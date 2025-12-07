-
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда - от древних храмов до термальных источников
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
$72
$102 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
Увидеть настоящий Таиланд на экскурсии из Бангкока
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$72
$102 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Лучшие места в окрестностях Бангкока
Дёрнуть дракона за хвост, пережить извержение вулкана креветок и встретить закат в тайской Венеции
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$98 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по окрестностям Бангкока
Путешествие по уникальным местам Бангкока: розовый храм Дракона, рынок на ж/д путях и плавучий рынок. Узнайте о тайских традициях и мистических преданиях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$449 за всё до 4 чел.
