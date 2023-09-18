Что вас ожидает:

Остров Принцессы — закрытый военный остров в пограничной зоне

Попасть на который можно только в составе экскурсионной группы. Пусть вас не пугает его серьезный статус! На деле это идиллический остров с чистейшим морем и белоснежным песком. Вы проведёте на нем целый день: вдоволь накупаетесь, поплаваете с маской, прокатитесь на каяке и лодке с прозрачным дном. Всё это уже включено в стоимость.

Встретившись на пирсе, мы отправимся в путешествие на остров Принцессы на уникальном тайском пограничном пароме, в которой нам будет компания военных. Это плавание само по себе станет настоящим приключением, позволяя нам насладиться панорамными видами бирюзовых вод и окружающих островов.

Прибыв на безлюдном острове, мы окунемся в мир спокойствия и красоты. Вас ждет белоснежный песок, приглашающий к прогулкам и расслаблению. Прозрачная вода бирюзового моря притягивает взгляд и искушает нас погрузиться в нее. Вы сможете искупаться, окунуться в прозрачные воды, исследовать подводный мир снорклингом, а может быть, даже отправиться на увлекательное путешествие на каяках или лодке с прозрачным дном, чтобы увидеть потрясающе разнообразную морскую жизнь.

После активного времяпрепровождения на острове, мы будем рады пригласить вас на вкусный обед в тайском стиле. Насладитесь изысканными блюдами, приготовленными с применением свежих местных продуктов. Тайская кухня порадует вас своим разнообразием вкусов и ароматов.

Покинув остров, мы отправимся обратно на пирс и продолжим наше путешествие к храму Лыанг По Дам. Это святое место, где считается, что если загадать в нем материальное желание, оно обязательно сбудется. Почувствуйте мощь и духовное величие этого храма, и позвольте своим мечтам осуществиться в этом древнем месте.

Завершая нашу экскурсию, мы предоставим вам свободное время в кафе «Станция 331», находящемся рядом с музеем старой военной техники и магазином военной амуниции. Вы сможете отдохнуть, наслаждаясь атмосферой кафе и оценить коллекцию исторической военной техники, которая окружает вас.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.