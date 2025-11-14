Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 7 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Нетуристический Нью-Йорк
Пешая
4.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 3 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Пешая
1 час
16 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
Погулять по одному из самых богемных районов Нью-Йорка и прикоснуться к его истории
Начало: У Триумфальной арки
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$321 за всё до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Пешая
3.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
На машине
4.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Верхнему Манхэттену и Гарлему: от джаза до истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нью-Йорка, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры с личным гидом
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
$500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Изабелла
    14 ноября 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Алена очень милая и приятная собеседница. Хотелось бы более информативной экскурсии.
  • В
    Виталий
    10 ноября 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Как настаивает сам Андрей, это не экскурсия - это прогулка по городу, который он знает и любит. Познавательно, интересно, в хорошем темпе. Отличная прогулка.
  • Е
    Елена
    3 ноября 2025
    Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
    Марина - профессионал своего дела! И очень интересный человек! Великолепная экскурсия!!! Приедем в Нью-Йорк - обязательно будем просить Марину еще и еще показать и рассказать! Кладезь знаний!!! Спасибо огромное!!!
  • Р
    Роман
    29 октября 2025
    Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
    Марина, спасибо большое за такие экскурсии, за новые знания и впечатления.
    Особенно хочу сказать спасибо за увлекательную экскурсию по Гарлему. Это
    читать дальше

    было очень интересно и познавательно. Если бы не вы, то мы бы не узнали эту грань Нью-Йорка. Всем рекомендую эту экскурсию и Марину как профессионала своего дела, который искренне любит то о чем рассказывает.
    Благодарю!

  • Н
    Нина
    26 октября 2025
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Спасибо Артему за увлекательную и красивую прогулку.
  • Е
    Елена
    16 октября 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    После экскурсии с Аленой, город становится твоим другом, понятным и близким)). Очень хорошая подача материала, приятная речь. Рекомендую
  • Н
    Николац
    10 октября 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Молодчик 👍, интересно, доходчиво,
    Рекомендую не один день на изучение Нью-Йорка
    Молодчик 👍, интересно, доходчиво,
    Рекомендую не один день на изучение Нью-Йорка
  • А
    Александр
    3 октября 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Редко пишу отзывы, ну тут прям вау! Очень интересно и с душой Алена делится знаниями и полезной информацией. Очень понравилась экскурсия. От души рекомендую Алену! 🫶
  • Т
    Татьяна
    1 сентября 2025
    Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
    Огромное спасибо Марине за чудесную экскурсию! Эта экскурсия была в первую очередь для моей мамы, и Марина учла все наши
    читать дальше

    пожелания и адаптировала маршрут под нас, так как маме сложно долго ходить. Я очень благодарна за такт, заботу и была так рада видеть мамины светящиеся глаза! При этом, хотя я сама уже несколько раз до этого бывала в Нью Йорке, я тоже открыла для себя много нового и интересного и увидела город с другой стороны)) Отдельное спасибо нашему водителю Вадиму - кажется, он знает волшебные секретные пути, чтобы никогда не попадать в пробки, везде успевать и быть всегда рядом, если мы устали ходить и хотели бы продолжить экскурсию в машине. Однозначно и горячо рекомендую Марину и ее команду!

  • А
    Алексей
    27 августа 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Спасибо Андрей за проведенную интересную экскурсию!
  • А
    Александр
    26 августа 2025
    Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
    Марина, превосходный гид. Увлекательная и интересная экскурсия по не стандартным туристическим маршрутам и местам. В Нью Йорке мы были в
    читать дальше

    четвертый раз но после экскурсии представления о Нью Йорке дополнялись большим количеством новых впечатлений новыми фактами совершенно не похожими на общепринятые. Наша семь в восторге, даже дети подростки, не просто выдержали 4,5 часовую экскурсию, а с удовольствием в ней участвовали, спасибо большое Марине и ее мужу!

  • O
    Olesia
    5 августа 2025
    Бруклин не хуже, чем Манхэттен
    Нам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересных фактов о районах Бруклина.
    читать дальше

    Он показал нам множество классных и модных мест, что было особенно важно для нас. Мы остались в полном восторге и с уверенностью можем рекомендовать экскурсию с ним всем, кто хочет узнать Бруклин с другой, стильной и живой стороны!

