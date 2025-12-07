Мои заказы

Река Квай – экскурсии в Бангкоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Река Квай» в Бангкоке, цены от $72, скидки до 29%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
На автобусе
13 часов
-
29%
14 отзывов
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда - от древних храмов до термальных источников
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
$72$102 за человека
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
На машине
На микроавтобусе
11 часов
-
29%
8 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
Увидеть настоящий Таиланд на экскурсии из Бангкока
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$72$102 за человека
Лучшие места в окрестностях Бангкока
На машине
11 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучшие места в окрестностях Бангкока
Дёрнуть дракона за хвост, пережить извержение вулкана креветок и встретить закат в тайской Венеции
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$98 за человека
Невероятные окрестности Бангкока на авто
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по окрестностям Бангкока
Путешествие по уникальным местам Бангкока: розовый храм Дракона, рынок на ж/д путях и плавучий рынок. Узнайте о тайских традициях и мистических преданиях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$449 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 декабря 2025
    Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
    Незабываемая поездка! Спасибо!
    Незабываемая поездка! Спасибо!
  • К
    Кристина
    2 декабря 2025
    Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
    Трип для тех, кто как и мы, оказавшись в Бангкоке, захотел увидеть не только город, но и дикую природу. Думали
    читать дальше

    поехать в подобное путешествие самостоятельно, но сейчас уже точно ясно, что самим бы так точно не получилось.

    Очень удобный автобус, удобный формат и классный гид (нас сопровождал Руслан, мега-позитивный и приятный рассказчик)

    Маршрут организован прекрасно, не успеваешь расхлебениться и не приходится думать, чем себя занять.

    На водопаде мы выбрали не долгое купание, а долгий хайкинг, что тоже круто! Красивые виды и невероятная природа!

    В отеле берите номер на воде — классные виды, сон под звуки воды. Массаж и баню тоже берите — очень хорошо. Остались только приятные впечатления!)

    Ну и сплав тоже интересное занятие, не отказывайте себе в этом!)

    Спасибо организаторам и нашему гиду!)

    Трип для тех, кто как и мы, оказавшись в Бангкоке, захотел увидеть не только город, ноТрип для тех, кто как и мы, оказавшись в Бангкоке, захотел увидеть не только город, ноТрип для тех, кто как и мы, оказавшись в Бангкоке, захотел увидеть не только город, ноТрип для тех, кто как и мы, оказавшись в Бангкоке, захотел увидеть не только город, ноТрип для тех, кто как и мы, оказавшись в Бангкоке, захотел увидеть не только город, ноТрип для тех, кто как и мы, оказавшись в Бангкоке, захотел увидеть не только город, ноТрип для тех, кто как и мы, оказавшись в Бангкоке, захотел увидеть не только город, ноТрип для тех, кто как и мы, оказавшись в Бангкоке, захотел увидеть не только город, ноТрип для тех, кто как и мы, оказавшись в Бангкоке, захотел увидеть не только город, ноТрип для тех, кто как и мы, оказавшись в Бангкоке, захотел увидеть не только город, но
  • Л
    Лера
    2 декабря 2025
    Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
    (отзыв от мамы)
    Экскурсия на Квай с гидом Тиана. Поехала с некоторым скепсисом, что экскурсия будет как экскурсия: что-то посмотрю, что-то
    читать дальше

    узнаю. Маршрут выбирала не я, программу не изучала. Но тут случилось (не сразу) просто Вау! Много раз видела это в фильмах и сериалах, теперь сама побывала в таком месте, когда на лодке подплываешь то к одному продавцу, то к другому. Увидела базар вдоль узкой железной дороги: толпа, куча народу, идти невозможно, только протискиваться. А потом резко палатки закрываются, дорога пустеет, все затихает, потому что в 5 см от тебя поедет поезд. А следом как будто ничего не было: оживлённая улица, куча народу, лавки, лавки, продавцы с товаром и едой. Сама река Квай очень красивая. Вообще не верилось, что она настоящая, казалось, что это все нарисовано. Обедали с видом на реку, очень вкусно. Спали в домиках на воде и было слышно, как шумит вода, а когда мимо шли люди, казалось, что это землетрясение. Но это не помешало хорошо выспаться. Непередаваемые впечатления. Массаж выбрали тайский. У них тут совсем другая техника, не такая как в Бангкоке, Паттайе. Руки на след день перестали болеть, хотя в основном массировали ноги.
    Второй день прошёл как обычная экскурсия без колорита: горячие источники, магазины, водопады и обед с русской кухней.
    Мне очень понравилось. Как хорошо, что есть место, куда можно хотя бы раз в жизни приехать, увидеть эту красоту и такие яркие краски.

