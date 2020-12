Тревел Г. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия начинается от Золотого Пляжа (Golden Beach), где Вы узнаете об удивительных особенностях и жителях этого городка.

От Золотого Пляжа Вы сразу попадаете в Русский район — Пляж 🏖️ Солнечных Островов (Sunny Isles Beach). Справа, через дорогу, находится так называемая Русская Плаза. Здесь Вы можете попросить нашего гида сделать остановку и выпить 🍹 чашечку настоящего кубинского кофе, и, неспешно полюбоваться на гряду ультрасовременных жилых и отельных небоскребов. Наш гид с удовольствием расскажет Вам историю 📖 каждого из них. Вы повсюду услышите русскую речь. Здесь и русские магазины, рестораны. Не удивляйтесь большому количеству беременных женщин в этом месте Майами. В последнее время идет «Бум» на роды в Майами.

Далее, мы с Вами въедем в парковую зону Хауловер Парк 🌳 (Haulover Beach Park).

Слева от нас будут простираться пляжи Текстил Бич (Textile Beach — традиционный пляж) и Натурист Бич (Naturist Beach — нудистский пляж😃. А по другую сторону начнется Хауловер Марина (Haulover Marina), где разместилась большая пристань с яхтами, прогулочными лодками. Именно отсюда отходят яхты и лодки на рыбалку в Майами.

Следующий городок Бэл Харбор (Bal Harbour) — один из самых престижных городков на побережье для проживания очень состоятельных людей и богатых гостей-туристов. Наш гид расскажет Вам историю знаменитого отеля Сент. Реджис (St. Regis), напротив которого находится один из самых дорогих шоппинг центров Бэл Харбор Мол (Bal Harbour Mall), где Вы можете увидеть лучшие мировые коллекции таких брендов как Versace, Chanel, Dolce & Gabbana, Gucci, Emilio Pucci, Armani, Valentino, Ralph Lauren, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Escada, Fendi, St. John, DeBeers, David Yurman, Tiffany & Co, и др.

Следующий городок в нашем маршруте это Сёрфсайд (Surfside), проезжая который, Вы узнаете много занимательных и интересных фактов из истории Флориды.

Заедем в Майами Бич (Miami Beach), идущий от 86-й улицы на севере и заканчивающейся 1-ой улицей на юге, где улицы с 1-ой по 23-ю называются Южным Майами Бич (South Miami Beach). Наш гид обратит Ваше внимание на канал Indian Creek по правую сторону от Вас, где проводится Мировое шоу лодок и яхт, на великолепие частных вилл, расположенных на противоположном берегу. Здесь Вы узнаете историю известного отеля Fontainebleau Miami Beach (бывшего Hilton Fontainebleau).

Далее, мы будем проезжать мимо Школы изучения английского языка (English First) и попадем в район Южного Майами Бич (South Miami Beach). Это место, где жизнь бьёт ключом и днем и ночью. Здесь Вы увидите Театр Джекки Глеазон (Jackie Gleason Theater) и Филармонию New World Symphony, Художественный Музей 🖼 Басс (Bass Museum of Art), Балет Майами (Ballet Miami City), а так же Выставочный Центр (Miami Beach Convention Center). Сделаем с Вами остановку для посещения Мемориала Холокосту (Holocaust Memorial). Наш гид расскажет Вам об истории этого памятника. После, знаменитая Линкольн Роад (Lincoln Road), Мировой Музей Эротики и здание Полиции Майами Бич (где снимался фильм 🎥 «Полицейская Академия»). Через несколько кварталов Вы окажетесь на самой южной точке Майами Бич — South Pointe Park. При выходе на набережную, справа от Вас откроется вид на деловую часть города Майами (Downtown Miami), напротив Вас самый фешенебельный остров 🏝️ в США — Фишер Айленд (Fisher Island), а рядом с Вами один из крупнейших морских портов мира — Miami Sea Port. Здесь же находится первый ресторан в Майами Бич — Joe’s Stone Crab. Несмотря на то, что этот ресторан работает только полгода (с 15 октября по 15 мая), он является одним из самых успешных ресторанов в США. Далее Вы посетите район «Арт Деко». Период застройки Южного Майами Бич 1926—1938 гг. И, в завершение нашей экскурсии 🧭, мы проедем по знаменитой улице Оушен Драйв (Ocean Dr. ), на которой Вы можете встретить мировых знаменитостей, неспеша попивающих кофе во всевозможных уютных кафе. Проедем рядом с отелем Park Central, который принадлежал знаменитому Чикагскому гангстеру Аль Капоне. Далее вилла Casa Casuarina, купленная в 1992 году «Императором моды» Джани Версаче. К сожалению, время нашей короткой экскурсии не позволяет нам остановиться у каждого здания и рассказать историю каждой знаменитости, но у вас есть шанс посетить и другую, более продолжительную 5-ти часовую экскурсию ⛳ по Майами с круизом к домам знаменитостей.