Что вас ждет

Остров является самым крупным из Бамбуковых островов, расположенных примерно в 23 километрах от береговой линии. С Бамбуковым островом нет организованного морского сообщения, на нем нет магазинов или ресторанов, а для посещения пляжей на нем требуется специальное разрешение ВМФ Таиланда, под опекой которого находятся все Бамбуковые острова. Особенностью острова является нетронутость, целостность и обилие морской природы, которую тщательно охраняют. Изюминкой, которая делает этот остров любимым для многих людей, является очень чистая, бирюзовая морская вода. Плюс ко всему, песчаный пляж здесь очень белый и чистый, простирающийся насколько хватает глаз, поверхность песка гладкая и мягкая. Это наименее оживленный из всех островов поблизости Паттайи. Во время тура вы можете весь день провести на пляже или, по желанию, бесплатно поучаствовать в активных частях программы. Купание в море, снорклинг, наблюдение за коралловыми рифами, рыбалка в открытом море, катание на таблетке и прогулки по красивому белому песчаному пляжу с красивыми видами на море — все это ждет вас в этой программе. Если вы устали от приключенческих мероприятий, значит пришло время сделать перерыв и немного подзарядиться. Улов рыболовов будет приготовлен на углях, а если рыбалка не удалась, не беда, вас ждет сытный горячий обед. Важно знать• Из соображений безопасности дети во время движения катера должны быть на руках у родителей.

При посещении острова рекомендуем брать с собой коралки либо фиксируемые тапки, чтобы не пораниться о кораллы или морских ежей.