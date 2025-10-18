-
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Паттайи)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда - от древних храмов до термальных источников
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
11 дек в 04:30
$72
$102 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$66 за человека
Водная прогулка
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$87 за человека
Водная прогулка
Морское дискавери в Паттайе: Ко Талу и заповедник «7 островов»
Отдохнуть для пляжах с белоснежным песком, поснорклить среди коралловых рифов и пообедать на берегу
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
13 дек в 08:00
17 дек в 08:00
$110 за человека
Водная прогулка
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Откройте для себя спокойствие и красоту острова Ко Куд. Два дня в окружении природы, снорклинг и огненное шоу - всё это в одном туре
Начало: Забираем с отеля в Паттайе
Расписание: в четверг в 08:00
11 дек в 08:00
18 дек в 08:00
$228 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна18 октября 2025Хорошая экскурсия. Всю работу выполняли 2 таица. Русскоговорящий гид был переводчиком и отдыхал вместе с нами. Спасибо огромное таиским гидам, были очень внимательны и помогали во всех вопросах.
- ААлексей6 апреля 2025Экскурсия понравилась. Брали данную экскурсию, чтобы 1 день поплавать в море и на островах. Каждый раз в Паттайе беру разные