    (отзыв от мамы)(отзыв от мамы)(отзыв от мамы)(отзыв от мамы)(отзыв от мамы)(отзыв от мамы)
  • А
    Анна
    13 ноября 2025
    Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
    Это как выезд на природу большой компанией на выходные) Море эмоций и впечатлений! Рекомендую!
    Это как выезд на природу большой компанией на выходные) Море эмоций и впечатлений! Рекомендую!Это как выезд на природу большой компанией на выходные) Море эмоций и впечатлений! Рекомендую!Это как выезд на природу большой компанией на выходные) Море эмоций и впечатлений! Рекомендую!Это как выезд на природу большой компанией на выходные) Море эмоций и впечатлений! Рекомендую!Это как выезд на природу большой компанией на выходные) Море эмоций и впечатлений! Рекомендую!Это как выезд на природу большой компанией на выходные) Море эмоций и впечатлений! Рекомендую!Это как выезд на природу большой компанией на выходные) Море эмоций и впечатлений! Рекомендую!
  • А
    Анна
    13 ноября 2025
    Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
    Необыкновенной красоты природа: многоуровневые горные водопады, реки, джунгли. Спасибо Леониду за организацию! Он был постоянно на связи и помогал решать
    читать дальше

    любые вопросы. Интересная, насыщенная и разнообразная программа. Необыкновенный плавучий отель на воде, тайский массаж, термальные источники оставили незабываемые впечатления. Качаться вечером в гамаке, слушать журчание воды и звуки природы было невероятным удовольствием! С нами все путешествие были русский гид Татьяна и тайский гид Би, которая с первой минуты окружила нас заботой и вниманием. Спасибо!

    Необыкновенной красоты природа: многоуровневые горные водопады, реки, джунгли. Спасибо Леониду за организацию! Он был постоянно наНеобыкновенной красоты природа: многоуровневые горные водопады, реки, джунгли. Спасибо Леониду за организацию! Он был постоянно наНеобыкновенной красоты природа: многоуровневые горные водопады, реки, джунгли. Спасибо Леониду за организацию! Он был постоянно наНеобыкновенной красоты природа: многоуровневые горные водопады, реки, джунгли. Спасибо Леониду за организацию! Он был постоянно на
  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2025
    Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
    Хотелось бы высказать не просто мнение, а объявить благодарность организаторам экскурсии. Информацию по экскурсии предоставили структурировано, быстро и подробно, я
    читать дальше

    о даже вопросов и не осталось. Сразу стало понятно, что мы в надежных руках. Всегда на связи и предвосхищали возможные вопросы-доп траты, одежда, режим остановок, температура в автобусе и прочие. С гидом несказанно повезло. Молодой, улыбчивый, ответственный ДЭН сразу расположил к себе, ответил на все вопросы по экскурсии и не только, создавал дружескую атмосферу в автобусе и заряжал энергией и задором во время купаний в реке. Он не гидом был для нас, а тем кто в компании «ведет стол», даже самые серьезные и зажатые люди охотно общались и веселились со слонами в процессе купания. Рассказы были увлекательными, как будто он только что сам узнал об интересных фактах и с удовольствием делится историей своего путешествия с друзьями, влюбляя нас в эту прекрасную страну. Это талант-однозначно!!!! Спасибо 🫶

    Хотелось бы высказать не просто мнение, а объявить благодарность организаторам экскурсии. Информацию по экскурсии предоставили структурированоХотелось бы высказать не просто мнение, а объявить благодарность организаторам экскурсии. Информацию по экскурсии предоставили структурированоХотелось бы высказать не просто мнение, а объявить благодарность организаторам экскурсии. Информацию по экскурсии предоставили структурировано
  • В
    Виктория
    11 октября 2025
    Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
    Во время пребывания в Бангкоке запланировали путешествие на реку Квай 08.10.2025. Нашим гидом был Равиль-эрудированный рассказчик и великолепный собеседник. Маршрут
    читать дальше

    насыщен эмоциями и очень хорошо продуман, не утомляет. Рынок складывающихся зонтов, плавучий рынок наполнены экзотикой страны. Сочетание природной красоты национального парка с многоуровневым водопадом, уведенной птицей-носорогом и посещение буддийского храма добавило колорит в поездке. Ночевка в плавучих домиках с гамаками на террасе была в уютном живописном отеле. Посещение русской баньки с шикарным паром, бамбуковами вениками, печкой из жадеита оставило яркое впечатление. За что Равилю отдельное огромное спасибо!!!! Хочется вернуться, когда завершится отделка хамама. Он уже великолепен! Для сплава по реке поднимают вверх по течению, а потом в жилетах плывём вниз к отелю. Главное, чтоб получить удовольствие от приключения- не бояться прыгнуть в воду с плота. Река после дождя была полноводной, чистой, теплой и не глубокой. Рекомендуем!!! Рекомендуем!!! Рекомендуем!!!

