А Алексей

Очень понравилось. Было время 3 часа: успели всё: покормить слонов и жирафов, народу было мало, все животные были доступны. Конечно покормили и потом съели крокодилов. Шоу достаточно стандартное (возможно такое ощущение, так как смотрел уже 3 раз его)