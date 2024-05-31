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с батутов, катание на надувной горке, рыбалка и плавание с маской у коралловых рифов.



Обед в формате шведского стола включает BBQ из курицы и свинины, национальный суп Том Ян, жаркое из курицы и овощей, Пад Тай, а также свежие фрукты.



Важно помнить о возрастных и медицинских ограничениях: дети от 5 лет, пожилые люди старше 65 лет и беременные женщины могут испытывать дискомфорт. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор