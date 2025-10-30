Мои заказы

Храм Ват Яй Чай Монгкол – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Ват Яй Чай Монгкол» в Паттайе, цены от $94. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
На машине
13 часов
25 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
Путешествие в формате «всё включено» к руинам одного из самых загадочных городов мира
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
13 дек в 06:30
$94 за человека
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
На автобусе
На лодке
На поезде
13 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Пещерный храм, река обезьян, рынок на ж/д и вечерняя прогулка на лодке
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 06:15
13 дек в 06:15
16 дек в 06:15
$128 за человека
Королевский Бангкок: большое путешествие из Паттайи
На автобусе
13 часов
13 отзывов
Групповая
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
24 дек в 06:30
25 дек в 06:30
$124 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    30 октября 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Классная экскурсия
    Классная экскурсия
  • О
    Ольга
    10 августа 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Все прошло отлично
    Гид очень интересно рассказывал
    Ехали в комфортабельном минивэне, обошли все храмы по списку, впечатления очень хорошие
    Благодарю организаторов!
  • А
    Артём
    17 июля 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Путешествие для закалённых туристов. Когда мы ездили было очень жарко, но все равно здорово.
    В поездке до Аюттайи увлекательный рассказ вёл
    читать дальше

    русский гид. Замечательно структурированная речь не утомляла, часто разбавлялась шуткой.
    Ехать относительно долго, но комфортно.
    В самой Аюттайе нас встретил русскоязычный гид-таец. Весёлый, дружелюбный мужчина с хорошим чувством юмора. Хотя иногда было сложно вникать в рассказ, делая поправку на акцент
    Сама программа насыщенная. Нам больше всего понравились буддистские храмы: они действующие и не направлены на то, чтобы ободрать туристов.
    После программы вас будет ждать обед. Конечно же из традиционных тайских блюд. Тут дело вкуса, но мы остались довольны.
    Экскурсия стоит своих денег и однозначно достойна того, чтобы посвятить ей день из своего отпуска

  • Р
    Роман
    16 июля 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Экскурсию однозначно стоит посетить если хотите увидеть (относительно) древние храмы Тайланда. Порадовали ступы 14 века. Русский гид порадовал хорошим знанием
    читать дальше

    истории Тайланда. Тайский гид не порадовал плохим русским, его было сложно слушать. В целом это не проблема если оторваться от группы и осматривать достопримечательности самому.
    9/10

  • М
    Марина
    5 июля 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Очень классная экскурсия!
    Красивые храмы, интересно рассказывает гид.
    Очень классная экскурсия!
Красивые храмы, интересно рассказывает гид.
  • Р
    Регина
    3 июля 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Экскурсия насыщенная на впечатления, весьма динамичная, по времени структурирована и четко маршрутизирована.
    Забрали из отеля вовремя, микроавтобус был комфортным, русский гид
    читать дальше

    очень приветлив и эрудирован по теме экскурсии и не только.
    Обязательно берите с собой спф, очки, головной убор и воду
    Постарайтесь без лишних вещей, ходить придется очень много

    Экскурсия насыщенная на впечатления, весьма динамичная, по времени структурирована и четко маршрутизирована.
Забрали из отеля вовремя, микроавтобус был комфортным, русский гид очень приветлив и эрудирован по теме экскурсии и не только.
Обязательно берите с собой спф, очки, головной убор и воду
Постарайтесь без лишних вещей, ходить придется очень много
  • Н
    Наталия
    12 мая 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Очень довольны экскурсией.
    Организация - всё минута в минуту, четкое соблюдение всех обещаний по программе
    Контент - много сведений об истории, культуре,
    читать дальше

    мифологии и т. д.
    Обаяние и эрудиция гида Сергея, который прекрасно обо всем рассказывал и отвечал на наши многочисленные вопросы
    Тайский гид (к сожалению, не помню имени) тоже произвел приятное впечатление своим энтузиазмом и вовлеченностью
    Маленькое примечание - в непосредственной близости от одной из остановок есть много слонов, и на них катаются. Было бы здорово включить возможность пообщаться со слонами в поездку.
    Спасибо за поездку, всем рекомендую

  • Е
    Елена
    26 апреля 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Спасибо организаторам)
    Записались в последний момент, но организаторы оперативно с нами связались, все объяснили и внесли в список группы.
    Комфортный транспорт, замечательный рассказчик Тимур и много красивых духовно наполненных мест❤️
    Спасибо организаторам)Спасибо организаторам)Спасибо организаторам)Спасибо организаторам)Спасибо организаторам)Спасибо организаторам)Спасибо организаторам)
  • Т
    Татьяна
    9 апреля 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    В восторге от экскурсовода Ирины. Её легкая, доходчивая подача просто влюбляет. Я, как человек первый раз в Таиланде, могу теперь
    читать дальше

    такие вещи рассказать, что не каждый местный, наверно знает)) Я в восторге. Понятно, с шутками, на простом языке. Это сразу располагает. В общем, любовная любовь. Прекрасно проведённый день!

    В восторге от экскурсовода Ирины. Её легкая, доходчивая подача просто влюбляет. Я, как человек первый раз в Таиланде, могу теперь такие вещи рассказать, что не каждый местный, наверно знает)) Я в восторге. Понятно, с шутками, на простом языке. Это сразу располагает. В общем, любовная любовь. Прекрасно проведённый день!
  • М
    Марина
    27 марта 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Экскурсия очень понравилась.
    Ирина рассказывала очень интересно, отвечала на все вопросы.
    Все храмы запомнились по своему.
    Спасибо большое.
  • А
    Анастасия
    27 марта 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    По дороге было много материала в доступном изложении (не как в учебнике истории) про современный Таиланд и историю Аюттайи.
    От Паттайи
    читать дальше

    ехать долго, но по пути была остановка и сам минивэн тоже комфортный.
    Посмотрели несколько храмов. Везде своя история и красота. Понравилось, что толп людей почти нигде нет. И почти везде был тенек, поэтому эта экскурсия не такая изнурительная как храмы Бангкока, например.

    По дороге было много материала в доступном изложении (не как в учебнике истории) про современный Таиланд и историю Аюттайи. От Паттайи ехать долго, но по пути была остановка и сам минивэн тоже комфортный.
Посмотрели несколько храмов. Везде своя история и красота. Понравилось, что толп людей почти нигде нет. И почти везде был тенек, поэтому эта экскурсия не такая изнурительная как храмы Бангкока, например.
  • А
    Александр
    24 марта 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Всё отлично и интересно
  • И
    Игорь
    16 февраля 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Экскурсия состоялась в мини - группе 10 человек 5го февраля 2025 года. Мы побывали в королевской резиденции и посетили несколько храмов. Всем рекомендую. Очень интересно.
  • А
    Артем
    16 февраля 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Красивые локации, и видно, что гид подкован с исторической точки зрения, но не хватало материала, в частности при прогулках по самим храмам. В остальном вопросов нет.
  • Л
    Лена
    16 февраля 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Отличный тур для краткого знакомства с историей Тайланда - компактно, интересно, комфортно, всё во-время.
    Группа была небольшая (8 человек), комфортабельный микроавтобус,
    читать дальше

    по пути "тех"остановка, простой,но вкусный обед (тайская кухня); сопровождающий нас гид Андрей интересно рассказывал и на вопросы отвечал, при этом по темам не прыгал, речь без слов-паразитов - приятно слушать. Посмотрели несколько храмов и узнали не только исторические аспекты,но и нюансы актуальной жизни тайцев, их менталитета, религии.
    Важный момент касательно правил для входа на территорию храмов - одежда должна быть с рукавом и покрывать ноги полностью!

