4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Панорама столицы со стен Братиславского Града

Мы начнем экскурсию у Венских ворот (Бывшие Карловы) Братиславского Града, рядом со зданием Национальной Рады. Поднимемся на смотровую площадку с чудесными видами на современную часть города и ее прошлое, например, район Подградье. Заглянем в Барочный сад Марии Терезии и через ворота Св. Николая спустимся к крепостным стенам Старого города.

История и легенды Старого города

Мимо костелов и монастырей Капуцинов и Тринирариев, через Михальские ворота мы попадем в Старый город. Вы узнаете тайны и курьезы памятников на главной площади, Старой Ратуши и Архиепископского дворца. А еще насладитесь царящей здесь приятной атмосферой, которую создает не только старинная архитектура, но и уютные кафе, уличные скульптуры, колоритные лавочки и зелень деревьев.

Кафедральный собор и набережная Дуная

Через Рыбную площадь с Чумной колонной мы пройдем к Кафедральному собору Словакии — дому Св. Мартина. Прогуляемся по живописной набережной Дуная и площади Гвездослава, а также полюбуемся изящным Голубым костёлом Св. Алжбеты — я покажу лучшие ракурсы, чтобы запечатлеть эту яркую достопримечательность.

Братислава изнутри глазами влюбленного жителя

Мы не будем прятать от вас «уличные художества» и наследие СССР, покажем первый небоскреб и «мертвый» дворец Эстерхази, расскажем о разрушенной синагоге и последних событиях в городе. Вас ждет полная и честная информация о Братиславе и ее жителях!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которым для знакомства с городом недостаточно увидеть достопримечательности из топ-10 и сделать селфи на фоне домов и главных туристических улиц. Это экскурсия для тех, кто готов пройти по настоящей Братиславе и посетить не только знаменитые места, но и тайные уголки.