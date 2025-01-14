Хотите увидеть красивое море и чистую воду, но не хотите ехать очень далеко? Бамбуковый остров — секретная туристическая достопримечательность недалеко от Паттайи, подходящая для однодневной поездки, которая позволит вам в полной мере вдохнуть атмосферу моря, сделать крутые фотографии и похвастаться перед друзьями в социальных сетях.
Описание водной прогулки
Что вас ждет
Остров является самым крупным из Бамбуковых островов, расположенных примерно в 23 километрах от береговой линии. С Бамбуковым островом нет организованного морского сообщения, на нем нет магазинов или ресторанов, а для посещения пляжей на нем требуется специальное разрешение ВМФ Таиланда, под опекой которого находятся все Бамбуковые острова. Особенностью острова является нетронутость, целостность и обилие морской природы, которую тщательно охраняют. Изюминкой, которая делает этот остров любимым для многих людей, является очень чистая, бирюзовая морская вода. Плюс ко всему, песчаный пляж здесь очень белый и чистый, простирающийся насколько хватает глаз, поверхность песка гладкая и мягкая. Это наименее оживленный из всех островов поблизости Паттайи. Во время тура вы можете весь день провести на пляже или, по желанию, бесплатно поучаствовать в активных частях программы. Купание в море, снорклинг, наблюдение за коралловыми рифами, рыбалка в открытом море, катание на таблетке и прогулки по красивому белому песчаному пляжу с красивыми видами на море — все это ждет вас в этой программе. Если вы устали от приключенческих мероприятий, значит пришло время сделать перерыв и немного подзарядиться. Улов рыболовов будет приготовлен на углях, а если рыбалка не удалась, не беда, вас ждет сытный горячий обед. Важно знать• Из соображений безопасности дети во время движения катера должны быть на руках у родителей.
При посещении острова рекомендуем брать с собой коралки либо фиксируемые тапки, чтобы не пораниться о кораллы или морских ежей.
вт, ср, чт, пт, сб, вс в 08:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|2750 ฿
|Детский (от 4 до 11 лет)
|1750 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от отеля в Паттайе до скоростного катера и обратно
- Трансфер на скоростном катере от Паттайи до Бамбукового острова
- Плата ВМФ Таиланда за посещение острова
- Сытный обед на пляже
- Бесплатные напитки весь день
- На пляже предоставляются зонты и пляжные маты
- Снаряжение для снорклинга
- Снаряжение для рыбалки с снастями
- Катание на таблетке
- Сапборд
Что не входит в цену
- Профессиональная фотосессия на пляже
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: вт, ср, чт, пт, сб, вс в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Важная информация
- Важно:
- Из соображений безопасности дети во время движения катера должны быть на руках у родителей
- При посещении острова, рекомендуем брать с собой коралки, либо фиксируемые тапки, чтобы не поранится о кораллы или морских ежей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
14 янв 2025
Отличная экскурсия, но хочу сказать что не так быстро добираться, хотя остров находится недалеко от о. Ко-Лана. В 7:45 за нами приехал микроавтобус, потом 30 мин ехали до пирса, мы
А
Анжелика
19 дек 2024
Очень хорошо организовано- машина за нами пришла вовремя, катер домчал нас быстро до острова, на нем кроме нашей группы никого не было! Море чистейшее - лазурно- голубого цвета, красота! Особенное спасибо Ивану и его команде- и накормили, и напоили, и на ватрушке прокатили, всех, кто хотел, все с юмором и по- доброму, наполнили наш день позитивом!
Похожие экскурсии из Паттайи
10 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
26 янв в 08:00
28 янв в 08:00
$83 за человека
6 часов
Водная прогулка
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
10 часов
Индивидуальная
Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
20 фев в 09:00
24 фев в 09:00
от $400 за человека