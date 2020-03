Елена и Юрий проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Торжественный въезд в город

Экскурсия начнется с посещения International Drive — одной из самых знаменитых улиц, которая была создана специально для гостей города. Вы будете проезжать мимо тематических парков Discovery Cove, Sea World и аквапарков Aquatica и Volcano Bay, оснащенных огромным количеством удивительных и разнообразных водных горок и аттракционов, которые поразят ваше воображение.

Музеи, парки, аттракционы

Вас ждет знаменитый музей «Believe it or not» и комплекс интерактивных аттракционов «Wonder Works», а затем вы посетите один из самых больших в мире центров — Orange County Convention Center, где проходят выставки, семинары и другие важные мероприятия. Далее вы отправитесь на оживленную площадь Point of Orlando, где расположились уютные кафе, магазины, кинотеатры, бары и дискотеки. На площади часто проводят выступления артистов и разнообразные шоу. Проезжая по главной высокоскоростной трассе I-4, вы сможете полюбоваться потрясающими живописными видами этого чудесного города и увидеть такие достопримечательности, как стадион «Amway Arena», гигантский комплекс парков развлечений «Universal Studios», а также городок City Walk.

Сердце Орландо

Мы отвезем вас в центр Орландо, где вы сможете прогуляться по его исторической части и посетить крупный бизнес-центр. Вы проедете по улице Church Street Station, которая напомнит вам декорации из известных вестернов, посетите историческое озеро Eola, с которым связана легенда происхождения Орландо, познакомитесь с потрясающей архитектурой небоскребов Орландо, а также проедете по главной улице — Orange Ave. Во время путешествия вы услышите интересные факты о достопримечательностях и истории города.

Мир Диснея

В завершении экскурсии вы отправитесь в волшебный мир Диснея в парке Downtown Disney, где прогуляетесь по улочкам Мира Сказок и покатаетесь по озеру на необычных лодочках. В парке вы сможете пообедать в кафе «Rain Forest Cafe» или «T-Rex», оформленных в стиле джунглей с подвижными фигурами животных. Там же вас ждет комплекс дискотек, ночных клубов и шоу Pleasure Island, многоэтажный комплекс компьютерных технологий и игр «Disney Quest», «House of Blues», «Cirque du Soleil» и многие другие интересные развлечения.