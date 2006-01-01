Эта легкая и неутомительная программа идеально подойдет для тех, кто не любит рано вставать и хочет увидеть не старинный, а красивый современный Бангкок. Вы начнете экскурсию ⛳ с обеда в уникальном японском ресторане, где официантами будут не живые люди, а роботы. Находится он вдалеке от туристических троп, наверное поэтому про него знают нет так много туристов. Робот подъезжает, что-то мурлычит, кокетливо моргает глазками и ставит перед вами заказанные блюда. Выполнив свою функцию, уезжает и встает на свое место. Еще роботы иногда танцуют 💃, машут длиннющими руками и вертятся в разные стороны. Невероятное ощущение.

Вкусно пообедав, Вы отправитесь в развлекательный центр «Сиам Парагон», где Вам предстоит посещение самого крупного океанариума в Юго-Восточной Азии. Это не просто океанариум, это живой кусочек океана в самом сердце многомиллионного города. На площади размером с футбольный стадион 🏟️ обитает 30 000 морских жителей. Внутренняя инфраструктура продумана до каждого кубического сантиметра и обеспечивает полный эффект присутствия, погружения и соучастия в жизни подводного мира.

Рядом с океанариумом находится замечательный музей 🖼 мадам Тюссо. Это музей гениально выполненных восковых фигур, на которых можно не только посмотреть, но и сфотографироваться, обняться и даже поцеловаться с ними. Среди экспонатов музея Вы встретите Двида Бэкхема, Мао Дзедуна, Барака Обаму и даже….. Владимира Путина. Уникальная возможность сфотографироваться с Президентом России! Желающие могут за не большую доплату заменить посещение океанариума на посещение данного музея.

Вдоволь насладившись видами морских обитателей или восковых знаменитостей, Вы отправитесь в речной порт, откуда Вам предстоит отправиться в круиз по вечернему Бангкоку на шикарном круизном лайнере «Принцесса Сиама». Во время круиза Вас ожидают вкусный ужин и музыкальная развлекательная программа.

И последнее место, которое Вы посетите в рамках данной экскурсии 🧭 — это бар 🍹 на крыше одного из самых высоких зданий Юго-Восточной Азии «Лебуа Хотел». Именно здесь проходили съемки всемирно известного голливудского фильма «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок». Сюда приходят не за грандиозной трапезой, а за коктейлями, которые можно потягивать с видом на грандиозный ночной Бангкок. Круговая барная стойка с подсветкой располагается прямо под открытым небом. Заказав аперитив и закуски, не оставайтесь сидеть на месте, а отправляйтесь гулять 👣 с камерой по обдуваемой ветерком площадке, с которой отлично виден весь мерцающий огнями ночной мегаполис.