    
  • А
    Анатолий
    18 июля 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️
    
  • Н
    Наталья
    17 июля 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Спасибо Андрею! Отлично познакомил нас с Нью-Йорком! Экскурсия прошла на одном дыхании) я бы это назвала приятной прогулкой!
  • Д
    Дмитрий
    3 июля 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Андрей отличный гид.
    Хорошо знает Нью-Йорк, профессионален, отличный собеседник, готов делать экскурсию исходя из ваших предпочтений.
    Рекомендую.
  • М
    Мария
    2 июля 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Очень интересная экскурсия, все понравилось
  • В
    Вика
    24 июня 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Прекрасная прогулка по нетривиальным местам с очень красивой архитектурой.
  • Н
    Наталия
    8 июня 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Дуже рекомендую! Фаховий гід,ми були в неспішному Нью Йорку,заглядали,спостерігали життя людей,їх речей,було цікаво,не напряжно,а гід -профі своєї справи! Рекомендуємо всі!

    Очень
    читать дальше

    рекомендую! Профессиональный гид, мы были в неспешном Нью-Йорке, заглядывали, наблюдали жизнь людей, их вещей, было интересно, не напряжно, а гид - профи своего дела! Рекомендуем все!

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
    Хотим выразить огромную благодарность Марине за незабываемую экскурсию по Верхнему Манхеттену!
    Марина не только показала нашей семье самые знаковые места района,
    читать дальше

    но и рассказала множество интересных историй и фактов, которые оживили наш визит. Её глубокие знания культуры и истории Америки сделали каждую остановку не просто осмотром достопримечательностей, а настоящим погружением в атмосферу города.
    Особенно приятно было, что Марина учла наши интересы и сделала акцент на тех местах, которые были наиболее интересны именно нам.
    Марина также была очень внимательна к нашим потребностям: она подстраивала маршрут под наше время и отвечала на все вопросы, делая экскурсию максимально информативной и увлекательной.
    Рекомендуем Марину всем без исключения! Её экскурсия станет прекрасным дополнением к вашему визиту в Нью-Йорк и оставит самые приятные воспоминания.

    
  • С
    Светлана
    4 июня 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Мы с мужем приехали в Нью- Йорк на 3 дня. Елена-лучший из всех экскурсоводов,которые проводили нам экскурсии в Америке! Она
    читать дальше

    проводила нам 2 пешеходных экскурсии-Обзорную по Манхэттену(в основном мы ознакомились с Даунтауном) На следующий день мы,по совету Елены осмотрели Мидлтаун(она нам выписала все объекты и мы по Гугл картам с легкостью прошли весь маршрут! На 3й день с утра Елена очень нам помогла, специально,приехав пораньше,-оплатила своей картой остаток суммы за вторую гостиницу,в которую мы переселились(у нас был только кэш,а в гостиницах его,вообще,не принимают). Затем провела нам интереснейшую экскурсию по не туристическому Нью-Йорку! Там все улочки переплетаются-поэтому без гида не обойтись! Благодаря Елене мы влюбились в Манхэттен- а именно там расположены все основные достопримечательности! Елена -большой профессионал! Очень интересное,живое повествование с детальным описанием и интересными историями,связанными с прошлым и настоящим этого чудесного города,соединившем в себе много стилей и культур! После 2й экскурсии мы посетили новую,самую высокую смотровую площадку и ресторан,который по совету Елены,мы заказали предварительно.. и оттуда тоже наслаждались шикарными видами! Из ресторана,вход на смотровую площадку-бесплатный! Я рекомендую Елену не только,как очень профессионального гида,но и как очень современную девушку,которая может классно сфотографировать,на удачно выбранных локациях,посоветовать новинки(нам она рассказала об умных очках,которые недавно появились в Америке), а так же очень душевного человека,готового всегда прийти на помощь и дать советы,помимо экскурсионной программы! Мы очень благодарны за такую теплую встречу! Так же Елена интересовалась нашими делами,после отъезда из Нью-Йорка, зная как нам сложно путешествовать по Америке без языка и карт! Всем рекомендую провести время в Нью-Йорке с Еленой,которая влюбит Вас в этот город,т. к. сама от него «без ума»!

    

