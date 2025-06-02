Мои заказы

Колумбийский университет – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 8 экскурсий в категории «Колумбийский университет» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Нетуристический Нью-Йорк
Пешая
4.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 3 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Пешая
1 час
16 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
Погулять по одному из самых богемных районов Нью-Йорка и прикоснуться к его истории
Начало: У Триумфальной арки
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Нестандартное путешествие по Нью-Йорку
На машине
4 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нестандартное путешествие по Нью-Йорку
На автомобиле по районам, которые откроют вам всю суть города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$490 за всё до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Пешая
3.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Пешая
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$290 за всё до 5 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Пешая
5 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Увидеть максимум достопримечательностей в самом центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 июня 2025
    Нестандартное путешествие по Нью-Йорку
    Дата посещения: 1 июня 2025
    Нам очень понравилась экскурсия с Дмитрием! Мы не в первый раз в Нью-Йорке, но посетили места, которые еще не удавалось
    читать дальше

    увидеть. Кроме того, Дмитрий был очень внимателен к нашим пожеланиям и изменил маршрут согласно им. Очень большое преимущество автомобильной экскурсии, что за 3.5 часа можно увидеть значительно больше. Выйти, прогуляться и сделать фотографии тоже была возможность. Однозначно рекомендуем Нестандартный тур по Нью-Йорку.

  • е
    евгений
    5 декабря 2025
    Нестандартное путешествие по Нью-Йорку
    Дима, молодец! Нам все понравилось!
  • И
    Изабелла
    14 ноября 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Алена очень милая и приятная собеседница. Хотелось бы более информативной экскурсии.
  • В
    Виталий
    10 ноября 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Как настаивает сам Андрей, это не экскурсия - это прогулка по городу, который он знает и любит. Познавательно, интересно, в хорошем темпе. Отличная прогулка.
  • Н
    Наталья
    7 ноября 2025
    Нестандартное путешествие по Нью-Йорку
    Сегодня у меня состоялась экскурсия по Нью-Йорку вместе с Дмитрием — и я хочу отметить, что впечатления остались самые приятные.
    читать дальше

    Дмитрий оказался очень приятным, лёгким в общении человеком, с которым время пролетело совершенно незаметно)

    Мне особенно понравилось, что экскурсия была идеально сбалансированной: не было перегруженности фактами или бесконечным потоком информации — всё рассказывалось легко, интересно и доступно. Четыре часа пролетели как одно мгновение.

    Я также очень оценила то, что Дмитрий услышал мои пожелания. Это мой первый визит в Нью-Йорк, и мне хотелось просто познакомиться с городом, почувствовать его атмосферу. Дмитрий проявил гибкость, адаптировал маршрут под мои интересы и сделал всё, чтобы поездка получилась именно такой, как я хотела. Он показал мне разные районы Манхэттена, рассказал об их особенностях и помог увидеть город живым и многогранным!

    Я замечательно провела время и с удовольствием рекомендую Дмитрия как гида, который умеет чувствовать гостей и делать экскурсию по-настоящему комфортной и интересной.

    Сегодня у меня состоялась экскурсия по Нью-Йорку вместе с Дмитрием — и я хочу отметить, что
  • Н
    Нина
    26 октября 2025
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Спасибо Артему за увлекательную и красивую прогулку.
  • Е
    Елена
    16 октября 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    После экскурсии с Аленой, город становится твоим другом, понятным и близким)). Очень хорошая подача материала, приятная речь. Рекомендую
  • Н
    Николац
    10 октября 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Молодчик 👍, интересно, доходчиво,
    Рекомендую не один день на изучение Нью-Йорка
    Молодчик 👍, интересно, доходчиво,
    Рекомендую не один день на изучение Нью-Йорка
  • А
    Александр
    3 октября 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Редко пишу отзывы, ну тут прям вау! Очень интересно и с душой Алена делится знаниями и полезной информацией. Очень понравилась экскурсия. От души рекомендую Алену! 🫶
  • А
    Алексей
    27 августа 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Спасибо Андрей за проведенную интересную экскурсию!
  • А
    Анастасия
    6 августа 2025
    Нестандартное путешествие по Нью-Йорку
    Большое спасибо Дмитрию за организацию потрясающей экскурсии! Все чётко, быстро и организованно! Посмотрели с удовольствием семьёй достопримечательности Нью Йорка. Гид Борис профессионал своего дела. Очень интересно ведёт экскурсию, знает историю! Мы в восторге! От души рекомендуем! Вам Дмитрий огромная благодарность!
    Большое спасибо Дмитрию за организацию потрясающей экскурсии! Все чётко, быстро и организованно! Посмотрели с удовольствием семьёй
  • И
    Ильина
    20 июля 2025
    Нестандартное путешествие по Нью-Йорку
    Все прошло супер! Договорились быстро, на следующий день Дмитрий ждал на машине у отеля! Была обзорная с остановками. Было очень интересно слушать а так же узнавать много нового о Нью-Йорке! Очень познавательная экскурсия!
    Рекомендуем 👍
  • А
    Анатолий
    18 июля 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️
    Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️
  • Н
    Наталья
    17 июля 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Спасибо Андрею! Отлично познакомил нас с Нью-Йорком! Экскурсия прошла на одном дыхании) я бы это назвала приятной прогулкой!
  • Д
    Дмитрий
    3 июля 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Андрей отличный гид.
    Хорошо знает Нью-Йорк, профессионален, отличный собеседник, готов делать экскурсию исходя из ваших предпочтений.
    Рекомендую.
  • М
    Мария
    2 июля 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Очень интересная экскурсия, все понравилось
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2025
    Нестандартное путешествие по Нью-Йорку
    Очень интересная экскурсия! Дмитрий замечательный собеседник и интересный рассказчик! Спасибо большое!
  • В
    Вика
    24 июня 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Прекрасная прогулка по нетривиальным местам с очень красивой архитектурой.
  • Е
    Екатерина
    23 июня 2025
    Многоликий Нью-Йорк
    Лена нестандартный гид, хороший рассказчик, легко найти общий язык. Учла все пожелания, особенно с учетом того, что мы были с тремя детьми:) всем понравилась экскурсия-прогулка!
  • D
    DMITRII
    22 июня 2025
    Нестандартное путешествие по Нью-Йорку
    Лучший!
    Лучший!

