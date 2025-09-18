Мои заказы

Национальная библиотека Таджикистана – экскурсии в Душанбе

Найдено 4 экскурсии в категории «Национальная библиотека Таджикистана» в Душанбе на русском языке
Обзорная экскурсия-знакомство с Душанбе
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия-знакомство с Душанбе
Увидеть ключевые локации столицы Таджикистана и ощутить национальный колорит
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
20 532 ₽ за всё до 3 чел.
Душанбе - сердце Таджикистана
Пешая
7.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе - сердце Таджикистана
Ощутить атмосферу солнечной столицы, вдохнуть душистые специи и увидеть главное
Начало: У монумента Исмоили Сомони
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
от €193 за всё до 10 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Уловить непередаваемый характер города и понять его душу
Завтра в 11:00
18 сен в 09:00
4889 ₽ за всё до 10 чел.
Дорогами Великого шёлкового пути
На машине
На микроавтобусе
5 часов
-
10%
Индивидуальная
Дорогами Великого шёлкового пути
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Душанбе
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
от 8712 ₽9679 ₽ за человека

