так как переезд из Паттайи в Аюттайю занимает около 3 часов плюс посещение по программе 5 исторических мест-очень не простое мероприятие! НО!!! Все прошло на высшем уровне-считайте побывали в Камбодже) И жара не особо мешала (иногда, конечно, хотелось постоять в тенечке, но где ж его найти?)). И с нами в минивэне были 2 мальчика лет по 11-стойко перенесли всю экскурсию-а это показатель). И внутри храмов действующих побывали-монах за 20 батт повязал ленточку на счастье, и в колодец глубиной метров 10 монетку на желанию тоже бросали-а это не так то просто-надо попасть еще в небольшое углубление посередине-я попала-значить желание сбудется)) И обед состоял из неострых блюд-для меня идеально! Кто хочет насладиться "античностью"-это экскурсия для вас-рекомендую!!))