    Во время пребывания в Бангкоке запланировали путешествие на реку Квай 08.10.2025. Нашим гидом был Равиль-эрудированный рассказчикВо время пребывания в Бангкоке запланировали путешествие на реку Квай 08.10.2025. Нашим гидом был Равиль-эрудированный рассказчикВо время пребывания в Бангкоке запланировали путешествие на реку Квай 08.10.2025. Нашим гидом был Равиль-эрудированный рассказчикВо время пребывания в Бангкоке запланировали путешествие на реку Квай 08.10.2025. Нашим гидом был Равиль-эрудированный рассказчикВо время пребывания в Бангкоке запланировали путешествие на реку Квай 08.10.2025. Нашим гидом был Равиль-эрудированный рассказчикВо время пребывания в Бангкоке запланировали путешествие на реку Квай 08.10.2025. Нашим гидом был Равиль-эрудированный рассказчикВо время пребывания в Бангкоке запланировали путешествие на реку Квай 08.10.2025. Нашим гидом был Равиль-эрудированный рассказчикВо время пребывания в Бангкоке запланировали путешествие на реку Квай 08.10.2025. Нашим гидом был Равиль-эрудированный рассказчик
  • В
    Виктория
    13 августа 2025
    Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
    Елена — фантастический гид. Превосходная программа. Рекомендую
  • М
    Марат
    5 августа 2025
    Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
    Очень интересное и насыщенное мероприятие. Отличное время провождение, природа🔥🔥🔥. Организационные моменты на высшем уровне. Еда отличная, массажи качественные, катание и
    читать дальше

    купание со слонами балдежно. Шикарный гид Елена, ей отдельная благодарность, знает практически все, рассказывает интересно. Без внимания не останетесь.
    Рекомендую, не пожалеете!!!!!

    Очень интересное и насыщенное мероприятие. Отличное время провождение, природа🔥🔥🔥. Организационные моменты на высшем уровне. Еда отличнаяОчень интересное и насыщенное мероприятие. Отличное время провождение, природа🔥🔥🔥. Организационные моменты на высшем уровне. Еда отличнаяОчень интересное и насыщенное мероприятие. Отличное время провождение, природа🔥🔥🔥. Организационные моменты на высшем уровне. Еда отличнаяОчень интересное и насыщенное мероприятие. Отличное время провождение, природа🔥🔥🔥. Организационные моменты на высшем уровне. Еда отличнаяОчень интересное и насыщенное мероприятие. Отличное время провождение, природа🔥🔥🔥. Организационные моменты на высшем уровне. Еда отличная
  • Н
    Наталья
    31 июля 2025
    Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
    Гид Елена, мне кажется ее знания затмят любой ИИ. Манеры, хорошо поставленная речь, старалась уделить внимание каждому из гостей, шесть звезд из пяти доступных. Великолепно.
  • А
    Андрей
    15 июля 2025
    Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
    Очень классная экскурсия! Великолепные места, отличная организации и работа гида. Очень понравилось.
  • К
    Кирилл
    26 мая 2025
    Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
    Доброго времени суток!
    Очень рекомендую экскурсию на реку Квай.
    Это было незабываемо🔥
    Очень быстро забронировал, сразу же дали всю информацию.
    Леониду-большое спасибо✊🏾
    С нами на экскурсии был Равиль-ТОП-Человек!
    Все супер-круто
    Рекомендую
  • Д
    Диана
    20 мая 2025
    Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
    Просто замечательнейшее место. Не передать словами как всё красиво!
    Гид Никита обладает широкими познаниями о Таиланде, её культуре и традициях. Речь
    читать дальше

    четкая, понятная, когда поступали вопросы, то на всё отвечал.
    Рекомендую включить эту экскурсию в свои планы, природа шикарна, думаю это необходимо увидеть своими глазами.

    Просто замечательнейшее место. Не передать словами как всё красиво!Просто замечательнейшее место. Не передать словами как всё красиво!Просто замечательнейшее место. Не передать словами как всё красиво!Просто замечательнейшее место. Не передать словами как всё красиво!Просто замечательнейшее место. Не передать словами как всё красиво!
  • С
    Сергей
    25 марта 2025
    Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
    Экскурсия потрясающая!
    Во-первых, всё было отлично организовано. Леонид постоянно на связи по WhatsApp, и сразу отвечает на любые вопросы. Были чёткие
    читать дальше

    инструкции о том как добраться до точки сбора в Бангкоке. Автобус пришёл вовремя. И на всём протяжении экскурсии соблюдался чёткий график. Не возникло никаких организационных накладок. Замечательный гид Татьяна. Сколько всего интересного рассказала! Чувствуется, что человек не отбывает номер, а знает и любит Тайланд, и умеет о нём рассказать.
    Программа очень интересная. И что приятно, то в каждой локации предоставляют оптимальное количество времени. Нет никакой гонки и спешки, как это часто бывает на коллективных экскурсиях.
    Автобус комфортный. Номер в отеле на ночевке тоже комфортный. Очень вкусный ужин в отеле. Причём, можно подходить к шведскому столу неограниченное количество раз в течение вечера.
    За отдельную небольшую плату можно заказать баню и массаж. Эти процедуры тоже добавили хорошего впечатления к поездке. Так что, твёрдая пятёрка. А минусов я не нашёл.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Река Квай»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
  2. Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
  3. Лучшие места в окрестностях Бангкока
  4. Невероятные окрестности Бангкока на авто
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Китайский квартал
  2. Самое главное
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
  9. Набережная
  10. Храм Рассвета (Ват Арун)
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Река Квай" можно забронировать 4 экскурсии от 72 до 449 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Река Квай», 45 ⭐ отзывов, цены от $72. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль