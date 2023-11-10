Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи

Посетить таинственные пещерные храмы, искупаться в изумрудном озере и погулять по горной долине

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Провинция Чонбури — фантастический регион, куда пока не добрались толпы туристов.

Приглашаем исследовать её вместе! Вы посетите древние пещеры, в которых расположены буддийские храмы. Полюбуетесь озером с кувшинками и многоуровневым водопадом.

Искупаетесь в кристально чистой горной воде и попадёте по подземному природному тоннелю в «затерянный мир».
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Ближайшие даты:
10
ноя
13
ноя
15
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17
ноя
20
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22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 1 насыщенный день вы:

  • Посетите храм Ват Луанг Пи Сам с пещерой драгоценных камней
  • Погуляете по горной долине и понаблюдаете за пасущимися овечками
  • Отыщете затерянный в джунглях лесной храм, окружённый озёрами с кувшинками и водопадом
  • Прокатитесь на лодке или пройдёте по природному подземному тоннелю (зависит от сезона)
  • Искупаетесь в изумрудном горном озере под пятиуровневым водопадом
  • Прикоснётесь к древним ритуалам в мерцающей пещере с золотым Буддой

В середине программы вас ждёт обед в тайском стиле.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • В стоимость всё включено: транспорт, обед, входные билеты
  • В сезон дождей мы преодолеваем подземный тоннель на лодках, в сухой сезон — пешком

в понедельник, среду и пятницу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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