узнаю. Маршрут выбирала не я, программу не изучала. Но тут случилось (не сразу) просто Вау! Много раз видела это в фильмах и сериалах, теперь сама побывала в таком месте, когда на лодке подплываешь то к одному продавцу, то к другому. Увидела базар вдоль узкой железной дороги: толпа, куча народу, идти невозможно, только протискиваться. А потом резко палатки закрываются, дорога пустеет, все затихает, потому что в 5 см от тебя поедет поезд. А следом как будто ничего не было: оживлённая улица, куча народу, лавки, лавки, продавцы с товаром и едой. Сама река Квай очень красивая. Вообще не верилось, что она настоящая, казалось, что это все нарисовано. Обедали с видом на реку, очень вкусно. Спали в домиках на воде и было слышно, как шумит вода, а когда мимо шли люди, казалось, что это землетрясение. Но это не помешало хорошо выспаться. Непередаваемые впечатления. Массаж выбрали тайский. У них тут совсем другая техника, не такая как в Бангкоке, Паттайе. Руки на след день перестали болеть, хотя в основном массировали ноги.

Второй день прошёл как обычная экскурсия без колорита: горячие источники, магазины, водопады и обед с русской кухней.

Мне очень понравилось. Как хорошо, что есть место, куда можно хотя бы раз в жизни приехать, увидеть эту красоту и такие яркие краски.