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Братислава — тёмная жемчужина Дуная

Alex
Alex – Гид из Братиславы
Братислава — тёмная жемчужина Дуная
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €60 за экскурсию

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Братислава — тёмная жемчужина Дуная
Братислава — тёмная жемчужина Дуная

Что вы увидите

  • Старую Братиславу
  • Дворец Мирбаха
  • Костел францисканцев
  • Костел Урсулинок
  • Дворец Примаса
  • Ратушу
  • Центральную площадь с фонтаном
  • Чумила (человек в люке)
  • Национальную оперу
  • и т. д.
Город, сохранивший столько ярких свидетельств тысячелетней истории 📖, видевший коронации королей и загадочные события средневековья, стал удивительным местом, где новое тысячелетие уютно соседствует с рыцарским прошлым. Здесь древние башни и сказочные дворцы спокойно уживаются с более поздними постройками, древние колодцы и фасады старинных зданий гармонично сочетаются с творчеством современных скульпторов и архитекторов. Ощутить многогранную атмосферу города, познакомиться с его секретами, легендами и приятными сюрпризами поможет экскурсия ⛳ «Братислава – тёмная жемчужина Дуная», во время которой гости окунутся в интереснейшие события старины и увидят множество удивительных артефактов. Путешественники узнают о секретах Михальских ворот, когда-то встречавших императоров; о таинственном зеркальном зале во дворце Примаса, помнящем встречу Наполеона и Франциска I; о железной шляпе кардинала, увенчавшей дворец, и чудом обнаруженных великолепных гобеленах с загадочной историей. Повторяя путь великих королей и королев, гости окажутся у стен знаменитого костёла Св. Мартина, места коронации европейских монархов, услышат истории о древних храмах, принадлежавших известным орденам, и их служителях. Старинные улицы с роскошными фасадами дворцов и прекрасными фонтанами откроют свои укромные уголки, хранящие следы мистических, а иногда страшных или, наоборот, забавных эпизодов прошлого. На экскурсии 🧭 «Братислава – тёмная жемчужина Дуная» каждый проникнется удивительной атмосферой сказки, чудес и легенд и будет очарован неторопливой повседневной жизнью старого города, продолжающего дописывать свою биографию, открывать новые тайны.
Начало
🚩 У банка "ОТР" который находится у Михальских ворот
Место завершения
🏁 У Моста СНП
Братислава — тёмная жемчужина Дуная
Братислава — тёмная жемчужина Дуная
Братислава — тёмная жемчужина Дуная

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Alex
Alex
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