16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Легкая, веселая и познавательная обзорная экскурсия по столице Словакии

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Для нас Словакия — это милая барышня «пани Словенска», а Братислава — ее душа.

Мы с радостью покажем все ее самые интересные места: Старый город, набережную Дуная, постройки времен СССР и Братиславский Град.

Расскажем о громких исторических победах и поражениях, современных достижениях и ошибках.

А также поделимся забавными историями о Братиславе и ее жителях!
От 30 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча Венские ворота Града
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У этой экскурсии16 отзывов
5
Влюбиться в Братиславу за один день!
Влюбиться в Братиславу за один день!

Что вас ожидает

Тайны Братиславского Града
Мы начнем экскурсию у Венских ворот Братиславского Града, рядом со зданием Национальной Рады. Вы услышите, с какими важными событиями в истории страны связан Град, подниметесь на смотровую площадку с чудесными видами, заглянете в Барочный сад Марии Терезии и рассмотрите памятник Св. Алжбете, руины Базилики и церковь Св. Николая. Узнаете историю Подградья и познакомитесь с уличными работами местной художественной галереи в районе Цукермандл.

История и легенды Старого города
Через площадь Капуцинов и Михальские ворота мы попадем в Старый город. Вы раскроете секреты Главной площади со Старой Ратушей и Архиепископским дворцом, увидите необычные памятники, готические костелы и Народный театр. А еще насладитесь царящей здесь приятной атмосферой, которую создает не только старинная архитектура, но и уютные кафе, уличные скульптуры, колоритные лавочки и зелень деревьев. Далее, через Рыбную площадь с Чумной колонной, пройдете к Кафедральному собору Словакии — дому Св. Мартина. Полюбуетесь панорамным видом на Град и изящным Голубым костелом.

Братислава изнутри
Мы не будем прятать от вас «уличные художества» и наследие СССР и обязательно проведем по нетуристическим местам. Например, вы увидите дворец Эстерхази, узнаете историю первого небоскреба города и сфотографируете самый узкий дом в мире Вас ждет полная и честная информация о Братиславе, поданная с любовью!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которым для знакомства с городом недостаточно увидеть достопримечательности из Топ-10 и сделать селфи на фоне домов и главных туристических улиц. Это экскурсия для тех, кто готов неспешно прогуляться по настоящей Братиславе и посетить не только знаменитые места, но и тайные уголки.

