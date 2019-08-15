Осмотрите основные достопримечательности Братиславы и сэкономьте время, объединив туры к замку и по Старому городу. Прокатитесь по известным местам Старого города на экскурсионном автобусе с аудиогидом и посетите Братиславский град.

Вы въедете в Старый город сквозь ворота городской стены и направитесь к средневековой крепости. Осмотрите Словацкий национальный театр и концертный зал Редута, где базируется Словацкий филармонический оркестр. Вы увидите множество красивых церквей, здание Словацкого радио в форме перевернутой пирамиды, а также дворец Грассалковичей – резиденцию президента – и его прекрасный сад. Затем взгляните на здание Национального совета Словакии и городские стены.

Прервитесь на обед и шопинг в историческом центре Братиславы, а затем продолжите автобусную экскурсию по Старому городу. На главной площади Старого города вы увидите ратушу и фонтан Максимилиана, старейший в Братиславе. Вентурская улица – центр музыкальной жизни города. Поблизости находятся дворцы, храмы, Михайловские ворота и многое другое.