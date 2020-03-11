3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Культурная программа

Вы увидите главный замок Братиславы — Братиславский Град — и услышите о поворотных моментах в истории страны от Римской Империи до настоящего времени. Мы прогуляемся по живописному парку и поговорим об императрице Марии Терезии, полюбуемся Домом Св.Мартина, в котором короновали императоров, остановимся у Михальских ворот, ведущих в Старый город, и пройдем площадь Гвездослава от Национального Театра до чумной колонны.

Увеселительные мероприятия

Чтобы экскурсия не была пресной, мы разбавим прогулку дегустацией! А для утоления жажды души, мы заглянем в четыре уникальных пивоварни, производящих напиток, который вы нигде больше не сможете попробовать. Я расскажу, как распробовать и услышать горчинку и послевкусие. А также посоветую самые лучшие мясные закуски, которые, впрочем, можно назвать закусками весьма условно — порции в Словакии щедрые и сытные. Я расскажу о местной кухне, сочетающей традиции и вкусы западных (Чехия, Австрия и Германия) и восточных (Венгрия, Украина) соседей. Всевозможные жареные колбаски, шпикачки, сосиски, свиные ребра, приправленные соленьями, шницели, гуляши, жареный сыр и, конечно, галушки из брынзы. К концу экскурсии вы будете слегка хмельны, сыты и довольны!