-Элия: Heaven Seven/ The Blackpool Resort & Spa
  • Хаттон: The Argyle Luxury Boutique
  • Хамбантота: Peacock Beach Resort and Spa

Возможно размещение в аналогичных отелях.

*Фото отелей для примера взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины в отеле, а также минеральная вода (1 л в день на человека) и дегустация чая. Обеды оплачиваются отдельно.

Транспорт. Транспорт зависит от количества людей в группе, везде есть кондиционер:

  • 1-2 человека — легковая машина Toyota Axio / Aqua / Similar
  • 3-6 человек — минивэн Toyota KDH flat / high roof
  • 6-12 человек — микроавтобус Toyota Coaster / Mitsubishi Rosa, Nissan Civillian

Дети. Участие возможно с любого возраста, обязательно в сопровождении родителей.

Уровень сложности. Будем подниматься на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время подъёма — 1-2 часа в одну сторону.

Виза. Нужна. Оплачивается отдельно.

Тур доступен для бронирования в любой день с 01.11. по 30.04.

Программа тура по дням

1 день

Приют для слонов Пиннавела и пещерный храм Дамбулла

Встретим вас в аэропорту имени Бандаранаике и отправимся в приют для слонов Пиннавела. Здесь спасают слонят, которые остались без родителей, и раненых животных. Понаблюдаем за тем, как обитателей приюта купают, а затем поедем в отель в Дамбулле. После небольшого отдыха посетим пещерный храм.

К вечеру вернёмся в отель.

Приют для слонов Пиннавела и пещерный храм ДамбуллаПриют для слонов Пиннавела и пещерный храм ДамбуллаПриют для слонов Пиннавела и пещерный храм ДамбуллаПриют для слонов Пиннавела и пещерный храм ДамбуллаПриют для слонов Пиннавела и пещерный храм ДамбуллаПриют для слонов Пиннавела и пещерный храм ДамбуллаПриют для слонов Пиннавела и пещерный храм Дамбулла
2 день

Подъём на гору Сигирия и экскурсия в храм Зуба Будды

Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем к скальному плато Сигирия, а затем поднимемся на самый верх по лестнице за головокружительными видами. Предстоит преодолеть примерно 1200 ступеней, подъём займёт 1-2 часа. На выбор можем подняться на вершину Пидуруталагала (2524 метра).

Дальше отправимся в Канди. В Саду специй вдоволь надышимся ароматами и увидим, как растут пряные травы. Заселимся в отель. После небольшого отдыха вас ждёт экскурсия в храм Зуба Будды, а ещё увидим национальное шоу с танцами.

Подъём на гору Сигирия и экскурсия в храм Зуба БуддыПодъём на гору Сигирия и экскурсия в храм Зуба БуддыПодъём на гору Сигирия и экскурсия в храм Зуба БуддыПодъём на гору Сигирия и экскурсия в храм Зуба БуддыПодъём на гору Сигирия и экскурсия в храм Зуба БуддыПодъём на гору Сигирия и экскурсия в храм Зуба Будды
3 день

Королевский ботанический сад, чайная фабрика и водопад Рамбода

Позавтракаем, выселимся и поедем в Нувара-Элию. По дороге заглянем в Королевский ботанический сад Перадения, где собрана уникальная коллекция необычных растений. Затем посетим чайную плантацию, продегустируем напиток на чайной фабрике. А ещё полюбуемся водопадом Рамбода.

По прибытии разместимся в отеле, а вечером погуляем по городу.

Королевский ботанический сад, чайная фабрика и водопад РамбодаКоролевский ботанический сад, чайная фабрика и водопад РамбодаКоролевский ботанический сад, чайная фабрика и водопад РамбодаКоролевский ботанический сад, чайная фабрика и водопад РамбодаКоролевский ботанический сад, чайная фабрика и водопад РамбодаКоролевский ботанический сад, чайная фабрика и водопад Рамбода
4 день

Джип-сафари по Плато Хортона

Рано утром отправимся на Плато Хортона, где вас ждёт джип-сафари по национальному парку. Будем наблюдать за животными и полюбуемся водопадом Бейкера. По желанию можем прогуляться к «Концу света» — живописному обрыву. Переедем в отель в районе Хаттона, заселимся и отдохнём.

Джип-сафари по Плато ХортонаДжип-сафари по Плато ХортонаДжип-сафари по Плато ХортонаДжип-сафари по Плато Хортона
5 день

Девятиарочный мост и Малый пик Адама

После завтрака поедем в сторону Тангалле или Хамбантоты. По пути побываем у водопада Равана Элла и полюбуемся Девятиарочным мостом. А затем прогуляемся к подножию Малого пика Адама. Завершим экскурсию и заселимся в отель.

Девятиарочный мост и Малый пик АдамаДевятиарочный мост и Малый пик АдамаДевятиарочный мост и Малый пик АдамаДевятиарочный мост и Малый пик АдамаДевятиарочный мост и Малый пик АдамаДевятиарочный мост и Малый пик Адама
6 день

Форт Галле и отъезд

Позавтракаем и посетим колониальный городок Галле, а по пути полюбуемся маяком Дондра и заедем на пляж Велигама. Проведём для вас экскурсию по голландскому форту Галле и расскажем удивительную историю этого места. Затем отвезём вас в Коломбо или доставим в аэропорт.

Форт Галле и отъездФорт Галле и отъездФорт Галле и отъездФорт Галле и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1175
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги русскоязычного лицензированного гида
  • Минеральная вода в машине (1 л в день на человека)
  • Все местные налоги
  • Экскурсии по программе
  • Дегустация чая
  • Входной билет на Плато Хортон
Что не входит в цену
  • Билеты до Шри-Ланки и обратно
  • Обеды
  • Доплата за 1-местное размещение - $265
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Виза
  • Стоимость тура для ребёнка - $110 (если ребёнок с 2 взрослыми в 1 номере, максимальное кол во детей - 2)
  • В даты 24.12. и 31.12. доплата за тур - $70 за взрослого и $35 за ребёнка
  • Обратите внимание: после внесения предоплаты в 15% также необходимо перевести 50% суммы непосредственно организатору за 14 дней до начала тура
  • Минимальное количество участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Бандаранаике, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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