Вы увидите классический Нью-Йорк за одну прогулку: от Центрального парка и Пятой авеню до Таймс-сквер, небоскрёбов и Хай-Лайн. Идеальный пешеходный маршрут, объединяющий главные достопримечательности города.

Описание экскурсии

Центральный парк и отель «Плаза»

Вы узнаете историю создания Центрального парка (Central Park) и его главные легенды. Пройдёте по живописной аллее, где гулял Кевин Маккаллистер из фильма «Один дома — 2». Зайдёте внутрь знаменитого отеля, где он жил.

Пятая авеню и небоскрёбы

Гуляем по улице с бутиками, историческими отелями и Рокфеллер-центром. Далее на нашем пути Центральный вокзал (Grand Central) — «такой большой и такой центральный», как говорили герои «Мадагаскара».

Вы увидите:

публичную библиотеку

Брайант-парк (Bryant park)

небоскрёб Крайслер (Chrysler)

Эмпайр-Стейт-Билдинг (Empire State Building)

Таймс-сквер

Проходим «перекрёсток мира», который называли «Великим белым путём». Вы поймёте, почему это место завораживает днём и ночью.

Челси и парк Хай-Лайн

Перемещаемся в район Челси пешком, на метро, такси или велорикше. Гуляем по Хай-Лайн (High Line Park) на месте бывшей железной дороги. Вы узнаете, как пути превратились в модную локацию города.

Челси-маркет

Расскажу, что здесь находилось раньше, покажу штаб-квартиру Google и заглянем в Старбакс Резёрв (Starbucks Reserve).

Организационные детали

В стоимость не входит кофе-пауза и проезд на общественном транспорте в Челси