Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Взгляните на футуристическое здание Словацкого радио и президентский дворец, проезжая вдоль Дуная
Посетите Братиславский град и исследуйте очаровательный Старый город
Послушайте комментарии аудиогида и полюбуйтесь на церкви, фонтаны и парки из окна автобуса
Осмотрите все главные достопримечательности Братиславы за 1 день, объединив два тура: по Братиславскому граду и Старому городу
Осмотрите основные достопримечательности Братиславы и сэкономьте время, объединив туры к замку и по Старому городу. Прокатитесь по известным местам Старого города на экскурсионном автобусе с аудиогидом и посетите Братиславский град.
Вы въедете в Старый город сквозь ворота городской стены и направитесь к средневековой крепости. Осмотрите Словацкий национальный театр и концертный зал Редута, где базируется Словацкий филармонический оркестр. Вы увидите множество красивых церквей, здание Словацкого радио в форме перевернутой пирамиды, а также дворец Грассалковичей – резиденцию президента – и его прекрасный сад. Затем взгляните на здание Национального совета Словакии и городские стены.
Прервитесь на обед и шопинг в историческом центре Братиславы, а затем продолжите автобусную экскурсию по Старому городу. На главной площади Старого города вы увидите ратушу и фонтан Максимилиана, старейший в Братиславе. Вентурская улица – центр музыкальной жизни города. Поблизости находятся дворцы, храмы, Михайловские ворота и многое другое.
Ответы на вопросы
Что входит
Тур по достопримечательностям
Аудиокомментарий по меньшей мере на 20 языках
Что не входит
Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 35 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
60-минутный тур по Братиславскому граду и большой 90-минутный тур по городу включают 20-минутный перерыв в Братиславском граде
Тур по Старому городу проводится без перерыва, так как длится всего 35 минут
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 266 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Abhinav
15 авг 2019
(США)
Хороший способ исследовать Братиславу за один день. Экскурсия по старому городу и экскурсия по замку была веселой, интерактивной, персонал был очень дружелюбным Соотношение цены и качества. Единственным вопросом было добраться до главной площади от Братиславской Гл. Железнодорожная станция. Хотелось бы, чтобы было несколько инструкций, чтобы добраться до главной площади от железнодорожного вокзала.
Е
Елена
11 мая 2019
(Россия)
Эта экскурсия не просто увлекательная и познавательная, она ещё и очень хорошо организована. Нам (мне и моей семье) показалось, что здесь всё гораздо удобнее, чем в других городах на автобусах Hop On Hop Off. По ходу этой экскурсии - всего две остановки: возле Братиславского града и возле Славина. Зато на этих остановках группу ждёт один и тот же прешпоратик на одном месте, и не нужно бегать вокруг достопримечательности в поисках автобуса, который подъедет неизвестно во сколько. Едет прешпоратик непосредственно мимо тех мест и зданий, о которых в данный момент говорит аудиогид. Поэтому не нужно домысливать. Что наблюдаешь - о том и слушаешь. Сама аудиоэкскурсия - тоже весьма качественная и абсолютно понятная. Также отмечу, что панорамный тур предусматривает осмотр именно тех мест, которые, действительно, пешком обойти проблематично.
А
Аноним
25 окт 2021
(Норвегия)
The tour in it self was good. The only thing was I was the only one that showed up to the 10 o clock shuttle so they didn’t do the tour with only one person. So I got transferred to another tour which was half in length but ended up having to pay the same. A little disappointing, but was my only option due to a full schedule..
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