16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тайны Братиславского Града

Мы начнем экскурсию у Венских ворот Братиславского Града, рядом со зданием Национальной Рады. Вы услышите, с какими важными событиями в истории страны связан Град, подниметесь на смотровую площадку с чудесными видами, заглянете в Барочный сад Марии Терезии и рассмотрите памятник Св. Алжбете, руины Базилики и церковь Св. Николая. Узнаете историю Подградья и познакомитесь с уличными работами местной художественной галереи в районе Цукермандл.

История и легенды Старого города

Через площадь Капуцинов и Михальские ворота мы попадем в Старый город. Вы раскроете секреты Главной площади со Старой Ратушей и Архиепископским дворцом, увидите необычные памятники, готические костелы и Народный театр. А еще насладитесь царящей здесь приятной атмосферой, которую создает не только старинная архитектура, но и уютные кафе, уличные скульптуры, колоритные лавочки и зелень деревьев. Далее, через Рыбную площадь с Чумной колонной, пройдете к Кафедральному собору Словакии — дому Св. Мартина. Полюбуетесь панорамным видом на Град и изящным Голубым костелом.

Братислава изнутри

Мы не будем прятать от вас «уличные художества» и наследие СССР и обязательно проведем по нетуристическим местам. Например, вы увидите дворец Эстерхази, узнаете историю первого небоскреба города и сфотографируете самый узкий дом в мире Вас ждет полная и честная информация о Братиславе, поданная с любовью!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которым для знакомства с городом недостаточно увидеть достопримечательности из Топ-10 и сделать селфи на фоне домов и главных туристических улиц. Это экскурсия для тех, кто готов неспешно прогуляться по настоящей Братиславе и посетить не только знаменитые места, но и тайные уголки.