    Отличный тур для краткого знакомства с историей Тайланда - компактно, интересно, комфортно, всё во-время. Группа была небольшая (8 человек), комфортабельный микроавтобус, по пути "тех"остановка, простой,но вкусный обед (тайская кухня); сопровождающий нас гид Андрей интересно рассказывал и на вопросы отвечал, при этом по темам не прыгал, речь без слов-паразитов - приятно слушать. Посмотрели несколько храмов и узнали не только исторические аспекты,но и нюансы актуальной жизни тайцев, их менталитета, религии.
Важный момент касательно правил для входа на территорию храмов - одежда должна быть с рукавом и покрывать ноги полностью!
  • И
    Игнат
    5 февраля 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Очень интересно
    Очень интересно
  • Т
    Танзиля
    28 января 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Ребята молодцы. Андрей и тайский коллега Китти. Экскурсия огонь. Рекомендую. Общались скорее не как гид и турист, а как давние друзья. Пообщались обо всем. Спасибо. До встречи.
    Ребята молодцы. Андрей и тайский коллега Китти. Экскурсия огонь. Рекомендую. Общались скорее не как гид и турист, а как давние друзья. Пообщались обо всем. Спасибо. До встречи.
  • И
    Ирина
    8 июля 2024
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Экскурсия включает в себя. Посещение 5 храмовых комплексов.
    Руины древнего города Аюттая. Переводится как непобедимый. Но по иронии судьбы,побеждён и разрушен.
    Для
    читать дальше

    тех кто любит много ходить,рассматривать древние строения. А посмотреть тут есть на что. В 90е в этих локациях снимали фильм»Мортал Комбат. Смертельная битва»
    Искренне благодарю 🙏 за проведённый день вместе с нами. Гида Романа,и русскоговорящюю тайку Люсю. Видно,что она любит свою работу,много и информативно рассказывает о истории своей страны.
    Для посещения храмовых комплексов,необходим дресс-код. Закрытые плечи,и закрытые колени. Как мужчинам,так и женщинам.
    Для путешествия в историю,необходимо взять с собой воду,головной убор или зонтик,удобную обувь.
    В экскурсию входит вкусный обед,тайской кухни)

    Экскурсия включает в себя. Посещение 5 храмовых комплексов.
Руины древнего города Аюттая. Переводится как непобедимый. Но по иронии судьбы,побеждён и разрушен.
Для тех кто любит много ходить,рассматривать древние строения. А посмотреть тут есть на что. В 90е в этих локациях снимали фильм»Мортал Комбат. Смертельная битва»
Искренне благодарю 🙏 за проведённый день вместе с нами. Гида Романа,и русскоговорящюю тайку Люсю. Видно,что она любит свою работу,много и информативно рассказывает о истории своей страны.
Для посещения храмовых комплексов,необходим дресс-код. Закрытые плечи,и закрытые колени. Как мужчинам,так и женщинам.
Для путешествия в историю,необходимо взять с собой воду,головной убор или зонтик,удобную обувь.
В экскурсию входит вкусный обед,тайской кухни)
  • е
    евгения
    15 февраля 2024
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Добрый день!
    Мы провели фантастический день с прекрасной командой!) Местный гид-Люся-оказалась прекрасной рассказчицей с хорошим чувством юмора-а это имеет огромное значение,
    читать дальше

    так как переезд из Паттайи в Аюттайю занимает около 3 часов плюс посещение по программе 5 исторических мест-очень не простое мероприятие! НО!!! Все прошло на высшем уровне-считайте побывали в Камбодже) И жара не особо мешала (иногда, конечно, хотелось постоять в тенечке, но где ж его найти?)). И с нами в минивэне были 2 мальчика лет по 11-стойко перенесли всю экскурсию-а это показатель). И внутри храмов действующих побывали-монах за 20 батт повязал ленточку на счастье, и в колодец глубиной метров 10 монетку на желанию тоже бросали-а это не так то просто-надо попасть еще в небольшое углубление посередине-я попала-значить желание сбудется)) И обед состоял из неострых блюд-для меня идеально! Кто хочет насладиться "античностью"-это экскурсия для вас-рекомендую!!))

  • Т
    Татьяна
    1 февраля 2024
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Сама тема и исторический материал очень понравились. Дмитрий большой профессионал. Благодаря ему действительно узнала много нового. Спасибо. Организация хорошая. К посещению данную экскурсию очень рекомендую!

