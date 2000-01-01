Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

Зоопарк расположен к юго-западу от даунтауна Майами. Здесь содержится большое разнообразие животных из Африки, Азии, Австралии.

Животные сгруппированы по географическому принципу и проживают в максимально естественных для них условиях. Звери обычно ограждены рвом, поэтому никаких заборов и проволок в зоопарке Майами нет. Чтобы подобраться к животным поближе предусмотрены тоннели, отделяющие вас от животных толстым стеклом.

Прогуливаясь вы увидите жирафов, слонов, крокодилов, змей, гигантских выдр, шимпанзе, кенгуру, бегемотов, свиней, медведей, гиен, носорогов, тигров, львов, леопардов и многих, многих других зверей. В зоопарке обитают более 2000 животных, размещенных на сотне экспозиционных участков.

Территоия зоопарка настолько огромна, что вам потребуется целый день, чтобы полностью обойти его. Если вы устали то можно воспользоваться монорельсовой дорогой, а так же взять в аренду велосипед или велоколяску на 4-х человек.

Вся инфраструктура продумана до мелочей. В зоопарке много зелени, затененных мест, фонтанчиков. По всей протяженности зоопарка растут пальмы 🌴, деревья 🌳, цветы и тропические растения. Для детей предусмотрены игровые площадки и мини зоопарк.