Индивидуальная
до 6 чел.
Душанбе: город традиций и современности
Погрузитесь в атмосферу Душанбе, где Восток встречается с современностью. Посетите музеи, мечети и базары, ощутите дух таджикской столицы
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
-
9%
Индивидуальная
Дорогами Великого шёлкового пути
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Душанбе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €90
€99 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Уловить непередаваемый характер города и понять его душу
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
€50 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Национальный музей Таджикистана»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в сентябре 2025
Сейчас в Душанбе в категории "Национальный музей Таджикистана" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 150 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Национальный музей Таджикистана», 4 ⭐ отзыва, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь