Елена и Юрий проводит ещё 5 экскурсий

  1. США
  2. Экскурсии

  3. Орландо — мировая столица тематических парков и развлечений!

Провести насыщенный и познавательный день без стресса и спешки

Елена и Юрий
Задать вопрос
Елена и Юрий – представитель гидов
Во вселенной развлечений Орландо очень трудно самостоятельно сориентироваться так, чтобы спланировать оптимальный для себе маршрут и получить удовольствие от этого удивительного города.

С нами вы увидите его самые интересные и знаменитые достопримечательности, посетите любопытные и необычные места Орландо и познакомитесь с концепцией всех его главных тематических парков.
$290 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Орландо — мировая столица тематических парков и развлечений!
Орландо — мировая столица тематических парков и развлечений!

Что вас ожидает

Торжественный въезд в город
Экскурсия начнется с посещения International Drive — одной из самых знаменитых улиц, которая была создана специально для гостей города. Вы будете проезжать мимо тематических парков Discovery Cove, Sea World и аквапарков Aquatica и Volcano Bay, оснащенных огромным количеством удивительных и разнообразных водных горок и аттракционов, которые поразят ваше воображение.

Музеи, парки, аттракционы
Вас ждет знаменитый музей «Believe it or not» и комплекс интерактивных аттракционов «Wonder Works», а затем вы посетите один из самых больших в мире центров — Orange County Convention Center, где проходят выставки, семинары и другие важные мероприятия. Далее вы отправитесь на оживленную площадь Point of Orlando, где расположились уютные кафе, магазины, кинотеатры, бары и дискотеки. На площади часто проводят выступления артистов и разнообразные шоу. Проезжая по главной высокоскоростной трассе I-4, вы сможете полюбоваться потрясающими живописными видами этого чудесного города и увидеть такие достопримечательности, как стадион «Amway Arena», гигантский комплекс парков развлечений «Universal Studios», а также городок City Walk.

Сердце Орландо
Мы отвезем вас в центр Орландо, где вы сможете прогуляться по его исторической части и посетить крупный бизнес-центр. Вы проедете по улице Church Street Station, которая напомнит вам декорации из известных вестернов, посетите историческое озеро Eola, с которым связана легенда происхождения Орландо, познакомитесь с потрясающей архитектурой небоскребов Орландо, а также проедете по главной улице — Orange Ave. Во время путешествия вы услышите интересные факты о достопримечательностях и истории города.

Мир Диснея
В завершении экскурсии вы отправитесь в волшебный мир Диснея в парке Downtown Disney, где прогуляетесь по улочкам Мира Сказок и покатаетесь по озеру на необычных лодочках. В парке вы сможете пообедать в кафе «Rain Forest Cafe» или «T-Rex», оформленных в стиле джунглей с подвижными фигурами животных. Там же вас ждет комплекс дискотек, ночных клубов и шоу Pleasure Island, многоэтажный комплекс компьютерных технологий и игр «Disney Quest», «House of Blues», «Cirque du Soleil» и многие другие интересные развлечения.

Организационные детали

  • Мы заберем вас из любого отеля, расположенного в Орландо.
  • Дополнительные расходы: билеты в музей «Believe it or not» — $20.
Орландо — мировая столица тематических парков и развлечений!
Орландо — мировая столица тематических парков и развлечений!
Орландо — мировая столица тематических парков и развлечений!
Орландо — мировая столица тематических парков и развлечений!
Орландо — мировая столица тематических парков и развлечений!
Орландо — мировая столица тематических парков и развлечений!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена и Юрий
Елена и Юрий
Более 10 лет мы с командой проводим экскурсии в Майами. С удовольствием покажем вам этот замечательный город, познакомим с его главными достопримечательностями и особенностями, поделимся интересными фактами об истории, культуре и жителях Майами. Все туры проводим по уникальным маршрутам с посещением самых интересных мест: — Обзорная экскурсия по Майами с круизом к островам знаменитостей; — Заповедник Эверглейдс и Индейская деревня Миккосуки; — Львиное Сафари; — Космический Центр НАСА; — Ки Уэст; — Парки Орландо и мн. др. Кроме этого, организуем рыбалку, отдых на яхте, круизы на Багамы и Карибы
Напишите мне

