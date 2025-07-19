Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, по времени вашего рейса
19 апр в 10:00
$1790 за человека
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
16 мар в 08:00
23 мар в 08:00
$990 за человека
Шри-Ланка: Тур-приключение, которое стоит посетить
За 11 дней нашего путешествия у вас будет возможность не только полежать
19 мар в 10:00
4 ноя в 10:00
от 135 168 ₽ за человека
Сейчас в Коломбо в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 тура от 990 до 135 168. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
