Вас ждет увлекательное путешествие в волшебный и удивительный мир нетронутых человеком первобытных джунглей, где подземные реки текут из пещер, а на свисающих со скал лианах прыгают обезьяны.
Вы увидите причудливые горы, пройдетесь по лабиринту карстовых пещер и осмотрите каскады изумрудных водопадов.
Вы увидите причудливые горы, пройдетесь по лабиринту карстовых пещер и осмотрите каскады изумрудных водопадов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ждет
Мы отправимся в увлекательное путешествие по национальным паркам Таиланда Кхао Вонг и Кхао Ча Мао. Они расположены рядом друг с другом в паре часов езды от Паттайи. На экскурсии мы побываем в нетронутых человеком джунглях, пройдемся по лабиринту карстовых пещер, увидим обезьян, свисающих со скал на лианах. А еще посмотрим на каскад изумрудных водопадов, где можно расслабиться под шум стекающих потоков воды и покормить огромных рыб.
Организационные моменты
Возьмите с собой:
копию паспорта, • удобную обувь, • фото/видео камеры и зарядные устройства, • головные уборы, • деньги на личные расходы.
Ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 625 ฿
|Детский (от 2 до 11 лет)
|2 000 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный обед в джунглях
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии. Пожалуйста будьте на связи в это время
- Что взять с собой:
- Копию паспорта
- Удобную обувь, которая хорошо сидит на ноге
- Фото/видео камеры и зарядные устройства
- Головные уборы
- Деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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