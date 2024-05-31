Отличная морская прогулка на яхте «Серенити» в Паттайе станет незабываемым приключением для всей семьи.
Участники смогут посетить три острова, где их ждут песчаные пляжи, чистая морская вода и множество развлечений: прыжки
Участники смогут посетить три острова, где их ждут песчаные пляжи, чистая морская вода и множество развлечений: прыжки
5 причин купить эту экскурсию
- 🏝️ Посещение трех островов
- 🎣 Рыбалка
- 🏊 Снорклинг у коралловых рифов
- 🍽️ Обед шведский стол
- 🌞 Идеально для всей семьи
Что можно увидеть
- Остров Обезьян
- Коралловые рифы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Яхт-клуб Оушен Марина
- Остров Ко Пай
- Остров Ко Рин
- Остров Ко Клет Кео
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Посещение 3 островов, где отдыхающие могут высадиться на пляж острова, попрыгать с 7 метрового батута в море, прокатится с 8 метровой надувной горки, заняться SUB-бордингом, половить рыбу, поплавать с маской и трубкой у коралловых рифов или просто отдохнуть на катамаране.
- Обед шведский стол, который включает в себя: BBQ из курицы и свинины, национальный суп Том Ян, жаркое из курицы, жаркое из овощей, Пад Тай (жареный рис с яйцом), овощи и фрукты (арбуз, ананас). Важная информация • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор.
- Есть ограничения (условный запрет) по возрасту и здоровью: - дети +5; - пожилые 65+; - беременные женщины на любом сроке; - не рекомендуются людям с заболеваниями позвоночника и сердца.
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|3 450 ฿
|Детский (от 3 до 12 лет)
|1 800 ฿
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Яхт-клуб Оушен Марина
- Остров Ко Пай
- Остров Ко Рин
- Остров Ко Клет Кео
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Входные билеты
- Рыбалка
- Маски и трубки для снорклинга
- Обед
- Одно полотенце на человека
- Входные билеты для посещения островов
- Корм для обезьян
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор
- Есть ограничения (условный запрет) по возрасту и здоровью:
- Дети +5
- Пожилые +65
- Беременные женщины на любом сроке
- Не рекомендуются людям с заболеваниями позвоночника и сердца
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
31 мая 2024
Отличная яхта, отличный персонал, хорошие локации и активности на них! Для такого состава участников - 20 чел. более чем достаточно места! Отдельное спасибо за обед - очень все вкусно! В-целом, понравилась экскурсия.
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