Город, сохранивший столько ярких свидетельств тысячелетней истории 📖, видевший коронации королей и загадочные события средневековья, стал удивительным местом, где новое тысячелетие уютно соседствует с рыцарским прошлым. Здесь древние башни и сказочные дворцы спокойно уживаются с более поздними постройками, древние колодцы и фасады старинных зданий гармонично сочетаются с творчеством современных скульпторов и архитекторов. Ощутить многогранную атмосферу города, познакомиться с его секретами, легендами и приятными сюрпризами поможет экскурсия ⛳ «Братислава – тёмная жемчужина Дуная», во время которой гости окунутся в интереснейшие события старины и увидят множество удивительных артефактов. Путешественники узнают о секретах Михальских ворот, когда-то встречавших императоров; о таинственном зеркальном зале во дворце Примаса, помнящем встречу Наполеона и Франциска I; о железной шляпе кардинала, увенчавшей дворец, и чудом обнаруженных великолепных гобеленах с загадочной историей. Повторяя путь великих королей и королев, гости окажутся у стен знаменитого костёла Св. Мартина, места коронации европейских монархов, услышат истории о древних храмах, принадлежавших известным орденам, и их служителях. Старинные улицы с роскошными фасадами дворцов и прекрасными фонтанами откроют свои укромные уголки, хранящие следы мистических, а иногда страшных или, наоборот, забавных эпизодов прошлого. На экскурсии 🧭 «Братислава – тёмная жемчужина Дуная» каждый проникнется удивительной атмосферой сказки, чудес и легенд и будет очарован неторопливой повседневной жизнью старого города, продолжающего дописывать свою биографию, открывать новые тайны.