Индивидуальная
до 6 чел.
Крокодиловая ферма и шоу крокодилов
Начало: Холл Вашего отеля
«На территории крокодиловой фермы расположен красивый парк: тропические деревья, бонсаи, цветы, скалы и древние камни»
Расписание: Ежедневно
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
1800 ฿ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Круиз по островам Паттайи со снорклингом, подводной съёмкой и питанием (всё включено)
А также отдых на пляже Нонг Рам и посещение черепашьей фермы
Начало: У вашего отеля
«14:00 — посещение черепашьей фермы на закрытой военной территории»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
$92 за человека
Билеты
Змеиная ферма и шоу змей
Начало: Холл Вашего отеля
«Змеиная ферма в Паттайе — уникальное место, где можно вблизи увидеть экзотических и ядовитых змей Таиланда, узнать об их особенностях, поведении и местах обитания»
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
1400 ฿ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Очень понравилось. Было время 3 часа: успели всё: покормить слонов и жирафов, народу было мало, все животные были доступны. Конечно покормили и потом съели крокодилов. Шоу достаточно стандартное (возможно такое ощущение, так как смотрел уже 3 раз его)
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Всего 3 отзыва в Паттайе в категории "На ферму"
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Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На ферму»
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в августе 2026
Сейчас в Паттайе в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 92 до 1800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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