Морская прогулка на яхте «Серенити»

Насладитесь морской прогулкой на яхте «Серенити» с посещением островов, рыбалкой, снорклингом и обедом шведский стол. Идеально для всей семьи
Отличная морская прогулка на яхте «Серенити» в Паттайе станет незабываемым приключением для всей семьи.

Участники смогут посетить три острова, где их ждут песчаные пляжи, чистая морская вода и множество развлечений: прыжки
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с батутов, катание на надувной горке, рыбалка и плавание с маской у коралловых рифов.

Обед в формате шведского стола включает BBQ из курицы и свинины, национальный суп Том Ян, жаркое из курицы и овощей, Пад Тай, а также свежие фрукты.

Важно помнить о возрастных и медицинских ограничениях: дети от 5 лет, пожилые люди старше 65 лет и беременные женщины могут испытывать дискомфорт. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏝️ Посещение трех островов
  2. 🎣 Рыбалка
  3. 🏊 Снорклинг у коралловых рифов
  4. 🍽️ Обед шведский стол
  5. 🌞 Идеально для всей семьи

Что можно увидеть

  • Остров Обезьян
  • Коралловые рифы
Морская прогулка на яхте «Серенити»
Морская прогулка на яхте «Серенити»
Морская прогулка на яхте «Серенити»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Яхт-клуб Оушен Марина
  • Остров Ко Пай
  • Остров Ко Рин
  • Остров Ко Клет Кео

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

  • Посещение 3 островов, где отдыхающие могут высадиться на пляж острова, попрыгать с 7 метрового батута в море, прокатится с 8 метровой надувной горки, заняться SUB-бордингом, половить рыбу, поплавать с маской и трубкой у коралловых рифов или просто отдохнуть на катамаране.
  • Обед шведский стол, который включает в себя: BBQ из курицы и свинины, национальный суп Том Ян, жаркое из курицы, жаркое из овощей, Пад Тай (жареный рис с яйцом), овощи и фрукты (арбуз, ананас). Важная информация • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор.
  • Есть ограничения (условный запрет) по возрасту и здоровью: - дети +5; - пожилые 65+; - беременные женщины на любом сроке; - не рекомендуются людям с заболеваниями позвоночника и сердца.

Ежедневно

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)3 450 ฿
Детский (от 3 до 12 лет)1 800 ฿

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Яхт-клуб Оушен Марина
  • Остров Ко Пай
  • Остров Ко Рин
  • Остров Ко Клет Кео
Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • Входные билеты
  • Рыбалка
  • Маски и трубки для снорклинга
  • Обед
  • Одно полотенце на человека
  • Входные билеты для посещения островов
  • Корм для обезьян
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор
  • Есть ограничения (условный запрет) по возрасту и здоровью:
  • Дети +5
  • Пожилые +65
  • Беременные женщины на любом сроке
  • Не рекомендуются людям с заболеваниями позвоночника и сердца
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
31 мая 2024
Отличная яхта, отличный персонал, хорошие локации и активности на них! Для такого состава участников - 20 чел. более чем достаточно места! Отдельное спасибо за обед - очень все вкусно! В-целом, понравилась экскурсия.

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