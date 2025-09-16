Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Душанбе: город традиций и современности
Погрузитесь в атмосферу Душанбе, где Восток встречается с современностью. Посетите музеи, мечети и базары, ощутите дух таджикской столицы
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
€52
€65 за всё до 7 чел.
