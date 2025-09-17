Мои заказы

Парк Национального флага – экскурсии в Душанбе

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк Национального флага» в Душанбе на русском языке, цены от 193 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Гуляем по Душанбе
Пешая
3 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
6355 ₽ за всё до 10 чел.
Душанбе - сердце Таджикистана
Пешая
7.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе - сердце Таджикистана
Ощутить атмосферу солнечной столицы, вдохнуть душистые специи и увидеть главное
Начало: У монумента Исмоили Сомони
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
от €193 за всё до 10 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Уловить непередаваемый характер города и понять его душу
Завтра в 11:00
18 сен в 09:00
4889 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Пешая
3.5 часа
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
5084 ₽6355 ₽ за всё до 7 чел.

