Удивительные загадки и следы необъяснимых происшествий на протяжении многих веков хранят улицы, дома и памятники Прессбурга (Братиславы). С таинственными и страшными историями, запечатлёнными в летописях, официальных документах, письмах и рисунках того времени, вас познакомит экскурсия ⛳ по вечерним улицам столицы ⭐️ «Призраки Средневековья 16+». В неторопливой прогулке 👣 по старинным улочкам вас будут сопровождать тени благородных рыцарей, невинных ведьм и беспощадных инквизиторов. Возможно, в волшебном свете фонарей увидится облик знаменитого алхимика и врачевателя, горбуна Парацельса, таинственно исчезнувшего на глазах толпы в центре площади. Вам могут послышаться за спиной шаги сурового, но справедливого палача, возвращающегося в свою «служебную» квартиру. Может быть вы распознаете тень обиженного дракона в лунном свете или стекло в доме блеснет глазом затаившегося упыря. А главное, вы узнаете реалии повседневной жизни средних веков, которые были незнакомы вам до этих пор.

Ни одно тысячелетие в этих местах шла борьба простых людей и королей с демоническим злом, и не всегда побеждали справедливость и добрые намерения. Вы узнаете, почему при виде странной девушки в чёрных одеждах лучше поспешить удалиться, спасая свою жизнь, какие тайны хранит «карающий» колодец, и какую роль играла многочисленная нечисть в истории 📖 города. Практически на каждом шагу экскурсии 🧭 «Призраки Средневековья» встречаются памятные знаки, оставленные трагическими и невероятными, на первый взгляд, событиями средневековья, заставляя поверить в правдивость легенд.