Что вас ждет

Мы отправимся в увлекательное путешествие по национальным паркам Таиланда Кхао Вонг и Кхао Ча Мао. Они расположены рядом друг с другом в паре часов езды от Паттайи. На экскурсии мы побываем в нетронутых человеком джунглях, пройдемся по лабиринту карстовых пещер, увидим обезьян, свисающих со скал на лианах. А еще посмотрим на каскад изумрудных водопадов, где можно расслабиться под шум стекающих потоков воды и покормить огромных рыб.

Организационные моменты

Возьмите с собой:

копию паспорта, • удобную обувь, • фото/видео камеры и зарядные устройства, • головные уборы, • деньги на личные расходы.