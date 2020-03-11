3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Братислава со вкусом пива и жареного мяса

Познакомиться с историей и культурой города, а также приобщиться к традиции словацкого пития

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Хотите совместить приятное с полезным? Эта экскурсия как раз для вас! Во время прогулки по центру города я расскажу о его истории и культуре, покажу главные достопримечательности: Кафедральный Собор Словакии, Братиславский град и Старый город.

Но что не менее важно — познакомлю вас с гастрономическими традициями и проведу в лучшие пивоварни!
От 30 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 20 человек
Встреча — у Венских ворот Града
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Братислава со вкусом пива и жареного мяса
Братислава со вкусом пива и жареного мяса

Что вас ожидает

Культурная программа
Вы увидите главный замок Братиславы — Братиславский Град — и услышите о поворотных моментах в истории страны от Римской Империи до настоящего времени. Мы прогуляемся по живописному парку и поговорим об императрице Марии Терезии, полюбуемся Домом Св.Мартина, в котором короновали императоров, остановимся у Михальских ворот, ведущих в Старый город, и пройдем площадь Гвездослава от Национального Театра до чумной колонны.

Увеселительные мероприятия
Чтобы экскурсия не была пресной, мы разбавим прогулку дегустацией! А для утоления жажды души, мы заглянем в четыре уникальных пивоварни, производящих напиток, который вы нигде больше не сможете попробовать. Я расскажу, как распробовать и услышать горчинку и послевкусие. А также посоветую самые лучшие мясные закуски, которые, впрочем, можно назвать закусками весьма условно — порции в Словакии щедрые и сытные. Я расскажу о местной кухне, сочетающей традиции и вкусы западных (Чехия, Австрия и Германия) и восточных (Венгрия, Украина) соседей. Всевозможные жареные колбаски, шпикачки, сосиски, свиные ребра, приправленные соленьями, шницели, гуляши, жареный сыр и, конечно, галушки из брынзы. К концу экскурсии вы будете слегка хмельны, сыты и довольны!

Организационные детали

  • Экскурсия не подразумевает длительных пеших переходов — все пивоварни находятся в центральной части города
  • Пивоварни варят несколько сортов своего фирменного пива, поэтому каждый сможет дегустировать то пиво, которое любит (светлое, темное, нефильтрованное и т.п.)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Братислава со вкусом пива и жареного мяса
Братислава со вкусом пива и жареного мяса
Братислава со вкусом пива и жареного мяса
Братислава со вкусом пива и жареного мяса
Братислава со вкусом пива и жареного мяса
Братислава со вкусом пива и жареного мяса
Братислава со вкусом пива и жареного мяса
Братислава со вкусом пива и жареного мяса
Братислава со вкусом пива и жареного мяса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у Венских ворот Града.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Всем добрый день! Меня зовут Катерина, я сертифицированный гид. В Словакии живу уже давно и очень люблю эту страну. Экскурсии по Братиславе я и мой муж проводим из желания познакомиться с новыми людьми и поделиться знаниями и опытом. Хочется, чтобы вы, наши гости, прониклись любовью к Словакии, узнали много нового и интересного и еще долго с теплотой вспоминали о проведенном времени.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Экскурсия " Братислава со вкусом пива и жареного мяса" прошла на высшем уровне. Все интересно, красиво и очень вкусно! Владимир - интересный рассказчик и приятный человек. Нам очень понравилось путешествие. Всем советуем!!!!
4 февраля 2020
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Владимир и Катерина - большие молодцы - они наполнили наше путешествие по Братиславе ее настоящим вкусом - вкусом кухни Словакии и вкусом настоящей жизни Братиславы!!
Рекомендую всем ценителям настоящей современной жизни))
30 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Владимиру за рассказ о Братиславе. Моногород узнала об истории города и страны. Всем, кто на 1-2 дня приезжает, советую посетить экскурсию. Сразу сориентируетесь на местности, узнаете, где вкусно поесть, какие музеи посетить, как пользоваться транспортом и многое другое....

Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

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