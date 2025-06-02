читать дальше

Дмитрий оказался очень приятным, лёгким в общении человеком, с которым время пролетело совершенно незаметно)



Мне особенно понравилось, что экскурсия была идеально сбалансированной: не было перегруженности фактами или бесконечным потоком информации — всё рассказывалось легко, интересно и доступно. Четыре часа пролетели как одно мгновение.



Я также очень оценила то, что Дмитрий услышал мои пожелания. Это мой первый визит в Нью-Йорк, и мне хотелось просто познакомиться с городом, почувствовать его атмосферу. Дмитрий проявил гибкость, адаптировал маршрут под мои интересы и сделал всё, чтобы поездка получилась именно такой, как я хотела. Он показал мне разные районы Манхэттена, рассказал об их особенностях и помог увидеть город живым и многогранным!



Я замечательно провела время и с удовольствием рекомендую Дмитрия как гида, который умеет чувствовать гостей и делать экскурсию по-настоящему комфортной и интересной.