  1. Словакия
  2. Братислава
  3. Экскурсии

Братислава: Призраки Средневековья 16+

Alex
Alex – Гид из Братиславы
Братислава: Призраки Средневековья 16+
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €70 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Братислава: Призраки Средневековья 16+
Братислава: Призраки Средневековья 16+

Что вы увидите

  • Старый город
Удивительные загадки и следы необъяснимых происшествий на протяжении многих веков хранят улицы, дома и памятники Прессбурга (Братиславы). С таинственными и страшными историями, запечатлёнными в летописях, официальных документах, письмах и рисунках того времени, вас познакомит экскурсия ⛳ по вечерним улицам столицы ⭐️ «Призраки Средневековья 16+». В неторопливой прогулке 👣 по старинным улочкам вас будут сопровождать тени благородных рыцарей, невинных ведьм и беспощадных инквизиторов. Возможно, в волшебном свете фонарей увидится облик знаменитого алхимика и врачевателя, горбуна Парацельса, таинственно исчезнувшего на глазах толпы в центре площади. Вам могут послышаться за спиной шаги сурового, но справедливого палача, возвращающегося в свою «служебную» квартиру. Может быть вы распознаете тень обиженного дракона в лунном свете или стекло в доме блеснет глазом затаившегося упыря. А главное, вы узнаете реалии повседневной жизни средних веков, которые были незнакомы вам до этих пор.
Ни одно тысячелетие в этих местах шла борьба простых людей и королей с демоническим злом, и не всегда побеждали справедливость и добрые намерения. Вы узнаете, почему при виде странной девушки в чёрных одеждах лучше поспешить удалиться, спасая свою жизнь, какие тайны хранит «карающий» колодец, и какую роль играла многочисленная нечисть в истории 📖 города. Практически на каждом шагу экскурсии 🧭 «Призраки Средневековья» встречаются памятные знаки, оставленные трагическими и невероятными, на первый взгляд, событиями средневековья, заставляя поверить в правдивость легенд.
Начало
🚩 У банка "ОТР" который находится у Михальских ворот
Место завершения
🏁 Центральная площадь
Братислава: Призраки Средневековья 16+
Братислава: Призраки Средневековья 16+
Братислава: Призраки Средневековья 16+
Братислава: Призраки Средневековья 16+

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Alex
Alex
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Alex проводит ещё 3 экскурсии

Братислава-экспресс
17
1 час
Братислава-экспресс
Братислава: Мужество и любовь замка Девин
70
3 часа
Братислава: Мужество и любовь замка Девин
Братислава — тёмная жемчужина Дуная
60
2 часа
Братислава — тёмная жемчужина Дуная

Еще несколько необычных экскурсий в Братиславе

Душа и сердце Братиславы
78
3.5 часа
Душа и сердце Братиславы
91 отзыв
Погулять по Старому городу и монументальному замку и узнать их удивительную историю
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
78
2.5 часа
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
58 отзывов
Познакомиться с историей города, посмотреть на него с высоты и получить душевные снимки
Братислава — тёмная жемчужина Дуная
скидка20%
60
48
2 часа
Братислава — тёмная жемчужина Дуная
38 отзывов
Старинные легенды, роскошные дворцы и атмосфера средневекового города
Тысячелетний Город
скидка19%
84
68
3 часа
Тысячелетний Город
29 отзывов
Братиславский Град, Президентский дворец и уголки Старого Города на обзорной экскурсии
О Братиславе с любовью
60
2.5 часа
О Братиславе с любовью
27 отзывов
Увидеть самые интересные места Старого города и узнать их историю на обзорной экскурсии
Влюбиться в Братиславу за один день!
От 30
4 часа
Влюбиться в Братиславу за один день!
17 отзывов
Легкая, веселая и познавательная обзорная экскурсия по столице Словакии