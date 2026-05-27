Знакомство с Нью-Йорком: Мидтаун Манхэттен

Пройти по аллее, где гулял Кевин Маккалистер, и посмотреть на Центральный вокзал из «Мадагаскара»
Вы увидите классический Нью-Йорк за одну прогулку: от Центрального парка и Пятой авеню до Таймс-сквер, небоскрёбов и Хай-Лайн. Идеальный пешеходный маршрут, объединяющий главные достопримечательности города.
Описание экскурсии

Центральный парк и отель «Плаза»

Вы узнаете историю создания Центрального парка (Central Park) и его главные легенды. Пройдёте по живописной аллее, где гулял Кевин Маккаллистер из фильма «Один дома — 2». Зайдёте внутрь знаменитого отеля, где он жил.

Пятая авеню и небоскрёбы

Гуляем по улице с бутиками, историческими отелями и Рокфеллер-центром. Далее на нашем пути Центральный вокзал (Grand Central) — «такой большой и такой центральный», как говорили герои «Мадагаскара».

Вы увидите:

  • публичную библиотеку
  • Брайант-парк (Bryant park)
  • небоскрёб Крайслер (Chrysler)
  • Эмпайр-Стейт-Билдинг (Empire State Building)

Таймс-сквер

Проходим «перекрёсток мира», который называли «Великим белым путём». Вы поймёте, почему это место завораживает днём и ночью.

Челси и парк Хай-Лайн

Перемещаемся в район Челси пешком, на метро, такси или велорикше. Гуляем по Хай-Лайн (High Line Park) на месте бывшей железной дороги. Вы узнаете, как пути превратились в модную локацию города.

Челси-маркет

Расскажу, что здесь находилось раньше, покажу штаб-квартиру Google и заглянем в Старбакс Резёрв (Starbucks Reserve).

Организационные детали

В стоимость не входит кофе-пауза и проезд на общественном транспорте в Челси

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Гранд-Арми-Плаза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я лицензированный гид, влюблённая в Нью-Йорк. Когда я только приехала, я была как турист — много гуляла, разглядывала фасады, подмечала мелочи, а потом дома читала об увиденном. Постепенно мои наблюдения
читать дальше

превратились в увлекательные прогулки, которые сначала я проводила для друзей и родных. А затем получила лицензию гида, чтобы делиться этим с другими. Мои маршруты проходят по самым атмосферным районам города — Челси, Гринвич-Виллидж, Нижний Манхэттен. Мы будем говорить о современном искусстве, архитектуре, скрытых деталях улиц, истории зданий и людях, которые здесь жили и творили. Нью-Йорк разговаривает со всеми на своём языке. Со мной он говорит языком искусства, истории и архитектуры. Я с радостью стану вашим проводником, чтобы вместе услышать поэтику Нью-Йорка.