Организационные детали

  • Маршрут составлен так, чтобы избежать длительных или крутых подъемов. Поэтому экскурсия доступна гостям с детскими колясками и путешественникам с ограниченными возможностями.
  • Мы дадим рекомендации, где вкусно и недорого пообедать и где попробовать вкусное мороженое и десерты. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсия не предполагает посещение музеев, выставок, галерей и т.п.
Влюбиться в Братиславу за один день!
Влюбиться в Братиславу за один день!
Влюбиться в Братиславу за один день!
Влюбиться в Братиславу за один день!
Влюбиться в Братиславу за один день!
Влюбиться в Братиславу за один день!
Влюбиться в Братиславу за один день!
Влюбиться в Братиславу за один день!
Влюбиться в Братиславу за один день!
Влюбиться в Братиславу за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Венские ворота Града.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Всем добрый день! Меня зовут Катерина, я сертифицированный гид. В Словакии живу уже давно и очень люблю эту страну. Экскурсии по Братиславе я и мой муж проводим из желания познакомиться с новыми людьми и поделиться знаниями и опытом. Хочется, чтобы вы, наши гости, прониклись любовью к Словакии, узнали много нового и интересного и еще долго с теплотой вспоминали о проведенном времени.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Василина
10 марта 2020
Спасибо экскурсоводу Катерине за прекрасную экскурсию.
6 марта 2020
Большое спасибо Екатерине за интересную экскурсию! Были на экскурсии с ребенком 7 лет. Дочке очень понравилось, она проходила все 4 часа, а в последующие дни, когда мы уже сами гуляли по Братиславе, с удовольствием узнавала знакомые места и вспоминала рассказ Екатерины. Интересна экскурсия была и взрослым. Также отдельное спасибо Екатерине за дополнительную информацию о Братиславе - как добраться из аэропорта до центра города, как пользоваться общественным транспортом, что показать ребенку и т.д. Мы остались очень довольны и поездкой, и экскурсией. Смело могу рекомендовать экскурсии с Екатериной как со знающим гидом и очень доброжелательным и отзывчивым человеком.
3 марта 2020
Екатерина просто отличная рассказчица. Это тот случай, когда таланты человека находят правильное применение. Весомый багаж знаний, умение хорошо структурировать рассказ, доброжелательность, внимательность - всё это про Екатерину. Несколько часов пролетели незаметно. Екатерина умеет находить баланс между подачей исторических фактов и увлекательным рассказом, не впадая в такие крайности, как занудство и поверхностность. Если захотите копнуть поглубже, она ответит на вопросы. Для нас экскурсия стала интересной, познавательной прогулкой с приятным человеком. Мы влюбились в Братиславу и постарались узнать ее получше. Я рекомендую знакомиться со столицей Словакии в компании именно с Екатериной.
2 марта 2020
Мы провели в Братиславе один день, и благодаря Екатерине у нас остались самые хорошие впечатления о городе. Катерина знакомила нас с Братиславой как с близким другом - со всей доброжелательностью, вниманием к нам как слушателям, и большим интересом к городу и его истории. Четыре часа прошли на одном дыхании, несмотря на прохладную погоду в последний день февраля. Спасибо Катерина за такое чудесное знакомство с городом, который неожиданно покорил наше сердце!
29 февраля 2020
От всей души хочу поблагодарить Катерину за экскурсию по Братиславе в прекрасный солнечный день (хоть и ветреный).
Начав экскурсию у Братиславского замка, мы спустились в Старый город. Мы бродили вместе с Катериной по старому городу, она мне показала все самые секретные улочки и места, все красоты Братиславы.
Я ожидала увидеть социалистической город, который ближе к России, чем к успешной Европе.​ Безликие строения, конечно же, тут есть. А вот Старый город это уже Западная Европа. Он красив, спору​ нет, очень тонка и едва различима грань между​ чешским, венгерским и​ австрийским... Но все же это провинция Европы.
Тем не менее, "провинциальность" придает Братиславе с её узкими улочками и разноцветными домиками с красными крышами ту уютную и доброжелательную атмосферу, которой не хватает в имперских столицах Европы.
Спасибо Вам, Катерина! Фотографии из Братиславы у меня получились чудесные и очень атмосферные )
24 февраля 2020
Огромное спасибо Екатерине за проведённую экскурсию.Всё очень подробно рассказано,обращалось внимание на детали некоторых зданий,которые можно было бы и пропустить,либо не понять для чего это использовалось.Были даны рекомендации к посещению ресторанов,магазинов,музеев.Если вернёмся в Братиславу,то обратимся к Екатерине за другими экскурсиями внутри Словакии.К сожалению,зимой многие замки закрыты.
14 февраля 2020
Спасибо огромное Екатерине за знакомство с Братиславой и Словакией ! Экскурсия пролетела на одном дыхании , несмотря на то, что прошли почти 25 км)) Очень интересно , познавательно как сама история Словакии ( на самом деле ,до поездки в Братиславу , о Словакии знали только тот факт , что она была в составе Чехословакии), так и за экскурс о Словакии в наши дни . Мы прошли по таким местам , о которых , гуляя сами, никогда б и не догадались ! Много познавательного о становлении Словакии , как государства , о влиянии на развитие Словакии различных государств , в составе которых была страна . В общем , если ваша цель поездки в Братиславу - это влюбиться в неё за один день, то , без этой замечательной экскурсии это будет сложно !))
12 февраля 2020
Экскурсия полностью оправдывает своё название!замечательный гид Екатерина и замечательный город Братислава!очень и очень рекомендую!!!
1 февраля 2020
Очень хорошая экскурсия.
Для первого знакомства с Братиславой, всё подробно и понятно.
Катерина отличный гид, с глубокими знаниями истории , архитектуры и культурного наследия Словакии и Братиславы.
Отличная экскурсия, отличный гид!
25 января 2020
Екатерина исключительный профессионал. Информацию даёт живо, эмоционально, доступно, захватывающе и с чувством юмора. Братислава открылась с Новых, Неожиданных сторон. Куча рекомендаций по городу- Кафе, бары, Рестораны. Настоятельно рекомендую! Спасибо)
Ещё 6 отзывов

Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

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