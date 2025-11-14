Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
Погулять по одному из самых богемных районов Нью-Йорка и прикоснуться к его истории
Начало: У Триумфальной арки
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Верхнему Манхэттену и Гарлему: от джаза до истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нью-Йорка, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры с личным гидом
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
$500 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИзабелла14 ноября 2025Алена очень милая и приятная собеседница. Хотелось бы более информативной экскурсии.
- ВВиталий10 ноября 2025Как настаивает сам Андрей, это не экскурсия - это прогулка по городу, который он знает и любит. Познавательно, интересно, в хорошем темпе. Отличная прогулка.
- ЕЕлена3 ноября 2025Марина - профессионал своего дела! И очень интересный человек! Великолепная экскурсия!!! Приедем в Нью-Йорк - обязательно будем просить Марину еще и еще показать и рассказать! Кладезь знаний!!! Спасибо огромное!!!
- РРоман29 октября 2025Марина, спасибо большое за такие экскурсии, за новые знания и впечатления.
Особенно хочу сказать спасибо за увлекательную экскурсию по Гарлему. Это
- ННина26 октября 2025Спасибо Артему за увлекательную и красивую прогулку.
- ЕЕлена16 октября 2025После экскурсии с Аленой, город становится твоим другом, понятным и близким)). Очень хорошая подача материала, приятная речь. Рекомендую
- ННиколац10 октября 2025Молодчик 👍, интересно, доходчиво,
Рекомендую не один день на изучение Нью-Йорка
- ААлександр3 октября 2025Редко пишу отзывы, ну тут прям вау! Очень интересно и с душой Алена делится знаниями и полезной информацией. Очень понравилась экскурсия. От души рекомендую Алену! 🫶
- ТТатьяна1 сентября 2025Огромное спасибо Марине за чудесную экскурсию! Эта экскурсия была в первую очередь для моей мамы, и Марина учла все наши
- ААлексей27 августа 2025Спасибо Андрей за проведенную интересную экскурсию!
- ААлександр26 августа 2025Марина, превосходный гид. Увлекательная и интересная экскурсия по не стандартным туристическим маршрутам и местам. В Нью Йорке мы были в
- OOlesia5 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересных фактов о районах Бруклина.
- ААнатолий18 июля 2025Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️
- ННаталья17 июля 2025Спасибо Андрею! Отлично познакомил нас с Нью-Йорком! Экскурсия прошла на одном дыхании) я бы это назвала приятной прогулкой!
- ДДмитрий3 июля 2025Андрей отличный гид.
Хорошо знает Нью-Йорк, профессионален, отличный собеседник, готов делать экскурсию исходя из ваших предпочтений.
Рекомендую.
- ММария2 июля 2025Очень интересная экскурсия, все понравилось
- ВВика24 июня 2025Прекрасная прогулка по нетривиальным местам с очень красивой архитектурой.
- ННаталия8 июня 2025Дуже рекомендую! Фаховий гід,ми були в неспішному Нью Йорку,заглядали,спостерігали життя людей,їх речей,було цікаво,не напряжно,а гід -профі своєї справи! Рекомендуємо всі!
Очень
- ЕЕкатерина6 июня 2025Хотим выразить огромную благодарность Марине за незабываемую экскурсию по Верхнему Манхеттену!
Марина не только показала нашей семье самые знаковые места района,
- ССветлана4 июня 2025Мы с мужем приехали в Нью- Йорк на 3 дня. Елена-лучший из всех экскурсоводов,которые проводили нам экскурсии в Америке! Она
