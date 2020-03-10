4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Дружеская прогулка по знаковым местам маленькой, но царственной столицы

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Для нас Словакия — это милая барышня «пани Словенска», а Братислава — ее душа.

Маленькая европейская столица удивит вас своей богатой историей, дворцовыми тайнами и интересными культурными традициями.

Мы прогуляемся по набережной Дуная и старому центру, полюбуемся панорамными видами со смотровых площадок и посмеёмся над забавными городскими историями.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — Венские ворота Града
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Братислава: узнать и полюбить
Братислава: узнать и полюбить

Что вас ожидает

Панорама столицы со стен Братиславского Града
Мы начнем экскурсию у Венских ворот (Бывшие Карловы) Братиславского Града, рядом со зданием Национальной Рады. Поднимемся на смотровую площадку с чудесными видами на современную часть города и ее прошлое, например, район Подградье. Заглянем в Барочный сад Марии Терезии и через ворота Св. Николая спустимся к крепостным стенам Старого города.

История и легенды Старого города
Мимо костелов и монастырей Капуцинов и Тринирариев, через Михальские ворота мы попадем в Старый город. Вы узнаете тайны и курьезы памятников на главной площади, Старой Ратуши и Архиепископского дворца. А еще насладитесь царящей здесь приятной атмосферой, которую создает не только старинная архитектура, но и уютные кафе, уличные скульптуры, колоритные лавочки и зелень деревьев.

Кафедральный собор и набережная Дуная
Через Рыбную площадь с Чумной колонной мы пройдем к Кафедральному собору Словакии — дому Св. Мартина. Прогуляемся по живописной набережной Дуная и площади Гвездослава, а также полюбуемся изящным Голубым костёлом Св. Алжбеты — я покажу лучшие ракурсы, чтобы запечатлеть эту яркую достопримечательность.

Братислава изнутри глазами влюбленного жителя
Мы не будем прятать от вас «уличные художества» и наследие СССР, покажем первый небоскреб и «мертвый» дворец Эстерхази, расскажем о разрушенной синагоге и последних событиях в городе. Вас ждет полная и честная информация о Братиславе и ее жителях!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которым для знакомства с городом недостаточно увидеть достопримечательности из топ-10 и сделать селфи на фоне домов и главных туристических улиц. Это экскурсия для тех, кто готов пройти по настоящей Братиславе и посетить не только знаменитые места, но и тайные уголки.

Организационные детали

  • Маршрут составлен так, чтобы избежать длительных или крутых подъемов. Поэтому экскурсия доступна гостям с детскими колясками и путешественникам с ограниченными возможностями.
  • Мы не посещаем музеи, выставки, галереи и т. п.
Братислава: узнать и полюбить
Братислава: узнать и полюбить
Братислава: узнать и полюбить
Братислава: узнать и полюбить
Братислава: узнать и полюбить
Братислава: узнать и полюбить
Братислава: узнать и полюбить
Братислава: узнать и полюбить
Братислава: узнать и полюбить
Братислава: узнать и полюбить
Братислава: узнать и полюбить
Братислава: узнать и полюбить
Братислава: узнать и полюбить

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура — Венские ворота Града.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Екатерина
Екатерина
Всем добрый день! Меня зовут Катерина, я сертифицированный гид. В Словакии живу уже давно и очень люблю эту страну. Экскурсии по Братиславе я и мой муж проводим из желания познакомиться с новыми людьми и поделиться знаниями и опытом. Хочется, чтобы вы, наши гости, прониклись любовью к Словакии, узнали много нового и интересного и еще долго с теплотой вспоминали о проведенном времени.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Спасибо за экскурсию, было интересно. На все вопросы были даны ответы. Советы о местах где и что поесть, оч порадовали.
Надежда
23 февраля 2020
Очень понравилось гулять с Екатериной: за 3 часа увидели очень много достопримечательностей, заходили в храмы. Екатерина любезно объяснила как добраться с вокзала Братиславы до места встречи, как купить Билеты на Местный транспорт, в каком ресторане можно вкусно и недорого отведать блюда местной Кухни. Рекомендую! 👍😊
20 февраля 2020
Спасибо большое Катерине за то, что познакомила нас с Братиславой! У нас к сожалению было не так много времени, поэтому взяли экскурсию 2,5 часа, а не 4. Но и за это время получили много полезной информации. Нам всё понравилось!
2 февраля 2020
Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по Братиславе! 28 января было холодно и сыро, мы с мужем были вдвоем (вся группа)), но Екатерина два с лишним часа увлекала нас своим рассказом про историю города и его современность, порекомендовала замечательный ресторан и подсказала, где лучше делать покупки. А на следующий день помогла заказать такси до аэропорта, просто так , по-человечески)

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