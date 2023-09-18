Активная экскурсия из Паттайи: Поплавайте на каяке вокруг острова Принцессы
Все это время нашей экскурсии вас будет сопровождать уникальная атмосфера, пропитанная историческими событиями, красотой природы и духом приключений.
Вы сможете ощутить себя частью этой магической страны и создать незабываемые воспоминания, которые будут сопровождать вас всю жизнь.
Так что присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, которое охватывает все аспекты Таиланда: прекрасные острова, святое место, военную историю и местную культуру. Будет незабываемо!
Вы сможете ощутить себя частью этой магической страны и создать незабываемые воспоминания, которые будут сопровождать вас всю жизнь.
Так что присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, которое охватывает все аспекты Таиланда: прекрасные острова, святое место, военную историю и местную культуру. Будет незабываемо!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Остров Принцессы
- Храм Лыанг По Дам
- Кафе «Станция 331»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Остров Принцессы — закрытый военный остров в пограничной зоне
Попасть на который можно только в составе экскурсионной группы. Пусть вас не пугает его серьезный статус! На деле это идиллический остров с чистейшим морем и белоснежным песком. Вы проведёте на нем целый день: вдоволь накупаетесь, поплаваете с маской, прокатитесь на каяке и лодке с прозрачным дном. Всё это уже включено в стоимость.
Встретившись на пирсе, мы отправимся в путешествие на остров Принцессы на уникальном тайском пограничном пароме, в которой нам будет компания военных. Это плавание само по себе станет настоящим приключением, позволяя нам насладиться панорамными видами бирюзовых вод и окружающих островов.
Прибыв на безлюдном острове, мы окунемся в мир спокойствия и красоты. Вас ждет белоснежный песок, приглашающий к прогулкам и расслаблению. Прозрачная вода бирюзового моря притягивает взгляд и искушает нас погрузиться в нее. Вы сможете искупаться, окунуться в прозрачные воды, исследовать подводный мир снорклингом, а может быть, даже отправиться на увлекательное путешествие на каяках или лодке с прозрачным дном, чтобы увидеть потрясающе разнообразную морскую жизнь.
После активного времяпрепровождения на острове, мы будем рады пригласить вас на вкусный обед в тайском стиле. Насладитесь изысканными блюдами, приготовленными с применением свежих местных продуктов. Тайская кухня порадует вас своим разнообразием вкусов и ароматов.
Покинув остров, мы отправимся обратно на пирс и продолжим наше путешествие к храму Лыанг По Дам. Это святое место, где считается, что если загадать в нем материальное желание, оно обязательно сбудется. Почувствуйте мощь и духовное величие этого храма, и позвольте своим мечтам осуществиться в этом древнем месте.
Завершая нашу экскурсию, мы предоставим вам свободное время в кафе «Станция 331», находящемся рядом с музеем старой военной техники и магазином военной амуниции. Вы сможете отдохнуть, наслаждаясь атмосферой кафе и оценить коллекцию исторической военной техники, которая окружает вас.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
пн, ср, пт в 07:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Паром
- Вкусный обед
- Каяки
- Лодка с прозрачным дном
- Маски для снорклинга
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии у вашего отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: пн, ср, пт в 07:30Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 42 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы от туристов
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