Елена и Юрий проводит ещё 5 экскурсий

Майами — американская ВенецияМайами — американская ВенецияМайами — американская Венеция
$250 за экскурсию
4 часа
8 отзывов
Город солнца, водных просторов, белоснежных яхт и миллионеров
Майами — самый любимый и популярный курорт Америки. Вы побываете в знаменитом историческом районе Арт-Деко, на самой известной улице Оушен Драйв, заедете в финансовый центр Даунтаун, посмотрите на отель Фонтенблю, в котором останавливались почти все президенты США. Прогуляетесь по набережной, узнаете, где живут и отдыхают многие знаменитости, совершите круиз по заливу Бискейн, с которого открывается прекрасный вид на город, порт и острова с роскошными домами. А еще вы сможете померить кроссовки Форреста Гампа и встретите необычный «воздушный трамвайчик».
Индейская резервация и заповедник ЭверглейдсИндейская резервация и заповедник ЭверглейдсИндейская резервация и заповедник Эверглейдс
$350 за экскурсию
6 часов
8 отзывов
История коренных американских индейцев и дикая природа Флориды
Вам предстоит познакомиться с красивой природой Флориды и захватывающей историей коренных американских индейцев, о жизни которых рассказывал в своих книгах Фенимор Купер. Помните, «Оцеола, вождь Семинолов»? Вы побываете в индейских резервациях на болотах, увидите этнические жилища, узнаете о культуре и быте «непокоренного народа», порадуете себя настоящим кубинским кофе и сможете приобрести замысловатые изделия ручной работы.
Космическое путешествие в Центр НАСАКосмическое путешествие в Центр НАСАКосмическое путешествие в Центр НАСА
$570 за экскурсию
12 часов
2 отзыва
Поражающие воображение зрелища и история американской космонавтики
Путешествие в мир космонавтики в центре НАСА — не просто экскурсия. Это шанс обрести настолько сильные впечатления, что они останутся с вами на всю жизнь. Вы получите массу теоретических знаний, узнаете интересные факты об истории полетов в космос, увидите вживую легендарные экспонаты, среди которых самая крупная ракета в мире, проедете по закрытой охраняемой зоне и откроете фантастическое воображение реального будущего. Центр находится всего в 3,5 часах от Майами, и раз вы оказались во Флориде — непременно стоит выделить один из дней на эту поездку.
Выдающиеся арт-районы МайамиВыдающиеся арт-районы МайамиВыдающиеся арт-районы Майами
$290 за экскурсию
4 часа
Познакомиться с современным искусством города
На прогулке по трем самым ярким арт-районам Майами вы познакомитесь с современным искусством во всех его проявлениях, начиная от фотографии и скульптуры, заканчивая граффити и стрит-арт объектами. Посетите несколько крупных галерей и музеев, осмотрите ярко раскрашенные фасады и узнаете о нынешних тенденциях андеграундной стороны Майами.
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-УэстПутешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-УэстПутешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст
$570 за экскурсию
12 часов
Посетить самую южную точку США и проникнуться духом старой Флориды
Флорида Кис — россыпь островов в Атлантическом океане, связанных между собой мостами. Это одно из самых красивейших мест на нашей планете: фантастические коралловые рифы, свежий бриз, чарующий аромат мангровых зарослей, вкус традиционного лимонного пирога — все это вам предстоит увидеть, попробовать и почувствовать в нашем путешествии! Вы проведете насыщенный день в самом южном городе США, зайдете в уютные магазины и фирменные рестораны, прогуляетесь дорогами Хэмингуея, а вечером насладитесь потрясающим зрелищем захода солнца.

Выбирайте и другие экскурсии в Майами

Музеи и искусствоВсеОбзорныеНеобычные маршрутыИндивидуальныеДля детейНа автомобилеИстория и архитектураВ другой городЗа городомПешком