Чтобы на короткое время остановиться в потоке времени, внезапно оказаться в эпохе рыцарей и королей, мифических созданий и колдовских существ, увидеть настоящий замок 🏰 и прекраснейший дворец, обязательно стоит посетить столицу Словакии. С самыми главными сокровищами тысячелетней истории 📖 города гостей познакомит небольшая экскурсия ⛳ «Братислава-экспресс» продолжительностью 1 час. За короткое время гости узнают несколько интересных историй про монархов и воинственных рыцарей, величественной императрице и таинственных монахинях. Вы пройдёте по тем самым улочкам, где когда-то ходили герои легенд и участники важнейших исторических событий, увидите величественный костёл Св. Мартина, многократно воскресавший из руин, где происходили коронации австрийских и венгерских династий. Путешественников ждут впечатляющая красота дворца Йозефа Ботани, запечатлённого в кадрах фильма «Миротворец», необычное здание ратуши с башней, чудесный фонтан ⛲, бывший когда-то колодцем, строгие костёлы иезуитов и францисканцев, игравших значительную роль в империи. И, наконец, экскурсия «Братислава-экспресс» приведёт гостей в сказочный белокаменный Братиславский замок, хранящий династические тайны европейских монархов, со своим непередаваемым сочетанием элементов раннего средневековья и изысканной роскошью, предпочитаемой последними представителями королевских семей. С высоты замкового холма вас ожидает волшебный вид на город-сказку с множеством старинных дворцов и храмов. Более продолжительные экскурсии 🧭 позволят в дальнейшем увидеть то, на что не хватило времени и услышать подробности загадочных историй.
Начало
🚩 Primatial Square - Trestajuca studna
Место завершения
🏁 Bratislavsky Hrad
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.