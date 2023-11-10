Посетить таинственные пещерные храмы, искупаться в изумрудном озере и погулять по горной долине
Провинция Чонбури — фантастический регион, куда пока не добрались толпы туристов.
Приглашаем исследовать её вместе! Вы посетите древние пещеры, в которых расположены буддийские храмы. Полюбуетесь озером с кувшинками и многоуровневым водопадом.
Искупаетесь в кристально чистой горной воде и попадёте по подземному природному тоннелю в «затерянный мир».
Приглашаем исследовать её вместе! Вы посетите древние пещеры, в которых расположены буддийские храмы. Полюбуетесь озером с кувшинками и многоуровневым водопадом.
Искупаетесь в кристально чистой горной воде и попадёте по подземному природному тоннелю в «затерянный мир».
Ближайшие даты:
10
ноя
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13
ноя
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15
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17
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20
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22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 1 насыщенный день вы:
- Посетите храм Ват Луанг Пи Сам с пещерой драгоценных камней
- Погуляете по горной долине и понаблюдаете за пасущимися овечками
- Отыщете затерянный в джунглях лесной храм, окружённый озёрами с кувшинками и водопадом
- Прокатитесь на лодке или пройдёте по природному подземному тоннелю (зависит от сезона)
- Искупаетесь в изумрудном горном озере под пятиуровневым водопадом
- Прикоснётесь к древним ритуалам в мерцающей пещере с золотым Буддой
В середине программы вас ждёт обед в тайском стиле.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- В стоимость всё включено: транспорт, обед, входные билеты
- В сезон дождей мы преодолеваем подземный тоннель на лодках, в сухой сезон — пешком
в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 321 туриста
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир: с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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