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Братислава: Мужество и любовь замка Девин

Alex
Alex – Гид из Братиславы
Братислава: Мужество и любовь замка Девин
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Братислава: Мужество и любовь замка Девин
Братислава: Мужество и любовь замка Девин

Что вы увидите

  • Президентский дворец
  • Братиславский град
  • Старую Братиславу
  • Дворец Мирбаха
  • Костел францисканцев
  • Костел Урсулинок
  • Дворец Примаса
  • Ратушу
  • Центральную площадь с фонтаном
  • Чумила (человек в люке)
  • Национальную оперу
  • и т. д.
Хотите услышать, как бьётся каменное сердце Словакии? Удивительное сочетание чувств подарит путешественнику полуторачасовая экскурсия ⛳ «Мужество и любовь замка Девин» по легендарным руинам крепости. Восхищение грандиозностью древних строений и горькое сожаление об утраченном великолепии цитадели Девинских ворот надолго останутся в сердцах посетителей. Стратегическое расположение высочайшей точки Братиславы (512м. н. у. м. ) в месте слияния Дуная и Моравы когда-то облюбовали древние кельты. Во времена Великой Моравии на горе был возведён замок 🏰, служивший серьёзным препятствием на пути завоевателей. Здесь возвышалась пограничная башня Римской империи, и именно отсюда принц Савойский отправился на героическую битву с османским войском, закончившуюся поражением 150-тысячной турецкой армии.
К месту экскурсии 🧭 «Мужество и любовь замка Девин» мы доедем на автомобиле 🚘. Увидев разрушенную цитадель и осмотрев развалины крепостной стены XVI века, возведённой графами из Юра и Пезинка, Вы сможете понять, какую важную оборонительную роль в истории 📖 играла крепость. Я расскажу, зачем сюда прибыли Кирилл и Мефодий, и почему замок так ценил знаменитый граф Палфи. На руинах двух дворцов, принадлежавших знатным родам Батори и Гарайя, оживут легенды о рыцарях, римской жрице и судьбе девушек, навеки связанных с историей замка. Вы узнаете тайны Девичьей башни и обитаемого когда-то загадочного колодца, побываете на месте раскопок римского поселения. В тёплые времена года открыта экспозиция музея, где хранятся вещи, оружие обитателей замка и удивительный меч XV века. С высоты смотровых площадок откроется фантастический, незабываемый вид на радужное слияние двух рек, уютный посёлок у подножия замковой горы ⛰️ и австрийский замок Шлосхов вдалеке.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты на Девин - 5€
Начало и место завершения
🚩 У костёла Урсулинок (Uršulínska 1)
Братислава: Мужество и любовь замка Девин
Братислава: Мужество и любовь замка Девин
Братислава: Мужество и любовь замка Девин
Братислава: Мужество и любовь замка Девин
Братислава: Мужество и любовь замка Девин

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Alex
Alex
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