Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы

Активная экскурсия из Паттайи: Поплавайте на каяке вокруг острова Принцессы

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Все это время нашей экскурсии вас будет сопровождать уникальная атмосфера, пропитанная историческими событиями, красотой природы и духом приключений.

Вы сможете ощутить себя частью этой магической страны и создать незабываемые воспоминания, которые будут сопровождать вас всю жизнь.

Так что присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, которое охватывает все аспекты Таиланда: прекрасные острова, святое место, военную историю и местную культуру. Будет незабываемо!
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Остров Принцессы
  • Храм Лыанг По Дам
  • Кафе «Станция 331»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Остров Принцессы — закрытый военный остров в пограничной зоне
Попасть на который можно только в составе экскурсионной группы. Пусть вас не пугает его серьезный статус! На деле это идиллический остров с чистейшим морем и белоснежным песком. Вы проведёте на нем целый день: вдоволь накупаетесь, поплаваете с маской, прокатитесь на каяке и лодке с прозрачным дном. Всё это уже включено в стоимость.
Встретившись на пирсе, мы отправимся в путешествие на остров Принцессы на уникальном тайском пограничном пароме, в которой нам будет компания военных. Это плавание само по себе станет настоящим приключением, позволяя нам насладиться панорамными видами бирюзовых вод и окружающих островов.
Прибыв на безлюдном острове, мы окунемся в мир спокойствия и красоты. Вас ждет белоснежный песок, приглашающий к прогулкам и расслаблению. Прозрачная вода бирюзового моря притягивает взгляд и искушает нас погрузиться в нее. Вы сможете искупаться, окунуться в прозрачные воды, исследовать подводный мир снорклингом, а может быть, даже отправиться на увлекательное путешествие на каяках или лодке с прозрачным дном, чтобы увидеть потрясающе разнообразную морскую жизнь.
После активного времяпрепровождения на острове, мы будем рады пригласить вас на вкусный обед в тайском стиле. Насладитесь изысканными блюдами, приготовленными с применением свежих местных продуктов. Тайская кухня порадует вас своим разнообразием вкусов и ароматов.
Покинув остров, мы отправимся обратно на пирс и продолжим наше путешествие к храму Лыанг По Дам. Это святое место, где считается, что если загадать в нем материальное желание, оно обязательно сбудется. Почувствуйте мощь и духовное величие этого храма, и позвольте своим мечтам осуществиться в этом древнем месте.
Завершая нашу экскурсию, мы предоставим вам свободное время в кафе «Станция 331», находящемся рядом с музеем старой военной техники и магазином военной амуниции. Вы сможете отдохнуть, наслаждаясь атмосферой кафе и оценить коллекцию исторической военной техники, которая окружает вас.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

пн, ср, пт в 07:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Паром
  • Вкусный обед
  • Каяки
  • Лодка с прозрачным дном
  • Маски для снорклинга
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: пн, ср, пт в 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 42 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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