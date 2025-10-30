Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
Путешествие в формате «всё включено» к руинам одного из самых загадочных городов мира
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
13 дек в 06:30
$94 за человека
Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
$128 за человека
Групповая
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
24 дек в 06:30
25 дек в 06:30
$124 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем30 октября 2025Классная экскурсия
- ООльга10 августа 2025Все прошло отлично
Гид очень интересно рассказывал
Ехали в комфортабельном минивэне, обошли все храмы по списку, впечатления очень хорошие
Благодарю организаторов!
- ААртём17 июля 2025Путешествие для закалённых туристов. Когда мы ездили было очень жарко, но все равно здорово.
В поездке до Аюттайи увлекательный рассказ вёл
- РРоман16 июля 2025Экскурсию однозначно стоит посетить если хотите увидеть (относительно) древние храмы Тайланда. Порадовали ступы 14 века. Русский гид порадовал хорошим знанием
- ММарина5 июля 2025Очень классная экскурсия!
Красивые храмы, интересно рассказывает гид.
- РРегина3 июля 2025Экскурсия насыщенная на впечатления, весьма динамичная, по времени структурирована и четко маршрутизирована.
Забрали из отеля вовремя, микроавтобус был комфортным, русский гид
- ННаталия12 мая 2025Очень довольны экскурсией.
Организация - всё минута в минуту, четкое соблюдение всех обещаний по программе
Контент - много сведений об истории, культуре,
- ЕЕлена26 апреля 2025Спасибо организаторам)
Записались в последний момент, но организаторы оперативно с нами связались, все объяснили и внесли в список группы.
Комфортный транспорт, замечательный рассказчик Тимур и много красивых духовно наполненных мест❤️
- ТТатьяна9 апреля 2025В восторге от экскурсовода Ирины. Её легкая, доходчивая подача просто влюбляет. Я, как человек первый раз в Таиланде, могу теперь
- ММарина27 марта 2025Экскурсия очень понравилась.
Ирина рассказывала очень интересно, отвечала на все вопросы.
Все храмы запомнились по своему.
Спасибо большое.
- ААнастасия27 марта 2025По дороге было много материала в доступном изложении (не как в учебнике истории) про современный Таиланд и историю Аюттайи.
От Паттайи
- ААлександр24 марта 2025Всё отлично и интересно
- ИИгорь16 февраля 2025Экскурсия состоялась в мини - группе 10 человек 5го февраля 2025 года. Мы побывали в королевской резиденции и посетили несколько храмов. Всем рекомендую. Очень интересно.
- ААртем16 февраля 2025Красивые локации, и видно, что гид подкован с исторической точки зрения, но не хватало материала, в частности при прогулках по самим храмам. В остальном вопросов нет.
- ЛЛена16 февраля 2025Отличный тур для краткого знакомства с историей Тайланда - компактно, интересно, комфортно, всё во-время.
Группа была небольшая (8 человек), комфортабельный микроавтобус,
- ИИгнат5 февраля 2025Очень интересно
- ТТанзиля28 января 2025Ребята молодцы. Андрей и тайский коллега Китти. Экскурсия огонь. Рекомендую. Общались скорее не как гид и турист, а как давние друзья. Пообщались обо всем. Спасибо. До встречи.
- ИИрина8 июля 2024Экскурсия включает в себя. Посещение 5 храмовых комплексов.
Руины древнего города Аюттая. Переводится как непобедимый. Но по иронии судьбы,побеждён и разрушен.
Для
- еевгения15 февраля 2024Добрый день!
Мы провели фантастический день с прекрасной командой!) Местный гид-Люся-оказалась прекрасной рассказчицей с хорошим чувством юмора-а это имеет огромное значение,
- ТТатьяна1 февраля 2024Сама тема и исторический материал очень понравились. Дмитрий большой профессионал. Благодаря ему действительно узнала много нового. Спасибо. Организация хорошая. К посещению данную экскурсию очень рекомендую!
